［開催報告］金沢市で初開催 妊娠中～産後も一緒に学べる「企業主導型両親学級」
一般社団法人ボディセンス・インスティテュートは、2025年9月14日（日）、明治安田ヴィレッジ金沢にて「第13回 企業主導型両親学級」を開催いたしました。
今回のテーマは「母乳育児と寝かしつけ」。
前半は、当法人 代表理事 髙橋由紀が、産前産後の養生法や赤ちゃんの抱っこ、遊び方についてレクチャーを行いました。
後半は、助産師 金子花苗 先生による「母乳育児と寝かしつけ」に関する講義を実施しました。
金沢市での初開催となった本講座には、16組の親子が参加。会場は終始あたたかな雰囲気に包まれ、参加者同士の交流や学びが活発に行われました。
参加者からは、
「行政ではなかなか両親学級の機会が少ないため、このような場はとてもありがたい。
このような場に参加できない人は不安な中で生活していると思うので、もっとこのような場が増えたらよいと思いました。」
「妊婦さんも産後の人も一緒に学べる会だったので、とてもいい機会だなと思いました。」
といった声が寄せられました。
本事業は、行政や企業と協力し、妊娠期から産後まで切れ目のない学びとつながりを提供することを目指しています。
今後も地域の皆さまと連携し、安心して子育てできる環境づくりに取り組んでまいります。
開催概要
［日 時］2025年 9月14日（日）10:30～12:00
［会 場］明治安田金沢ビル 1F（石川県金沢市南町4-47）
［対 象］妊娠4ヶ月～10ヶ月／生後２ヶ月～１歳くらいまでのパパママ＆赤ちゃんとご家族
［参加費］無料
［内 容］
前半：「妊娠中・産後の養生法、赤ちゃんの抱き方と遊び」
講師：一般社団法人ボディセンス・インスティテュート 代表理事 高橋由紀
後半：「母乳育児と寝かしつけ」
講師：助産師 金子花苗
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330132&id=bodyimage1】
赤ちゃんの抱き方と「氣」を残す大切さ
前半は、当法人 代表理事 髙橋由紀による、赤ちゃんの抱き方と産前産後の養生法についてのレクチャーを行いました。
これから赤ちゃんを迎える妊娠中のご夫婦の中には、「まだ一度も赤ちゃんを抱っこしたことがない」という方も少なくありません。
そこでまずは、基本的な抱っこの仕方を実践形式で体験しながら、お世話の方法や産前産後の身体のケアについて学びました。
さらに、赤ちゃんのお世話をするうえで大切な「氣」を残すことの重要性についてもお話されました。
お互いの身体の一部に手のひらを添えて「氣」を感じるワークを通じ、手から伝わる温もりや愛情を体感。参加者の皆さまからは、自然とやわらかく安心るような表情がみられました。
髙橋からは「赤ちゃんを抱っこすると、手のひらや心からたくさんの愛情が伝わります。そのふれあいは赤ちゃんに安心感を与え、親子の絆を深めます。目で見て理解するだけでなく、目を閉じても“心”で感じられる感性を育むことが大切です。それは、子どもと離れて過ごす時間や目が届かない場面でも、赤ちゃんの様子やサインを受けとる力につながります。子育ては、テレパシーのような力を開花させる最大のチャンスですよ。」と参加者に伝えました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330132&id=bodyimage2】
母乳育児と寝かしつけ
後半は、助産師 金子花苗先生による「母乳育児と寝かしつけ」をテーマとした講義を実施しました。
母乳育児では、簡単なクイズからスタート。
