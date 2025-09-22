1on1ビデオ通話プラットフォームの「Talkport」、デザインリニューアルを実施

Port株式会社

エンタメテック事業を展開するPort株式会社（所在地：東京都渋谷区、代表取締役：玉置 貴史）は、1on1ビデオ通話プラットフォーム「Talkport（トークポート）」のデザインリニューアルを実施したことをお知らせします。

https://talkport.com/

リニューアル背景

Talkportは、アーティストやアイドル、俳優、VTuber、アスリートなど幅広いジャンルの方々にご利用いただき、ファンと直接つながる新しい体験を提供してきました。

現在では登録配信者数は15,000人を超え、国内外で活躍するアーティストに広く活用されています。

サービス開始当初より、多様なアーティストに安心してご利用いただけるよう、一人ひとりの個性や世界観を尊重し、普遍的で透明感のある存在であることを大切にしてきました。今回のデザインリニューアルでは、その姿勢をブランドデザインにも込め、あくまで裏方＝黒子として支え続ける在り方を改めて示しています。

今後の展望

今回のリニューアルを契機に、より多様なジャンル・規模のアーティストに寄り添いながら、サービスを進化させてまいります。

また、日本国内にとどまらず、世界中のアーティストとファンをつなげるグローバルサービスとして展開を進めてまいります。

【会社概要】

会社名：Port株式会社

所在地：東京都渋谷区桜丘町4-14 VORT渋谷桜丘ビル5F

代表者：代表取締役 玉置 貴史

コーポレートサイト：https://www.theport.inc/