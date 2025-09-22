「ロックは淑女の嗜みでして」 描き下ろし メイドver. オンラインくじが販売開始！
漫画・アニメのオリジナルグッズを販売する株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は、自社オンラインくじサービス「DRAW!DRAW! -ドロー！ドロー！-」にて9月12日（金）より「ロックは淑女の嗜みでして」 描き下ろし メイドver. オンラインくじを販売いたします！
【販売開始日】
2025年09月12日(金)
【販売価格】
１回770円(税込)
【お届け時期】
2026年1月中旬より順次出荷予定
※注文状況や配送状況によって前後する場合がございます。予めご了承ください。
【くじ販売ページ】
▼DRAW!DRAW!
https://amnibus.com/drawdraw/detail/238?utm_source=press(https://amnibus.com/drawdraw/detail/238?utm_source=press)
【景品ラインナップ】
▼A賞 A1サイズタペストリー（全3種）
▼B賞 パーツ付きBIGアクリルスタンド（全3種）
▼C賞 F0キャンバスボード（全6種）
▼D賞 A3マット加工ポスター（全10種）
▼E賞 アクリルマスコット（全10種）
▼購入特典 特典ポストカード(全10種)
一度のお会計で10回分ご購入ごとに特典ポストカード(全10種)の中からランダムで1枚、20回分ご購入ごとにランダムで3枚プレゼント！
※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。
※購入サイトによって特典の絵柄が異なります。
※商品の発売・仕様などにつきましては諸般の事情により、変更・延期・中止になる場合がございます。
詳細は「DRAW!DRAW! -ドロー！ドロー！-」の販売ページをご確認ください。
▼TV アニメ「ロックは淑女の嗜みでして」とは
一流の淑女だけが在籍を許される「桜心女学園高等部」に通う鈴ノ宮りりさ。
学園で最も栄誉と誇りある称号「高潔な乙女（ノーブルメイデン）」を手に入れるべく精進し、
周囲からも一目置かれるほどのお嬢様だが、
実は 一年前に母親の再婚で鈴ノ宮家に入った「元・庶民」だった。
母親の期待に応えるため、本心を押し殺し、大好きだったロックやギターを捨て、
お嬢様として振るまうりりさ。
ある日、学園の憧れの的である黒鉄音羽と出会い、
ひょんなことからドラムを叩く音羽を目撃し… 。
お嬢様×ロック!?
“本音”がぶつかる青春ロックアニメ、開幕！
「ロックは淑女の嗜みでして」は各配信サービスで好評配信中！！
公式 HP：https://rocklady.rocks/
(C)福田宏・白泉社／「ロックは淑女の嗜みでして」製作委員会
▼「DRAW!DRAW! -ドロー！ドロー！-」について
AMNIBUSを運営するarma biancaが、良質なオンラインくじを提供します。
サービス
https://amnibus.com/drawdraw(https://amnibus.com/drawdraw)
X
https://twitter.com/DRAWDRAW_info(https://twitter.com/DRAWDRAW_info)
