ナルトの誕生日を皮切りに！全キャラクターのバースデーカードがパワーアップ ニジゲンノモリ『忍里ナルトバースデー2025』 陸の巻 「忍里バースデーカードリニューアル」10月より配布開始
兵庫県淡路島にある「ニジゲンノモリ アニメ淡路島公園」のアトラクション「NARUTO＆BORUTO 忍里」では、10月10日のナルトの誕生日を祝して、9月より6つの企画でナルトの誕生日を祝う『忍里ナルトバースデー2025』を開催いたします。
第6弾では、「NARUTO＆BORUTO 忍里」で毎月行っている『忍里キャラクターバースデーイベント』にて、誕生月のキャラクターのお祝いに「“●●●”の誕生日をお祝いしにきました」と伝えてくれたお客様にプレゼントしている「忍里バースデーカード」全てのデザインをリニューアルいたします。10月10日のナルトの誕生日を皮切りに、新デザインのバースデーカードを配布いたします。10月は他にも、「大蛇丸」と「うちはシスイ」の誕生日もあり、11月以降に誕生日を迎えるキャラクターも含め、今までに配布していた全てのカードの表面デザインが刷新。新たにキャラクターや忍里の情報なども追加された、ニジゲンノモリでしか手に入らない限定ノベルティとなっております。
アニメ『NARUTO -ナルト-』の放送から20周年を迎える2025年。ナルトの誕生日から新しい歴史が始まります！全世界の忍に憧れた諸君！ニジゲンノモリに集合し、ナルトの誕生日を盛大にお祝いしましょう！
■『忍里ナルトバースデー2025』陸の巻「忍里バースデーカード リニューアル」 概要
開催期間：
2025年10月1日（水）より
内容：
「NARUTO＆BORUTO 忍里」にて毎月開催されている『忍里バースデーイベント』では、誕生月のキャラクターたちがデザインされた「忍里バースデーカード」をプレゼントしております。今回、ナルトの誕生日10月10日を皮切りに、今まで配布していたカード全てのデザインを刷新いたします。「“●●●”のお祝いをしにきました！」と忍里スタッフに伝えることで、そのキャラクターの「忍里バースデーカード」を手に入れることができます
場所：ニジゲンノモリ「NARUTO＆BORUTO 忍里」
料金：
無料 ※別途入場チケットが必要になります。
入場チケット：
下記URLよりご購入ください
https://www.asoview.com/channel/tickets/duOraKkAKT/
URL：https://nijigennomori.com/naruto_shinobizato/?utm_campaign=pr
配信元企業：株式会社ニジゲンノモリ
プレスリリース詳細へ