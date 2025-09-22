TVアニメ『神椿市建設中。』のトレーディング Botania ゆらゆらアクリルキーホルダーなどの受注を開始！！アニメ・漫画のオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」にて
株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にてTVアニメ『神椿市建設中。』の商品の受注を9月16日（火）より開始いたしました。
▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)
https://amnibus.com/products/title/1626?utm_source=press
▼トレーディング Botania ゆらゆらアクリルキーホルダー
森先 化歩、谷置 狸眼、朝主 派流、夜河 世界、輪廻 此処のイラストをボタニカルデザインに落とし込んで繊細なタッチで新たに描き起こし、ゆらゆら動くアクリルキーホルダーに仕上げました。
カバンや小物につけてキャラクターとの日常をお楽しみください。
※「Botaniaシリーズ」は、キャラクターイラストをボタニカルデザインに溶け込むように繊細なタッチで描いたAMNIBUSのオリジナル商品です。
▽予約購入特典
当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「森先 化歩 Botania ゆらゆらアクリルキーホルダー AMNIBUS限定特典」を付属いたします。
▽仕様
価格 ：単品 \880(税込), BOX \7,040(税込)
種類 ：全8種
サイズ：（約）66×60mm 厚み：3mm
素材 ：アクリル
▼トレーディング Botania アクリルカード
森先 化歩、谷置 狸眼、朝主 派流、夜河 世界、輪廻 此処のイラストをボタニカルデザインに落とし込んで繊細なタッチで新たに描き起こし、アクリルカードに仕上げました。
お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。
▽予約購入特典
当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「集合 Botania アクリルカード AMNIBUS限定特典」を付属いたします。
▽仕様
価格 ：単品 \715(税込), BOX \5,720(税込)
種類 ：全8種
サイズ：本体：（約）68×49mm 厚み：1mm 特典：（約）53×53mm 厚み：1mm
素材 ：アクリル
▼トレーディング Botania アクリルネームプレート
森先 化歩、谷置 狸眼、朝主 派流、夜河 世界、輪廻 此処のイラストをボタニカルデザインに落とし込んで繊細なタッチで新たに描き起こし、アクリルネームプレートに仕上げました。
カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。
▽予約購入特典
当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「森先 化歩 Botania アクリルネームプレート AMNIBUS限定特典」を付属いたします。
▽仕様
価格 ：単品 \660(税込), BOX \5,280(税込)
種類 ：全8種
サイズ：（約）68×27mm 厚み：3mm
素材 ：アクリル
▼トレーディング Botania 缶バッジ
森先 化歩、谷置 狸眼、朝主 派流、夜河 世界、輪廻 此処のイラストをボタニカルデザインに落とし込んで繊細なタッチで新たに描き起こし、缶バッジに仕上げました。
カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。
▽予約購入特典
当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「朝主 派流&輪廻 此処 Botania 75mm缶バッジ AMNIBUS限定特典」を付属いたします。
▽仕様
価格 ：単品 \440(税込), BOX \3,960(税込)
種類 ：全9種
サイズ：本体：（約）直径56mm 特典：（約）直径75mm
素材 ：紙、ブリキ
▼Botania 卓上加湿器
※画像は「森先 化歩 Botania 卓上加湿器」を使用しております。
森先 化歩、谷置 狸眼、朝主 派流、夜河 世界、輪廻 此処のイラストをボタニカルデザインに落とし込んで繊細なタッチで新たに描き起こし、卓上加湿器に仕上げました。
USBケーブルで給電可能な加湿器です。非常にコンパクトなサイズ感で、自宅・職場のデスクなどでも気軽にお使い頂けます。
お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。
▽仕様
価格 ：各 \3,520(税込)
種類 ：全5種（森先 化歩、谷置 狸眼、朝主 派流、夜河 世界、輪廻 此処）
サイズ：（約）高さ11.6×幅6.6×奥行き6.6cm
素材 ：ポリスチレン ポリプロピレン
▼集合 Botania 卓上アクリル万年カレンダー
森先 化歩、谷置 狸眼、朝主 派流、夜河 世界、輪廻 此処のイラストをボタニカルデザインに落とし込んで繊細なタッチで新たに描き起こし、卓上アクリル万年カレンダーに仕上げました。
万年カレンダーは日付がプリントされたパネルをスライドすることで暦を変更でき、年月が経過しても半永久的にお使いいただけます。
お部屋やオフィスで、キャラクターとの日常をお楽しみください。
▽仕様
価格 ：\3,278(税込)
サイズ：（約）21×14.8cm
素材 ：アクリル
https://x.com/AMNIBUS
(C)KAMITSUBAKI STUDIO/SINKA ANIMATION PROJECT