アニメ「キングダム」のトレーディング場面写アクリルスタンド、トレーディング場面写カードステッカーなどの受注を開始！！アニメ・漫画のオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」にて

株式会社アルマビアンカはオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にてアニメ「キングダム」の商品6種の受注を開始いたします。

株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて『アニメ「キングダム」』の商品の受注を9月16日（火）より開始いたしました。

▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)

https://amnibus.com/products/title/1020?utm_source=press

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

▼トレーディング場面写アクリルスタンド

信、嬴政、河了貂、麃公、蒙武、騰、桓騎、王翦、王賁、蒙恬、羌瘣、昌平君、李牧、紀彗の印象的なシーンをアクリルスタンドに仕上げました。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

アニメ「キングダム」第6シリーズの開始前に、第5シリーズまでの名場面を振り返ろう！

▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「信＆桓騎 場面写アクリルスタンド AMNIBUS限定特典」を付属いたします。

▽仕様

価格 ：単品 \880(税込), BOX \12,320(税込)

種類 ：全14種

サイズ：本体：（約）70×60mm 台座：（約）直径50mm 厚み：3mm

素材 ：アクリル

▼トレーディング場面写カードステッカー

信、嬴政、河了貂、麃公、蒙武、騰、桓騎、王翦、王賁、蒙恬、羌瘣、昌平君、李牧、紀彗の印象的なシーンをカードステッカーに仕上げました。

身近な持ち物をデコレーションできる貼ってはがせるカード型のステッカーです。

パソコンやステーショナリーなど、身近な持ち物に貼ってお楽しみください。

アニメ「キングダム」第6シリーズの開始前に、第5シリーズまでの名場面を振り返ろう！

▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「信 場面写カードステッカー AMNIBUS限定特典」を付属いたします。

▽仕様

価格 ：単品 \550(税込), BOX \7,700(税込)

種類 ：全14種

サイズ：（約）80×50mm

素材 ：紙、PP

▼トレーディング場面写缶バッジ

信、嬴政、河了貂、麃公、蒙武、騰、桓騎、王翦、王賁、蒙恬、羌瘣、昌平君、李牧、紀彗の印象的なシーンを缶バッジに仕上げました。

カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

アニメ「キングダム」第6シリーズの開始前に、第5シリーズまでの名場面を振り返ろう！

▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「羌瘣 場面写75mmホログラム缶バッジ AMNIBUS限定特典」を付属いたします。

▽仕様

価格 ：単品 \495(税込), BOX \6,930(税込)

種類 ：全14種

サイズ：本体：（約）直径56mm 特典：（約）直径75mm

素材 ：紙、ブリキ

▼トレーディング場面写イラストカード

信、嬴政、河了貂、麃公、蒙武、騰、桓騎、王翦、王賁、蒙恬、羌瘣、昌平君、李牧、紀彗の印象的なシーンをイラストカードに仕上げました。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

アニメ「キングダム」第6シリーズの開始前に、第5シリーズまでの名場面を振り返ろう！

▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「信＆羌瘣 場面写イラストカード AMNIBUS限定特典」を付属いたします。

▽仕様

価格 ：単品 \275(税込), BOX \3,850(税込)

種類 ：全14種

サイズ：（約）80×50mm

素材 ：紙

▼場面写缶バッジ2個セット

※画像は「信 場面写缶バッジ2個セット」を使用しております。

信、嬴政、河了貂、麃公、蒙武、騰、桓騎、王賁、蒙恬、羌瘣、昌平君、李牧、紀彗の印象的なシーンを缶バッジ2個セットに仕上げました。

カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

アニメ「キングダム」第6シリーズの開始前に、第5シリーズまでの名場面を振り返ろう！

▽仕様

価格 ：各 \990(税込)

種類 ：全13種（信、嬴政、河了貂、麃公、蒙武、騰、桓騎、王賁、蒙恬、羌瘣、昌平君、李牧、紀彗）

サイズ：（約）直径56mm

素材 ：紙、ブリキ

▼場面写A3マット加工ポスター

※画像は「信 場面写A3マット加工ポスター」を使用しております。

信、嬴政、河了貂、麃公、蒙武、騰、桓騎、王賁、蒙恬、羌瘣、李牧の印象的なシーンとセリフをA3サイズのマット加工されたポスターに仕上げました。

お部屋などに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

アニメ「キングダム」第6シリーズの開始前に、第5シリーズまでの名場面を振り返ろう！

▽仕様

価格 ：各 \880(税込)

種類 ：全11種（信、嬴政、河了貂、麃公、蒙武、騰、桓騎、王賁、蒙恬、羌瘣、李牧）

サイズ：A3

素材 ：紙

(C)原泰久／集英社・キングダム製作委員会