TVアニメ『よふかしのうた Season2』のトレーディング Ani-Art BLACK LABEL アクリルスタンドなどの受注を開始！！アニメ・漫画のオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」にて

株式会社アルマビアンカはオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にてTVアニメ『よふかしのうた Season2』の商品8種の受注を開始いたします。

株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にてTVアニメ『よふかしのうた Season2』の商品の受注を9月17日（水）より開始いたしました。

▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)

https://amnibus.com/products/title/928,1723?utm_source=press

▼トレーディング Ani-Art BLACK LABEL アクリルスタンド

七草ナズナ、朝井アキラ、桔梗セリ、平田ニコ、本田カブラ、小繁縷ミドリ、蘿蔔ハツカ、鶯 餡子、星見キクのイラストを新たなタッチで魅力的に表現し、アクリルスタンドに仕上げました。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

※「Ani-Art BLACK LABELシリーズ」は、キャラクターイラストを黒を基調としたモノトーンに差し色を加え、クールテイストで描いたAMNIBUSのオリジナル商品です。

▽仕様

価格 ：単品 \880(税込), BOX \7,920(税込)

種類 ：全9種

サイズ：本体：（約）69×55mm 台座：（約）50×30mm 厚み：3mm

素材 ：アクリル

▼トレーディング Ani-Art BLACK LABEL アクリルカード

七草ナズナ、朝井アキラ、桔梗セリ、平田ニコ、本田カブラ、小繁縷ミドリ、蘿蔔ハツカ、鶯 餡子、星見キクのイラストを新たなタッチで魅力的に表現し、アクリルカードに仕上げました。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：単品 \748(税込), BOX \6,732(税込)

種類 ：全9種

サイズ：（約）70×60mm 厚み：1mm

素材 ：アクリル

▼トレーディング Ani-Art BLACK LABEL マット缶バッジ

七草ナズナ、朝井アキラ、桔梗セリ、平田ニコ、本田カブラ、小繁縷ミドリ、蘿蔔ハツカ、鶯 餡子、星見キクのイラストを新たなタッチで魅力的に表現し、マットな手触りの缶バッジに仕上げました。

カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：単品 \583(税込), BOX \5,247(税込)

種類 ：全9種

サイズ：（約）直径56mm

素材 ：紙、ブリキ

▼トレーディング Ani-Art BLACK LABEL イラストカード

七草ナズナ、朝井アキラ、桔梗セリ、平田ニコ、本田カブラ、小繁縷ミドリ、蘿蔔ハツカ、鶯 餡子、星見キクのイラストを新たなタッチで魅力的に表現し、イラストカードに仕上げました。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：単品 \308(税込), BOX \5,544(税込)

種類 ：全18種

サイズ：（約）80×50mm

素材 ：紙

▼Ani-Art BLACK LABEL BIGアクリルスタンド

※画像は「七草ナズナ Ani-Art BLACK LABEL BIGアクリルスタンド」を使用しております。

七草ナズナ、朝井アキラ、桔梗セリ、平田ニコ、本田カブラ、小繁縷ミドリ、蘿蔔ハツカ、鶯 餡子、星見キクのイラストを新たなタッチで魅力的に表現し、BIGなアクリルスタンドに仕上げました。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \1,980(税込)

種類 ：全9種（七草ナズナ、朝井アキラ、桔梗セリ、平田ニコ、本田カブラ、小繁縷ミドリ、蘿蔔ハツカ、鶯 餡子、星見キク）

サイズ：本体：（約）16.8×5.6cm 台座：（約）9.3×3.5cm 厚み：3mm ※種類により異なる

素材 ：アクリル

▼Ani-Art BLACK LABEL 蓄光アクリルキーホルダー

※画像は「七草ナズナ Ani-Art BLACK LABEL 蓄光アクリルキーホルダー」を使用しております。

七草ナズナ、朝井アキラ、桔梗セリ、平田ニコ、本田カブラ、小繁縷ミドリ、蘿蔔ハツカ、鶯 餡子、星見キクのイラストを新たなタッチで魅力的に表現し、暗所で発光する蓄光のアクリルにデザインしてアクリルキーホルダーに仕上げました。

カバンや小物につけてキャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \1,320(税込)

種類 ：全9種（七草ナズナ、朝井アキラ、桔梗セリ、平田ニコ、本田カブラ、小繁縷ミドリ、蘿蔔ハツカ、鶯 餡子、星見キク）

サイズ：（約）50×43mm 厚み：3mm

素材 ：アクリル

▼Ani-Art BLACK LABEL A3マット加工ポスター

※画像は「七草ナズナ Ani-Art BLACK LABEL A3マット加工ポスター」を使用しております。

七草ナズナ、朝井アキラ、桔梗セリ、平田ニコ、本田カブラ、小繁縷ミドリ、蘿蔔ハツカ、鶯 餡子、星見キクのイラストを新たなタッチで魅力的に表現し、A3サイズのマット加工されたポスターに仕上げました。

お部屋などに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \913(税込)

種類 ：全9種（七草ナズナ、朝井アキラ、桔梗セリ、平田ニコ、本田カブラ、小繁縷ミドリ、蘿蔔ハツカ、鶯 餡子、星見キク）

サイズ：A3

素材 ：紙

▼Ani-Art BLACK LABEL 100mm缶バッジ

※画像は「七草ナズナ Ani-Art BLACK LABEL 100mm缶バッジ」を使用しております。

七草ナズナ、朝井アキラ、桔梗セリ、平田ニコ、本田カブラ、小繁縷ミドリ、蘿蔔ハツカ、鶯 餡子、星見キクのイラストを新たなタッチで魅力的に表現し、缶バッジに仕上げました。

カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \748(税込)

種類 ：全9種（七草ナズナ、朝井アキラ、桔梗セリ、平田ニコ、本田カブラ、小繁縷ミドリ、蘿蔔ハツカ、鶯 餡子、星見キク）

サイズ：（約）直径10cm

素材 ：紙、ブリキ

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

(C)2025コトヤマ・小学館／「よふかしのうた」製作委員会