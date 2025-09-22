胸キュン充電読み物アプリ「100シーンの恋＋」総選挙第1位の人気キャラクターフェロモン振りまく「白衣の悪魔」 宝生哲也(CV.大塚剛央)ボイス付きムービー＆ストーリーを9月19日（金）より販売開始！

株式会社ボルテージ

株式会社ボルテージ（本社：東京都渋谷区 代表取締役：津谷 祐司）は、提供中の胸キュン充電読み物アプリ「100シーンの恋＋」内にて配信中の「スタットコール救命恋愛24時」に登場する宝生哲也のボイス付きムービー＆ストーリーを9月19日（金）より販売開始したことをお知らせいたします。

本企画は、昨年開催したアプリ内投票イベント「100恋＋総選挙2024～私のカレがNo.1～」にて、宝生哲也が総合ランキング第1位を獲得した特典として制作されたものです。

第1位に輝いた人気キャラクター、宝生哲也のキャラクターボイスをご担当いただくのは大塚剛央さん。大塚さん演じる宝生先生と過ごす、スイートルームデートをお楽しみいただける臨場感たっぷりのボイス付きムービーのほか、アプリ内にて配信中の「宝生哲也:本編」の一部を抜粋したストーリーをPassMarketにて販売しております。

また、ボイス付きムービー＆ストーリーの販売開始を記念したキャンペーンを「100シーンの恋＋」公式Xにて開催中です。この機会にぜひボイス付きムービー＆ストーリーで宝生先生との甘いひとときをお楽しみください。

宝生哲也のキャラクターボイスは大塚剛央さん！

フェロモン振りまく「白衣の悪魔」 宝生哲也

◆プロフィール

担当：脳外科

年齢：34歳

誕生日：10月3日

血液型：AB型

身長/体重：179cm/62kg

CV.大塚剛央（おおつかたけお）

◆主な出演作品

TVアニメ「メダリスト」（明浦路司）

TVアニメ「薬屋のひとりごと」（壬氏）

TVアニメ「【推しの子】」（アクア）

宝生哲也 極甘(ハート)ボイス付きムービー＆ストーリー 全7種

販売ストアURL（PassMarket）：https://passmarket.yahoo.co.jp/event/show/detail/0278ge3vumn41.html

販売期間：販売中～9月26日（日）23:59

ボイス付きムービー＆ストーリー販売記念キャンペーン開催中

１.サイン色紙プレゼントキャンペーン

期間中、「100シーンの恋＋」公式Xをフォローし、該当ポストをリポストすると、抽選で3名様に宝生哲也役大塚剛央さんのサイン色紙をプレゼントいたします。

２.アプリ内アイテムプレゼントキャンペーン

期間中、「100シーンの恋＋」公式Xをフォローし、該当ポストをリポストすると、リポスト数に応じてハート（アプリ内アイテム）をプレゼントいたします。

※アイテムは、25年10月上旬に付与予定です。

「100シーンの恋＋」公式X（＠koi_game）： https://x.com/koi_game/(https://x.com/koi_game/)

開催期間：開催中～ 9月30日（火） 23:59

「スタットコール救命恋愛24時」について

新人医師のアナタが配属されたのは、イケメンスーパードクターが集まる特別救命科！

有能だけど問題アリのカレが指導医になってしまい！？

マンツーマン指導されながら、いつしか2人だけの絆が芽生えていって…

「100シーンの恋＋」について

当社が企画・開発したオリジナル恋愛ストーリーを累計10,000作品以上配信、約70タイトル、400人以上のイケメンが登場する、“オトナ女子のための胸キュン充電読み物アプリ”です。

2017年6月1日に配信を開始して以来、多くの方々に日常のときめきをお届けし、累計200万ダウンロードを突破いたしました。今後も既存の配信コンテンツを始め、新規タイトルも続々配信予定です。初めてアプリを始める方向けに、無料で読めるストーリーもご用意しております。

「100シーンの恋＋」公式サイト： https://products.voltage.co.jp/apps/appinfo-100koiplus/(https://products.voltage.co.jp/apps/appinfo-100koiplus/)

「100シーンの恋＋」公式X（＠koi_game）： https://x.com/koi_game/(https://x.com/koi_game/)

「100シーンの恋＋」

■料金体系 ：基本プレイ無料（アイテム課金制）

■対応機種 ：

iOS 11.0以上、iPhone、iPad、およびiPod touchに対応

Android OS 5.0以上

※機種によりご利用いただけない場合がございます。

■権利表記 ： (C)Voltage

※ 記載されている会社名・商品名・サービス名は、各社の商標または登録商標です。

ボルテージ会社概要

社名：株式会社ボルテージ

所在地：東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー28階

代表取締役社長：津谷 祐司（つたにゆうじ）

『ボル恋』について

『ボル恋』は現代を生きる女性に癒しと楽しみを提供するボルテージの恋愛ドラマシリーズの総称です。

好みのシチュエーション、好みのイケメンを選び、自分が主人公の理想の恋愛ストーリーを体験することができます。『ボル恋』は、スマートフォンアプリやWEB・Nintendo Switch(TM)など様々なプラットフォームでお楽しみいただけます。

『ボル恋』紹介ページ： https://products.voltage.co.jp/volkoi/(https://products.voltage.co.jp/volkoi/)