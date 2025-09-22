【先着5社限定・初回ヒアリング特典】英語 × リーダーシップ研修でマネジメント層を強化 - 元Apple Japan社長山元氏と小西氏が直接指導
株式会社NSJAPAN（本社：東京都千代田区、代表取締役：内藤脩平）は、急成長期を迎える自社の経営課題として、拡大させていくための組織体制と連携の不十分さ、ビジネスの最先端を走るためのマネジメント層の育成、海外展開準備不足を挙げ、これらを一挙に解消するために6ヶ月間の英語×リーダーシップ統合研修を導入しました。元Apple Japan社長の山元賢治氏と、英語教育のプロ・小西麻亜耶氏（株式会社コミュニカ共同代表）を講師に迎えた本研修では、サービス・リーダーシップ強化と社内変革を目的としながら、受講者の英語ビジネススキルとコーチング型マネジメント力を同時に高めます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330131&id=bodyimage1】
背景・課題
・グローバル対応力の遅れ：2026年以降のアジア進出に向けて、社員の英語力不足や外国企業との交渉経験不足が課題でした。
・管理職育成不足：急成長中の組織において、管理職候補の人材育成が追いつかず、社内の意思決定スピードや課題解決力にも懸念がありました。
・社内連携の強化ニーズ：部門間のコミュニケーションや共有言語の不足から、プロジェクト推進や若手育成における連携課題が浮上していました。
これらの課題を受け、NSJAPANでは「リーダーシップ強化」「社内変革」「サービス強化」を実現する研修が急務と判断。外部研修の一般的導入率が低い中小企業にもかかわらず、思い切って自社主導の本格研修に乗り出しました。
研修概要・特徴
本研修は管理職候補13名を対象に、半年間（月2回×12回）の集中プログラムで実施しました。英語ビジネスコミュニケーションとリーダーシップ演習を並行して学ぶカリキュラムで、主な内容は以下の通りです。
・研修期間・対象：管理職13名を対象に、半年間（月2回×計12回）プログラムを実施
・内容：英語でのビジネスコミュニケーション（実践英会話、英文メール・会議対応、発音矯正など）と、リーダーシップ理論・実践演習（経営戦略立案、チームビルディング、プレゼンテーション訓練など）を並行学習。
・講師・メソッド：元Apple Japan社長の山元氏がリーダーシップメソッドを監修し、コミュニカの小西氏が英語コミュニケーションを指導。両氏は「英語の覚悟108（R）」など独自プログラムも共同開発し、ビジネス、発声・発音から英語で印象をつくるスキルまで徹底指導、“言語とリーダーシップの相乗効果”を追求しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330131&id=bodyimage2】
研修成果・効果
研修開始から1ヶ月を経過した時点で、社内ではすでに成果が見え始めています。社内アンケートによると、以下のような改善が報告されています：
・共通言語・フレームワークの浸透：参加者間でリーダーシップ理論や意思決定プロセスの共通理解が生まれ、社内会議の進行が効率化。結果的に、会議の合意形成に要する時間が従来比40%以上短縮しました。
・英語コミュニケーション力の向上：研修前に20%弱だった「自信を持って英語で業務対応できる」と回答した管理職の割合は、研修後には約80%に急増。実際に受講者全員が英語での商談や海外パートナーとの模擬会議に挑戦し、顕著な成果を上げています。
・リーダーシップ意識の醸成：参加者全員が「研修を通じてリーダーとしての自覚・発信力が高まった」と実感。コーチング型指導を得意とする指示伝達が定着し、部下からは「方針の意図が明確になった」との声が上がるなど、ミスコミュニケーションが減少しています。
