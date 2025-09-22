Faber Company、「生成AI×マーケティングフォーラム2025」に登壇

株式会社Faber Company

株式会社Faber Company（本社：東京都港区、代表取締役：古澤暢央、証券コード：220A）は、2025年9月26日（金）に開催される「生成AI×マーケティングフォーラム2025」に登壇いたします。

生成AIの普及により、コンテンツ制作の在り方は大きな転換期を迎えています。本セッションでは、株式会社ラクーンコマースの事例を交えながら、AIを活用しながらも品質を維持しつつ制作数を約2.5倍に向上させた具体的な取り組みを発表します。

特に、Faber Companyが提供する「ミエルカSEO」に搭載されたAI機能を活用した成果を中心に、

● ペルソナ生成

● タイトル・見出し・本文生成

● Web検索を補完した情報収集とファクトチェック

● AIとの対話による部分補正

といった具体的なワークフローを紹介します。

「価値あるコンテンツとは何か？」を再定義し、AI検索時代に求められるSEO戦略について考えるきっかけとなる内容です。

開催概要

● タイトル：生成AI×マーケティングフォーラム2025

● 日時：2025年9月26日（金）12:15~12:55

● 開催方法：オンライン配信（Zoom）

● 参加費：無料（事前登録制）

● 対象：企業のマーケティング、Webのご担当者様

● 申込方法：https://webtan.impress.co.jp/events/202509

Faber Company 講演概要

● タイトル：高品質なコンテンツはAIで作れるのか？品質を落とさず､制作数2.5倍にしたラクーンコマース流AI活用コンテンツ制作

● 講演時間：12:15~12:55

● 詳細：https://webtan.impress.co.jp/events/202509?seminar_session=seminar_A-3

登壇者プロフィール

株式会社ラクーンコマース

セラーマネージメント部 コンテンツディレクター ／ 後藤 由希（ごとう ゆき）

2004年から卸仕入れサイト「スーパーデリバリー」に携わり、アパレル雑貨メーカーのEC参入のサポートを経て、サイト販促やPRに従事。

事業主の立場に立って、応援支援できるコンテンツ配信を心がけている｡

株式会社Faber Company

プロダクト開発グループ PM ／ 市川 莉緒（いちかわ りお）

株式会社Faber Companyに新卒入社後、クライアントのCROコンサルティングに従事。その後自社のWebサイトのディレクションを担当し、1.5倍のCVR改善に成功。現在は自社ソフトウェアの開発マネジメントまで幅広く担う。Google主催イベントや海外カンファレンスでも登壇経験あり｡

ミエルカSEO(https://mieru-ca.com/)とは

Faber Companyが15年以上にわたる検索エンジンマーケティングの知見をもとに、AIを活用して開発したSEOプラットフォーム。(1)コンテンツ企画・制作・評価・改善に加え、競合サイトを含むSEOパフォーマンス計測ができるツール、(2)セミナーや動画など自律的に学べる学習コンテンツ、(3)個別コンサルティング の三位一体で、インハウス（導入企業内）でのSEO・コンテンツ施策を支援する。2015年3月リリース。

株式会社Faber Company(https://www.fabercompany.co.jp/)（ファベルカンパニー）とは

「辺境の知から、“マーケティングゼロ“を実現する」をコンセプトに、企業のWebマーケティングを支援。2005年の創業以来、クライアント企業のSEO施策、コンテンツ制作などの事業を展開。2013年からSEOプラットフォーム「ミエルカSEO」の自社開発を開始し、2015年リリース。開発メンバーには、ウェブアナリストで当社CAO（Chief Analytics Officer）・小川卓に加え、筑波大学ビジネスサイエンス系の吉田光男准教授、明治大学の高木友博名誉教授ら、AIの権威が加わる。ソフトウェア特許登録済。

会社名 ： 株式会社Faber Company

所在地 ： 〒105-6923 東京都港区虎ノ門4-1-1 神谷町トラストタワー23F（受付）

代表取締役： 稲次正樹、古澤暢央

資本金 ： 1億円

設立 ： 2005年10月24日

事業内容 ： ミエルカ事業、コンサルティング事業、メディア事業、ミエルカコネクト（DX人材紹介）事業

