【業界初】スマホを車載ナビへワイヤレスミラーリング「GetPairr Mirror Cast」新発売｜iPhone15以降/Android DP対応・期間限定発売記念今だけ20％オフ特価！
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329953&id=bodyimage1】
■リード文
GetPairr株式会社（ブランド名：G
etPairr）は、スマートフォンの映像を車載カーナビへワイヤレスで映し出せる新製品「GetPairr Mirror Cast」を発売しました。〈業界初※〉ワイヤレスミラーリング機能とワイヤレスCarPlay機能を1台に搭載。iPhone15以降およびAndroidスマートフォン（DisplayPort Alt Mode対応機種）に対応し、車内での動画視聴やナビ利用をより快適にします。技適マーク認証取得済。発売を記念し、期間限定で20％オフキャンペーンを実施いたします。
※当社調べ
■発売記念キャンペーン
現在、Amazon.co.jpにてセールを実施中です。
Amazonセール価格：16999円（税込）
割引率：20％OFF
割引後価格：13599円（税込）
クーポンコード：24PKSZWE
実施期間：2025年9月19日（金）～2025年10月3日（金）
商品ページ：https://www.amazon.co.jp/dp/B0F4JVNJ3G
■主な特徴と機能
1. ワイヤレスミラーリング
スマホ画面をナビに無線で映し出すことが可能。YouTubeやPrime Video、地図アプリを大画面で楽しめます。従来の有線接続に比べ、ケーブルレスで自由度の高い操作が可能です。
2. ワイヤレスCarPlay対応
Apple CarPlayをワイヤレスで利用可能。ケーブル不要で通話・音楽・ナビ・メッセージが快適に使用できます。ナビ画面とスマホの切替もスムーズで、ドライバーの利便性を向上します。
■対応機種とご利用上の注意
1.対応スマートフォン
・iPhone：iPhone15以降のモデル
・Androidスマホ：DisplayPort Alt Mode対応機種（DP非対応のAndroidでは映像出力不可）
2.車載ナビ：有線CarPlay対応機種
注意事項：
・AndroidスマートフォンはワイヤレスAndroid Autoに非対応。
・CarPlayをご利用の際は、車両側がCarPlayに対応している必要があります。
・接続不良の際は、車両ナビのリセットやBluetooth履歴削除を推奨します。
■会社概要
ブランド：GetPairr（ゲットペアー）
事業内容：車載向けAI Box、CarPlay/Android Autoアダプターの企画・販売
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329953&id=bodyimage2】
配信元企業：GetPairr
■リード文
GetPairr株式会社（ブランド名：G
etPairr）は、スマートフォンの映像を車載カーナビへワイヤレスで映し出せる新製品「GetPairr Mirror Cast」を発売しました。〈業界初※〉ワイヤレスミラーリング機能とワイヤレスCarPlay機能を1台に搭載。iPhone15以降およびAndroidスマートフォン（DisplayPort Alt Mode対応機種）に対応し、車内での動画視聴やナビ利用をより快適にします。技適マーク認証取得済。発売を記念し、期間限定で20％オフキャンペーンを実施いたします。
※当社調べ
■発売記念キャンペーン
現在、Amazon.co.jpにてセールを実施中です。
Amazonセール価格：16999円（税込）
割引率：20％OFF
割引後価格：13599円（税込）
クーポンコード：24PKSZWE
実施期間：2025年9月19日（金）～2025年10月3日（金）
商品ページ：https://www.amazon.co.jp/dp/B0F4JVNJ3G
■主な特徴と機能
1. ワイヤレスミラーリング
スマホ画面をナビに無線で映し出すことが可能。YouTubeやPrime Video、地図アプリを大画面で楽しめます。従来の有線接続に比べ、ケーブルレスで自由度の高い操作が可能です。
2. ワイヤレスCarPlay対応
Apple CarPlayをワイヤレスで利用可能。ケーブル不要で通話・音楽・ナビ・メッセージが快適に使用できます。ナビ画面とスマホの切替もスムーズで、ドライバーの利便性を向上します。
■対応機種とご利用上の注意
1.対応スマートフォン
・iPhone：iPhone15以降のモデル
・Androidスマホ：DisplayPort Alt Mode対応機種（DP非対応のAndroidでは映像出力不可）
2.車載ナビ：有線CarPlay対応機種
注意事項：
・AndroidスマートフォンはワイヤレスAndroid Autoに非対応。
・CarPlayをご利用の際は、車両側がCarPlayに対応している必要があります。
・接続不良の際は、車両ナビのリセットやBluetooth履歴削除を推奨します。
■会社概要
ブランド：GetPairr（ゲットペアー）
事業内容：車載向けAI Box、CarPlay/Android Autoアダプターの企画・販売
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329953&id=bodyimage2】
配信元企業：GetPairr
プレスリリース詳細へ