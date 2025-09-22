カラオケCLUB DAM三沢店10月1日にオープン

株式会社第一興商

株式会社第一興商（以下、当社）が展開するカラオケボックスのフランチャイズ、カラオケCLUB DAM三沢店（青森県三沢市）が2025年10月1日にオープンします。

当店は、全13室中3室にDAMのフラッグシップモデル「LIVE DAM WAO!」を設置し、クオリティの高いサウンドや歌うことが楽しくなる機能を満喫できます。

セルフシステムにより受付や会計の手続きをスムーズに済ませることで、お客様の待ち時間が短縮されます。また、フードとドリンクの持ち込みが自由なことに加えてソフトドリンクバー付きのルーム利用料金設定により、カジュアルにカラオケを楽しむことができます。

■カラオケCLUB DAM三沢店 店舗概要

開店日 ：2025年10月1日(水)

所在地 ：青森県三沢市中央町2-5-19

ミヤビビル 2F

電話番号 ：070-8453-0611

アクセス ：青い森鉄道 三沢駅 徒歩30分

三沢市武道館からすぐ

駐車場 ：なし

営業時間 ：日～木・祝 16:00～翌2:00

金・土・祝前 16:00～翌3:00

定休日 ：なし

店舗面積 ：462平方メートル

ルーム数 ：全13室

メニュー ：フード、ドリンク持ち込み可

ソフトドリンクバー（無料）、アルコールバー（有料）

喫煙ブース：あり

店舗URL ：https://karaokeclub.jp/?p=36463(https://karaokeclub.jp/?p=36463)

■オープン記念キャンペーン

2025年10月1日(水)～10月7日(火) 室料50%OFF

当社は、長年の店舗運営ノウハウを生かし、フランチャイズ加盟店を全面的にサポートすることで誰もが気軽にカラオケを楽しめる環境を提供します。

◇カラオケCLUB DAM

株式会社第一興商が主にフランチャイズチェーンとして全国に71店（2025年10月1日時点）を展開するカラオケルームです。

姉妹店のビッグエコーとともに、清潔で過ごしやすい空間に最新のカラオケ機器を設置し、優れた映像・音響環境により、歌う楽しさとコミュニケーションの場を提供しています。