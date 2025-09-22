スキンケア用セラミド世界市場2025年、グローバル市場規模（発酵由来セラミド、植物由来セラミド）・分析レポートを発表
2025年9月22日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「スキンケア用セラミド世界市場2025年」調査資料を発表しました。資料には、スキンケア用セラミドグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
市場概要
世界のスキンケア用セラミド市場は、2023年に数億ドル規模と評価され、2030年にかけて安定的な成長が予測されています。予測期間を通じて年平均成長率は堅調に推移する見通しです。本市場は、発酵由来セラミドと植物由来セラミドを主な供給源とし、エッセンスやフェイスクリームを中心とする製品分野で広く使用されています。技術進展や消費者の美容意識の高まり、政府の支援策が市場成長を後押ししています。特にアジア太平洋地域、とりわけ中国が旺盛な内需と政策支援、製造基盤の強さによって世界市場を主導しています。北米と欧州も消費者意識の向上や規制の整備を背景に着実に拡大しています。
________________________________________
市場特性と分析手法
本レポートは業界全体を包括的に理解することを目的とし、市場規模や販売量、収益をタイプ別・用途別に整理しています。加えて、政府政策、技術革新、消費者行動といった外部要因が市場に与える影響を分析し、成長要因と課題を明らかにしています。市場予測では、発酵由来セラミドと植物由来セラミドの両分野が拡大し、特にナチュラル志向が強まる中で植物由来製品への需要増加が期待されています。
________________________________________
タイプ別・用途別分析
タイプ別では「発酵由来セラミド」と「植物由来セラミド」が主要製品です。発酵由来は高い純度と安定性を特徴とし、高級スキンケア製品での採用が増えています。一方、植物由来は自然派志向の高まりに応じて需要が拡大しており、オーガニック市場や敏感肌向け製品に適しています。用途別では「エッセンス」と「フェイスクリーム」が主要市場であり、浸透性と保湿効果を重視するエッセンスは若年層から高い支持を受けています。フェイスクリームは幅広い年齢層に利用され、日常使用の中心的製品として安定的な需要を示しています。
________________________________________
地域別市場動向
北米はアメリカを中心に研究開発と消費者需要の両面で成長が堅調です。欧州ではドイツ、フランス、イギリスを中心に高機能・ナチュラル化粧品の市場が拡大しています。アジア太平洋地域は世界最大の成長市場であり、中国、日本、韓国が美容大国として市場を牽引しています。中国は政策支援と消費者層の厚みを背景に急成長を遂げ、日本と韓国は技術革新とブランド力で競争力を確保しています。南米ではブラジルが中心市場であり、自然派製品の人気が高まっています。中東・アフリカでは都市部を中心に高付加価値スキンケア製品の需要が拡大しています。
________________________________________
主要企業の動向
市場をリードする主要企業には、Evonik、Croda、Doosan、Vantage、Toyobo、Macrocare、Unitika、Ashlandが含まれます。EvonikやCrodaは世界規模での研究開発力を活かし、高品質なセラミド原料を提供しています。DoosanやVantageはアジア市場に強みを持ち、地域の需要拡大を取り込んでいます。ToyoboやUnitikaは日本を拠点に高い技術力で差別化を図り、MacrocareやAshlandも独自の製品ポートフォリオで存在感を高めています。各社は持続可能性への対応、供給網強化、提携戦略を通じて市場シェア拡大を目指しています。
