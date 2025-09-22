【11月7日・8日・9日】法人保険提案の常識を変える ― 成約事例から学ぶ3つの秘訣を無料セミナーで公開

株式会社HELLO base

株式会社HELLO base（本社：愛知県名古屋市、代表取締役：渡邉一史）は、法人保険募集人向けオンラインセミナー「事例でわかる！法人保険の切り口と伝え方 ― 成約に直結する3つの秘訣」を2025年11月7日（金）、8日（土）、9日（日）に開催いたします。

本セミナーでは、実際に成約につながった3つの法人保険事例をもとに、営業現場でそのまま活用できる提案のノウハウを公開します。参加費は無料です。

法人保険は、単なる「商品説明」では成約に至りません。経営者の課題を的確に掴み、財務状況や将来設計と結びつけて提案することが不可欠です。

本セミナーでは、以下の3つの事例を徹底解説します。

赤字企業への提案：キャッシュフロー改善を切り口に、保障と資金繰りの両立を実現

老舗企業への提案：BS（貸借対照表）分析を活用し、社長の危機感を喚起

純資産3億円企業への提案：事業承継・相続課題を“見える化”し、将来の安心を提示

「切り口の探し方」「社長の心を動かす伝え方」といった実践的なスキルを習得できます。

開催概要

セミナー名：事例でわかる！法人保険の切り口と伝え方 ― 成約に直結する3つの秘訣

開催日程：2025年11月7日（金）、8日（土）、9日（日）※いずれか1日にご参加ください

開催方法：Zoomウェビナー

講師：渡邉 一史（株式会社HELLO base 代表取締役）

参加費：無料

対象者：法人保険募集人

申込み方法：下記リンクよりLINE公式アカウントに申込みいただくと、登録後に自動で配信されます

LINE公式アカウントから申し込み :https://step.lme.jp/landing-qr/1657179873-xOZNRzwK?uLand=vz4und

※既に登録済みの方はリッチメニューのセミナー情報欄よりお申し込みください

講師 渡邉一史よりセミナーの内容についてご案内

本セミナー講師 株式会社HELLO base 代表取締役 渡邉一史

本セミナーでは、実際に成約につながった３つの法人保険事例を徹底的に解説。

「どうやって切り口を見つけたのか」「社長の反応はどう変わったのか」まで具体的にお伝えします。

ご紹介する３つの成約事例

赤字企業への提案 ― キャッシュフロー改善の切り口

・売上が伸びず赤字が続き、社長も資金繰りに不安を抱えていた企業。

・従来型の「保障の提案」では響かない状況に対し、保険加入による資金繰り改善効果を提示。

・最終的に、保障と資金繰り改善の両立を実現するプランが成約しました。２. 老舗企業への提案 ― BS分析で社長の心を掴む

数十年続く老舗企業。利益は出ていたが、BS（貸借対照表）に眠る資産の偏りやリスクが見えていました。

・数字をもとに「今後の投資余力」や「万一時の安全余裕度」を社長にわかりやすく説明。

・特に「万一が起きたときにBSがどう変化するか」を図解したことで、社長の危機感に火がつく。

・結果として、財務の安定性を守るための法人保険導入に至りました。３. 純資産３億円企業への提案 ― 事業承継を見据えた対策

資産背景は豊かで現預金も潤沢な企業。しかし、事業承継・相続を視野に入れると大きな課題が残っていました。

・自社株評価を試算し、将来の相続税負担や後継者への資金移転リスクを“見える化”。

・「今から承継準備を始めれば、企業も家族も守れる」というストーリーで提案。

・法人保険を活用した承継スキームを提示した結果、社長自身が「これで未来の不安が消えた」と納得し成約に至りました。

このセミナーで得られること

- 赤字企業でも通る！「キャッシュフロー改善」を切り口にした提案法- 老舗企業の社長の心を動かす「財務数字×心理」アプローチ- 純資産3億円企業での事業承継提案に学ぶ「未来を守るストーリー設計」- 成約に直結する「切り口の探し方」と「伝え方」の実践ノウハウ

３つの成約事例を通して、法人保険提案の常識が変わります。

営業現場でそのまま使える実践ノウハウを、ぜひ体感してください。

株式会社HELLO baseについて

株式会社HELLO baseは、「“働きがい”と“幸せ”が等しくなる社会を創造する」を理念に、法人保険募集人・中小企業経営者向けのコンサルティングや教育サービスを提供しています。

特に法人保険分野においては、財務分析に基づく提案スキルを体系化し、営業現場で成果につながる仕組みづくりを支援しています。

会社名：株式会社HELLO base（HELLO base Inc.）

所在地：〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄3-15-33 栄ガスビル13階

代表者：代表取締役 渡邉 一史

設立：2022年8月

URL：https://hellobase.jp/