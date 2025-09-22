新時代の営業を提案するEmooove、新サービス『システム開発企業向け営業支援サービス』を正式リリース。システム開発企業と相性の良いリストと、LinkedIn含むマルチチャネルで決裁者開拓を実現。

株式会社Emooove

新時代の営業手法を提案する株式会社Emooove（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：藤澤諒一）は、この度、システム開発企業に特化した営業支援サービスを新たに正式リリースしたことをお知らせします。

■サービスの概要

サービスの詳細はこちら :https://emooove.co.jp/service/system/

システム開発業界は高い技術力を持ちながらも、営業面で課題を抱える企業が少なくありません。特に高単価な案件獲得は難易度が高く、エンジニア出身の経営陣が多い企業では、営業リソースや知見の不足が深刻な問題となっています。

こうした課題を解決するため、国内最大級の企業・人物データベースを基盤とした精密ターゲティングと、LinkedInを筆頭とした6チャネルの営業ノウハウを組み合わせた営業支援サービスを提供します。

10以上のSNSやWebメディアをソースにし、大手企業のIT部門や新規事業部門、資金調達済みスタートアップ企業の決裁者情報を豊富に保有し、一般的な営業代行会社と比較して格段に精度の高いターゲットリストを構築します。さらに、LinkedIn、Facebook、X（旧Twitter）、テレアポ、手紙、フォームといった6つのチャネルを活用したマルチアプローチにより、商談数の最大化を実現します。

■解決できる課題

営業リソースの不足: 専門チームによる一気通貫支援で即戦力化

技術者出身の経営陣に不足しがちな営業ノウハウを、豊富な実績を持つ専門チームが営業方針設計から実行まで一括サポート。導入初月から営業活動を開始でき、短期間で安定した商談獲得体制を構築可能です。

決裁者へのアプローチが困難: SNSやCxOレター（手紙）で決裁者にダイレクトアプローチ

従来のテレアポでは担当者レベルまでしか接触できない課題を、SNSやCxOレター（手紙営業）を活用した決裁者ダイレクトアプローチで解決。大手企業役員クラスでも商談獲得を実現し、営業効率を向上します。

ターゲティング精度の低さ:独自データベースによる高精度リスト作成

一般的なリストでは特定困難な「開発投資を加速している企業」「資金調達直後のスタートアップ」などの詳細情報を、独自のデータ連携システムで特定。ターゲット企業の絞り込み精度を向上し、無駄なアプローチを大幅に削減します。

■選ばれる理由

業界トップクラスのデータ品質:10以上のSNS・Webメディアから独自収集した情報により、一般的な営業代行会社では提供困難な決裁者の詳細プロフィールまで把握。これまで100社以上の企業を支援した実績に基づく業界特化ノウハウを活用し、業界高水準の精度を実現します。

国内には少ないLinkedInの営業支援:日本市場でいち早くLinkedInを活用した営業支援を本格展開し、同プラットフォームを最大限活用。日々の情報収集と実運用検証により、Sales Navigator専任チームが存在しない日本市場の課題を独自に解決し、最適な運用支援を提供しています。

実証済みの成果創出力: 導入企業の90%以上が初月から商談獲得を実現し、平均して月5～10件のアポイント創出を達成するなど、即効性のある成果を提供しています。日次～週次でのPDCA運用と定例ミーティングによる継続改善で、長期的な成果向上もサポートします。

■こんな方におすすめ

株式会社Emooove（イムーヴ）概要

- 開発・技術領域での実績を積み、事業成長を加速させたい企業- リファラル（紹介）に頼りすぎず、安定した案件獲得チャネルを確立したい 技術営業・代表者の方- 大手・エンタープライズ企業のCTOや開発責任者など、決裁者との接点を増やしたい事業責任者の方- 営業リソースやノウハウが不足しており、エンジニアや技術者がコア業務に集中できる体制を構築したい経営層サービスの詳細はこちら :https://emooove.co.jp/service/system/

株式会社Emoooveは、「新時代の営業をご提案 営業5.0の創造」というコンセプトのもと、国内初のLinkedIn営業支援事業を筆頭に、お客様の営業活動全般をご支援しております。

特に、「大手企業～スタートアップ企業の決裁者開拓」に強みを持っており、これまで様々な業種業界、規模感のお客様とお取引をさせていただいております。

著書「BtoBセールスを加速する LinkedIn Sales Navigator 活用術」

国内最多のLinkedIn営業支援実績を誇る弊社が、「新時代の営業手法である”LinkedInセールス”」について詳しく解説しており、

発売二日でAmazonカテゴリ6部門で売れ筋ランキング1位を獲得するなど、多くの関心をいただいております

LinkedInを有効活用していただくことで、大手企業～スタートアップの決裁者開拓を加速することが可能です。詳しく知りたい方は、ぜひお気軽にお問い合わせくださいませ。

