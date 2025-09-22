川崎フロンターレとのコラボレーションイベントにて子どもたちが描いた「夢のメニュー」を飲食店で提供開始

株式会社インフォマート

デジタルの力であらゆる業務を効率化する株式会社インフォマート（本社：東京都港区 代表取締役社

⾧：中島 健、以下「当社」）と株式会社川崎フロンターレ（本社：神奈川県川崎市 代表取締役社⾧：吉田 明宏、以下「川崎フロンターレ」）は、子ども向けコラボレーションイベント「AKI 41 SPECIAL FOODS」にて子どもたちが描いたメニューを、川崎市内の飲食店にて提供開始することをお知らせします。

当社は、取り組んでいる社会課題解決への活動や企業理念との共通点があることから、⾧年「川崎フロンターレSDGs」に取り組むJリーグ所属プロサッカークラブの川崎フロンターレと2025年5月にクラブパートナー契約を締結しました。（※1）

6月25日（水）に、Uvanceとどろきスタジアム by Fujitsuにて実施した子ども向けイベント「AKI 41 SPECIALFOODS」では、川崎フロンターレの選手の好きなメニューを絵に描いてもらうブースを出展し、たくさんの子どもたちに参加していただきました。

子どもたちが描いた川崎フロンターレの選手の好きなメニュー（タコス、ラーメン）の絵

これらは単なるイラストではなく、子どもたちの夢や想いが詰まった大切な作品です。この素晴らしいアイデアを形にすることで、さらに多くの子どもたちに飲食店の魅力や食の楽しさを伝えるため、川崎市内の当社が提供するクラウドサービス「BtoBプラットフォーム」ユーザーの飲食店にご協力いただき、子どもたちの絵をもとにしたメニューを商品化して、9月22日（月）以降順次提供を開始します。

当社は今回の取り組みを通して、川崎フロンターレ、川崎市、川崎市内の飲食店の皆様、当社ユーザーの飲食店の皆様、そしてサポーターや子どもたちとともに、川崎市の地域および経済活性化に貢献してまいります。

（※1）インフォマート、川崎フロンターレとクラブパートナー契約を締結：https://corp.infomart.co.jp/news/20250519_5868/

■ 企画概要[表1: https://prtimes.jp/data/corp/13808/table/790_1_601ecf2a349ae1b5ebf861b72a19bc65.jpg?v=202509221157 ]

■ 提供協力会社・提供店舗[表2: https://prtimes.jp/data/corp/13808/table/790_2_f1b0109820b8ef437a1a0f39354650c7.jpg?v=202509221157 ]

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/13808/table/790_3_648197f06e215013a112e52ae27ceb56.jpg?v=202509221157 ]

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/13808/table/790_4_13dc5287ce2e8f229cdca381f1c37864.jpg?v=202509221157 ]

各店舗で該当商品をご注文いただいた際には、オリジナルグッズをプレゼントします。ここでしか手に入らないグッズですので、この機会にぜひご来店ください。

オリジナルステッカー、オリジナルノート、オリジナル付箋

オリジナルグッズ（※2）

- オリジナルステッカー- オリジナルノート- オリジナル付箋- オリジナルカトラリーセット- オリジナルタンブラー

（※2）ノベルティの内容は予告なく変更する可能性もございます。

■ 会社概要

【川崎フロンターレ】

神奈川県川崎市をホームタウンとし、1997年にJリーグ加盟を目指してプロ化。クラブ創設21年目となる2017年に明治安田生命J1リーグ初優勝を果たすと、2023年までに7つのタイトルを獲得。ピッチ外でのホームタウン活動にも力を入れていて、Jリーグ観戦者調査では10年連続（2010-2019）で地域貢献度No.1の評価を受けています。

会社名：株式会社川崎フロンターレ

代表者：代表取締役社⾧ 吉田 明宏

本社所在地：神奈川県川崎市高津区末⾧4-8-52

設立：1996年11月21日

資本金：349,375,000円

事業内容：プロサッカークラブ等の運営

従業員数：80名（正社員のみ）

URL：https://www.frontale.co.jp/

【インフォマート】

1998年の創業以来、企業間取引における請求・受発注等の業務効率化を実現するクラウドサービスを提供・運営しています。主力サービスの「BtoBプラットフォーム」は、120万社以上が利用。プラットフォーム内の総流通金額は年間62兆円以上。

会社名：株式会社インフォマート（東証プライム市場：2492）

代表者：代表取締役社⾧ 中島 健

代表取締役副社⾧ 木村 慎

本社所在地：東京都港区海岸1-2-3 汐留芝離宮ビルディング13階

設立：1998年2月13日

資本金：32億1,251万円（2025年6月末現在）

事業内容：BtoB（企業間電子商取引）プラットフォームの運営

従業員数：794名（連結）、764名（単体）（2025年6月末現在）

URL：https://corp.infomart.co.jp/