完熟いちご果汁使用♪牛乳とまぜるだけ『丸福珈琲店監修 いちごオーレベース』9月22日（月）より新発売！

メロディアン株式会社

メロディアン株式会社（本社 大阪府八尾市、社長 中西優紀雄）は、関西地方を中心に展開する人気喫茶店「丸福珈琲店」監修のもと、「丸福珈琲店監修いちごオーレベース」を、9月22日（月）より新発売いたします。

メロディアン「丸福珈琲店監修いちごオーレベース」

近年、10～20代の若者たちの間で昭和レトロな雰囲気が楽しめると“純喫茶”がブームになっています。若者たちにとっては、純喫茶の内装や雰囲気、昔ながらのメニューが、逆に目新しく映るようです。純喫茶の味をご自宅や外出先でも楽しんでもらえるよう、この度「丸福珈琲店」とコラボした新商品「丸福珈琲店監修 いちごオーレベース」を開発しました。

◆丸福珈琲店とは

昭和9年創業。創業時から現在まで変わらない味と香りの珈琲が人気の老舗喫茶店。大阪ミナミ千日前に本店があり、レトロな空間が魅力的。

◆商品特徴

完熟いちご果汁を使用した「丸福珈琲店監修 いちごオーレベース」は、とろけるようないちごの甘みが特徴。牛乳と相性の良い風味に仕上げました。使い切りポーション入りの液体タイプなので、手間なくすぐに溶け、忙しい時でもさっと作れるのが魅力です。120ml程度の牛乳と混ぜるだけで、老舗喫茶店のような昔ながらのやさしい味わいの『いちごオーレ』を、ご自宅で手軽にお楽しみいただけます。甘くてまろやかな味わいが彩る、ゆったりとした贅沢なひとときを、ぜひご堪能ください。

● 完熟いちご果汁使用

● 丸福珈琲店監修 おうちで手軽に喫茶店の味わい

● 120ml程度の牛乳と混ぜるだけ！

◆商品概要

商品名 丸福珈琲店監修いちごオーレベース

名称 清涼飲料水（希釈用）

包装形態 ポーション

内容量 120ml（20ml×6個）

保存方法 直射日光や高温多湿を避けて保存してください。

賞味期間 180日間

主要売場 量販店、一般小売店

希望小売価格 213円（8％税込）

発売日 2025年9月22日（月）

発売地域 全国

商品情報URL：https://www.melodian.co.jp/item/strawberry-au-lait-base

通販URL：https://ec.melodianhf.com/shop/products/5681s5

◆SNSアカウント

■Instagram：https://www.instagram.com/melodian_family/

■X（旧Twitter）：https://x.com/Melodian_Family

◆メロディアンについて

「おいしさはしあわせ」「美と健康」をスローガンに、食文化を通じて人々に感動を与える企業として商品の製造・販売に取り組む会社です。昭和33年の創業以来、“新鮮さの長期保存“という命題に一貫して向き合い、ポーションタイプのコーヒーフレッシュはその代表的な商品です。「いつも先手のメロディアン」を合言葉に、今後も新しい分野の製品開発を行い、ポーション分野の先駆者・トップメーカーとしてオリジナリティを一段と高めてまいります。その他に、シロップなどポーション商品を中心に、黒酢、甘酒などの健康飲料の販売を行っています。

■社名 ：メロディアン株式会社 https://www.melodian.co.jp/

■所在地 ：大阪府八尾市旭ヶ丘1丁目33番地

■設立 ：昭和36年9月20日

■代表者 ：代表取締役社長 中西優紀雄

■資本金 ：9,850万円

■事業内容：コーヒーフレッシュ、シロップ、美と健康飲料、及びデザート等の食品製造販売、化粧品販売