ラテンアメリカのスマートフォン出荷台数、2025年第2四半期に4%増加―厳しい経済状況にも関わらず｜カウンターポイントリサーチ
【ニューデリー、北京、ベルリン、ブエノスアイレス、フォートコリンズ、香港、ロンドン、ソウル、台北、東京 - 2025年9月22日】
主なポイント
・ラテンアメリカのスマートフォン出荷台数は、2025年第2四半期に前年同期比4%増加した。これは、各ブランド間の価格競争やプロモーション活動が、地域の厳しい経済状況を相殺した結果である。
・5G普及率は前年同期比6%増加し、ラテンアメリカでは42%に達した。中国系ブランドは引き続き4Gスマートフォンの販売を牽引している。
・サムスンは33%のシェアで引き続き市場トップの地位を維持した。大幅な割引販売と大規模な広告キャンペーンにより、出荷台数は前年同期比8%増加し、同社の地域における市場リーダーシップはさらに強化された。
カウンターポイントリサーチの最新の「2025年第2四半期スマートフォン市場レポート」によると、ラテンアメリカ（LATAM）のスマートフォン出荷台数は、2025年第2四半期に前年同期比4%増加した。これは、地域における厳しい経済状況にもかかわらず、価格競争とプロモーション活動が需要を維持した結果である。また、前年同期の出荷台数が低かったことも影響している。
シニアアナリストのティナ・ルーは、市場動向について次のように述べている。「季節要因により、四半期ベースでも出荷台数は増加した。これは、ラテンアメリカにおける年間2番目に大きな販売シーズンである。アルゼンントを除くほとんどのラテンアメリカ諸国では、5月に母の日の祝日が設けられている。さらに、6月中旬まで続く父の日キャンペーンも、ほとんどのラテンアメリカ市場における需要を押し上げた。一方、ブラジルとメキシコは大きな打撃を受けた。メキシコの経済は、米国に居住する親族からの送金に大きく依存しているが、不安定な移民情勢が送金に影響を与えている。成長面では、アルゼンチン、チリ、ペルーが著しい成長を示した。特にアルゼンチンは、前年同期の出荷台数が低かったことから、出荷台数が倍増した。ペルーの成長は、消費者需要の高まりと、中国系ブランドの積極的な販売戦略によるものだ。」
ブラジル市場について、ルーは次のように付け加えた。「昨年以降、多くの主要な中国系ブランドがブラジル市場に進出している。しかし、モトローラとサムスンは依然として70%以上の市場シェアを占めている。これは、新規参入企業がブランド認知度を高めるには時間がかかること、そして製品の生産体制を構築するのに苦労していることが原因だ。これらの新規OEM企業は、アルゼンチンでも同様の問題を抱えている。」ラテンアメリカにおける5G普及率について、シニアアナリストのベンジャミン・コロナは次のように述べています。「2025年第2四半期に、ラテンアメリカ地域における5G普及率は42%に達しました。ラテンアメリカの消費者にとって、5Gは優先事項ではありません。地域全体の消費者層は、価格の安さや、より高性能なカメラ、大きな画面、大容量メモリなどを重視する傾向が強いためです。中国企業は、地域市場でのシェア拡大を主目的として、4Gスマートフォンの販売を積極的に展開しています。しかし、5G端末の販売も徐々に増加させています。中国企業の中で5G端末のシェアが最も高いのはOPPOです。ラテンアメリカ地域における5Gスマートフォンのシェアトップ3は、Apple、Samsung、OPPOです。」
Latin America Smartphone Shipments Share （%）, Q2 2024 vs Q2 2025
主なポイント
・ラテンアメリカのスマートフォン出荷台数は、2025年第2四半期に前年同期比4%増加した。これは、各ブランド間の価格競争やプロモーション活動が、地域の厳しい経済状況を相殺した結果である。
・5G普及率は前年同期比6%増加し、ラテンアメリカでは42%に達した。中国系ブランドは引き続き4Gスマートフォンの販売を牽引している。
・サムスンは33%のシェアで引き続き市場トップの地位を維持した。大幅な割引販売と大規模な広告キャンペーンにより、出荷台数は前年同期比8%増加し、同社の地域における市場リーダーシップはさらに強化された。
カウンターポイントリサーチの最新の「2025年第2四半期スマートフォン市場レポート」によると、ラテンアメリカ（LATAM）のスマートフォン出荷台数は、2025年第2四半期に前年同期比4%増加した。これは、地域における厳しい経済状況にもかかわらず、価格競争とプロモーション活動が需要を維持した結果である。また、前年同期の出荷台数が低かったことも影響している。
シニアアナリストのティナ・ルーは、市場動向について次のように述べている。「季節要因により、四半期ベースでも出荷台数は増加した。これは、ラテンアメリカにおける年間2番目に大きな販売シーズンである。アルゼンントを除くほとんどのラテンアメリカ諸国では、5月に母の日の祝日が設けられている。さらに、6月中旬まで続く父の日キャンペーンも、ほとんどのラテンアメリカ市場における需要を押し上げた。一方、ブラジルとメキシコは大きな打撃を受けた。メキシコの経済は、米国に居住する親族からの送金に大きく依存しているが、不安定な移民情勢が送金に影響を与えている。成長面では、アルゼンチン、チリ、ペルーが著しい成長を示した。特にアルゼンチンは、前年同期の出荷台数が低かったことから、出荷台数が倍増した。ペルーの成長は、消費者需要の高まりと、中国系ブランドの積極的な販売戦略によるものだ。」
ブラジル市場について、ルーは次のように付け加えた。「昨年以降、多くの主要な中国系ブランドがブラジル市場に進出している。しかし、モトローラとサムスンは依然として70%以上の市場シェアを占めている。これは、新規参入企業がブランド認知度を高めるには時間がかかること、そして製品の生産体制を構築するのに苦労していることが原因だ。これらの新規OEM企業は、アルゼンチンでも同様の問題を抱えている。」ラテンアメリカにおける5G普及率について、シニアアナリストのベンジャミン・コロナは次のように述べています。「2025年第2四半期に、ラテンアメリカ地域における5G普及率は42%に達しました。ラテンアメリカの消費者にとって、5Gは優先事項ではありません。地域全体の消費者層は、価格の安さや、より高性能なカメラ、大きな画面、大容量メモリなどを重視する傾向が強いためです。中国企業は、地域市場でのシェア拡大を主目的として、4Gスマートフォンの販売を積極的に展開しています。しかし、5G端末の販売も徐々に増加させています。中国企業の中で5G端末のシェアが最も高いのはOPPOです。ラテンアメリカ地域における5Gスマートフォンのシェアトップ3は、Apple、Samsung、OPPOです。」
Latin America Smartphone Shipments Share （%）, Q2 2024 vs Q2 2025