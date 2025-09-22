法人向けプリントサービス「ネットワークプリント for Buzz」（※1）で「キャンペーンサポートサービス」を開始

シャープ株式会社

シャープマーケティングジャパン株式会社（本社：大阪府八尾市、代表取締役社長：大山 貞）は、全国約32,000店舗のコンビニエンスストアに設置のシャープ製マルチコピー機を活用した法人向けプリントサービス「ネットワークプリント for Buzz」において、「キャンペーンサポートサービス」を本年9月下旬より開始します。特典グッズやキャンペーンの景品として、ブロマイドやポスター、シールなどを手軽に配布できます。

本サービスでは、特典やキャンペーンの対象となる商品を購入したり、サービスを利用したりすると、レシートやメールなどを通じて、クーポンコードが発行されます。利用者は、スマートフォンなどから専用サイトにアクセスしてコードを入力すると、特典グッズの印刷に必要なQRコードを取得できます。最寄りのコンビニエンスストアのマルチコピー機にQRコードをかざすと、簡単な操作で出力できます。

普通紙（B5・A4・B4・A3判）はもちろん、光沢紙（A4判）やシール紙（L判・2L判）にも対応。写真やイラストなど、コンテンツに応じた用紙で配布が可能です。

また、利用者が印刷代金を支払うことなく特典を入手し、印刷枚数に応じて事業者へ一括請求する「後課金機能」にも対応しています。

本サービスにより、グッズの制作や物流にかかるコスト、在庫管理の負担を抑えた特典グッズ配布を可能にするほか、特典やキャンペーンを通じた購買意欲の促進や満足度向上にも貢献します。

■ 主な特長

1．特典グッズや景品をコンビニエンスストアのマルチコピー機から配布可能

2．普通紙のほか、光沢紙やシール紙に対応

3．「後課金機能」に対応。利用者は印刷代金を支払わず手軽に特典を入手できる

※1 自治体や企業が、申請書などの定型書類ほか各種コンテンツをマルチコピー機を通じて利用者に配布する際、印刷時に必要なユーザー番号を任意の文字列（英数字）に設定できる法人向けのサービスです。ランダムに発行される番号とは異なり、サービスの名称などをユーザー番号の文字列に入れることが可能です。

●「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

本製品に関する情報は、以下のウェブサイトでもご覧いただけます。

https://networkprint.ne.jp/start/buzz/promotion/

※ ニュースリリースに記載されている内容は、報道発表日時点の情報です。

ご覧になった時点で、内容が変更になっている可能性がありますので、あらかじめご了承下さい。

【ニュースリリース全文】

https://corporate.jp.sharp/news/250922-a.html

【画像ダウンロードサービス】

https://corporate.jp.sharp/press/p250922-a.html