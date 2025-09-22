映画『宝島』の限定カプセルトイが登場！キービジュアルデザインの「アクリルキーホルダー」を９月26日（金）より「かぷえぼ」にて展開開始

株式会社イオンファンタジー

株式会社イオンファンタジー（本社：千葉県千葉市、代表取締役社長：藤原徳也、以下、当社）は、2025年９月19日（金）公開の映画『宝島』のカプセルトイ「宝島 アクリルキーホルダー」をアミューズメント施設「モーリーファンタジー」「PALO」、カプセルトイ専門店「TOYS SPOT PALO」「カプセル横丁」などに設置する当社オリジナル完全キャッシュレスカプセルトイマシン「かぷえぼ」限定のカプセルトイとして９月26日(金)より順次展開いたします。

◆カプセルトイ詳細・展開店舗はこちら：https://www.fantasy.co.jp/toysspotpalo/(https://www.fantasy.co.jp/toysspotpalo/)

■映画『宝島』のキービジュアルデザインのアクリルキーホルダーがかぷえぼに登場！

妻夫木聡主演、アメリカ統治下の沖縄で、自由を求め駆け抜けた若者たちの友情と葛藤を描く感動超大作、映画「宝島」の限定カプセルトイが登場。映画『宝島』の「あの日、英雄が消えた」、「俺たちの故郷、“宝の島”を取り戻せ」など、キャッ

チコピーに惹かれるキービジュアルデザインの「アクリルキーホルダー」全５種類を展開いたします。

映画「宝島」かぷえぼ限定カプセルトイ用商品 概要

商品：「宝島」アクリルキーホルダー 全５種

価格：555円（税込）

展開期間：2025年９月26日(金) ～ 無くなり次第終了

店舗：モーリーファンタジー、モーリーファンタジーｆ、PALO、TOYS SPOT PALO（トイズスポットパロ）、PRIZE SPOT PALO（プライズスポットパロ）、カプセル横丁、クレーン横丁、Feedy Arcade

映画「宝島」かぷえぼ限定カプセルトイ

「宝島」アクリルキーホルダー 全５種

たて約5.5cm×よこ約3.6cm 価格：555円（税込）

映画『宝島』のキービジュアルデザインのアクリルキーホルダー。「あの日、英雄が消えた」、「俺たちの故郷、“宝の島”を取り戻せ」など、キャッチコピーに惹かれるキービジュアルデザイン5種類をラインナップ。

■映画「宝島」

混沌とした時代を、自由を求めて全力で駆け抜けた若者たちの姿を、圧倒的熱量と壮大なスケールで描く衝撃と感動のエンターテインメント超大作『宝島』。歴史の陰に埋もれたアメリカ統治下の沖縄の真実を描き切った真藤順丈氏の直木賞受賞作を、二度の撮影延期の危機を乗り越えながら完成させた魂のプロジェクト、映画『宝島』が9月19日（金）全国公開する。

大友啓史監督、そしてこの作品にすべてを注いだ主演・妻夫木聡のもと、広瀬すず、窪田正孝、永山瑛太ら世界に誇る日本最高峰のキャスト・スタッフが集結し、日本映画の歴史を変える渾身の一本を贈る。

＜STORY＞

ある夜、一人の英雄が消えた。アメリカ統治下の沖縄で、自由を求め駆け抜けた若者たちの友情と葛藤を描く感動超大作。英雄はなぜ消えたのか？消えた英雄が手にした“予定外の戦果”とは何だったのか？そして、幼馴染３人が20年後にたどり着いた真実とはー。

出演：妻夫木聡、広瀬すず、窪田正孝、永山瑛太、塚本晋也、中村蒼、瀧内公美、栄莉弥、尚玄、ピエール瀧、木幡竜、奥野瑛太、村田秀亮、デリック・ドーバー

監督：大友啓史

原作：真藤順丈『宝島』（講談社文庫）

公開：2025年9月19日(金)より全国公開

東映／ソニー・ピクチャーズ エンタテインメント

(C)真藤順丈／講談社 (C)2025「宝島」製作委員会

■公式サイト＆SNS

オフィシャルサイト：https://www.takarajima-movie.jp

オフィシャルX：https://x.com/takarajimamovie

オフィシャルInstagram：https://www.instagram.com/takarajimamovie/

■ 完全キャッシュレス決済・抗菌施工の「回さない」カプセルトイマシン「かぷえぼ」

「かぷえぼ」は、抗菌シート施工されたタッチパネルの操作のみでカプセルトイが払い出しされる当社オリジナルの「回さない」カプセルトイマシンです。

「電子マネー・QR コード決済の完全キャッシュレス」

「ハンドル非接触、抗菌シート施工のタッチパネル操作だけでOK」

「モーリーファンタジー・PALO 限定カプセルトイがゲットできる」という３つの特長を備え、衛生意識の高まりからますます利用者が増加するキャッシュレス決済に対応しており、手元に100円玉が無くてもスムーズにカプセルトイをゲットできます。

◼カプセルトイ専門店「TOYS SPOT PALO（トイズスポットパロ）」

どれを回す？ 何が出てくる？

TOYS SPOT PALOには子どもから大人まで楽しめる豊富な種類のカプセルトイが大集合！見てワクワク、回してワクワク、開けてワクワク。

ガチャっと回して楽しい、ココロはずむ「？」をTOYS SPOT PALOがお届けします。

公式WEBサイト：https://www.fantasy.co.jp/toysspotpalo/

※画像はイメージです。

※一部、本商品の取り扱いが無い店舗がございます。

※展開日・展開店舗は予告無く変更させていただくことがございます。

※商品は数に限りがございます。在庫数等、詳しくはお近くの店舗へお問い合わせください。

※天災等の影響により、一部店舗で展開日の遅延、また展開店舗が変更になる場合がございます。