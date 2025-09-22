「おいしい不要品、スキットルズ(R)」をもっともっと有名に！「スキットルズ(R)でおいしい仕事キャンペーン」を本日開始！











～ SNS（X）投稿をするだけで総額200万円分のPayPayポイントがもらえるチャンス ～マース ジャパン リミテッド（所在地：東京都港区、社長：後藤 真一）は、世界中で愛されるチューイングキャンディ「スキットルズ(R)」をもっと知ってもらい、楽しんでもらいたいという思いから、SNS（X）投稿をするだけで総額200万円分のPayPayポイントがもらえる「スキットルズ(R)でおいしい仕事キャンペーン」を9月22日から10月6日までの期間、実施します。「スキットルズ(R)でおいしい仕事キャンペーン」は、スキットルズ(R)キャンペーン公式Xアカウント（@Skittles_CP_JP）によるハッシュタグキャンペーンです。対象期間中に、キャンペーン特設サイト、またはキャンペーン公式Xアカウントに記載されている5つの「おいしい仕事」の中から好きな仕事を1つ選び、それぞれの仕事内容に沿ってスキットルズ(R)について「つぶやく、褒める、いじる、想像する」投稿を、Xにハッシュタグ（#スキットルズでおいしい仕事、#PR）を付けて引用リポストすることで誰でも応募でき、総額200万円分のPayPayポイントを獲得できるチャンスがある「おいしい」キャンペーンです。1974年に英国で誕生し、50年以上にわたり世界中で愛され続ける「スキットルズ(R)」は、多様性と楽しい味覚体験を提供し多くの人々を魅了してきました。日本では2024年に3度目の上陸を果たしたばかりで、より多くの方に魅力を知っていただくことが課題となっていることから、多くの方々と一緒にスキットルズ(R)のユニークな魅力を広めていきたいという考えのもと、今回のキャンペーンを企画しています。スキットルズ(R)を食べたことがない方でも、「もしこの色だったら、こんな味かな？」「このパッケージ、なんか面白い！」といった視点で、気軽に「おいしい仕事」にチャレンジできるこの機会に、皆さまの自由な発想で、スキットルズ(R)を日本中に広めるためのお力を貸していただきたいです。＜「スキットルズ(R)でおいしい仕事キャンペーン」概要＞キャンペーン期間： 9月22日（月）～10月6日（月）23時59分まで賞品・当選人数： PayPayポイント100万円分：1名様PayPayポイント1万円分：100名様



※賞金100万円分の当選者には、所得税法上の規定に基づき、賞金額から源泉所得税及び

復興特別所得税を差し引いた後の金額として、100万円分のPayPayポイントを付与させていただきます。























*店舗によっては、取扱いのない場合や、売り切れで販売終了の場合があります。

*1 本製品はフルーツ香料のみを使用した商品で、無果汁です。

参加方法：＜「スキットルズ(R)でおいしい仕事キャンペーン」特設サイトから参加する場合＞1) 5つのお仕事内容のうち、お好きな仕事を選んでタップ2) スキットルズ(R)キャンペーン公式Xアカウント（@Skittles_CP_JP）のお仕事投稿を引用リポスト3) 【#スキットルズでおいしい仕事】【#PR】の両方のハッシュタグをつけて、あなたの「お仕事内容」をXで自由に投稿！キャンペーン特設サイト： https://www.skittles-oishii-shigoto.com/ ＜スキットルズ(R)キャンペーン公式Xアカウントから参加する場合＞1) 5つのお仕事のうち、お好きなお仕事の投稿を引用リポスト2) 【#スキットルズでおいしい仕事】【#PR】の両方のハッシュタグをつけて、あなたの「お仕事内容」をXで自由に投稿！キャンペーン公式Xアカウント：@Skittles_CP_JP※お仕事の詳細は、キャンペーン特設サイトをご確認ください。※お一人様、期間中何度でもご応募いただけます。※【#スキットルズでおいしい仕事】【#PR】のハッシュタグが記載されていない投稿については応募完了とみなすことができません。ご注意ください。＜「スキットルズ(R)でおいしい仕事キャンペーン」屋外広告概要＞今回のキャンペーンの実施にあたり、「スキットルズ(R)」のユニークな世界観をより多くの方に体験していただくため、渋谷・新宿エリアにて屋外広告を掲出します。SNSでのキャンペーンと連動したクリエイティブで、街を行き交う人々に驚きと楽しさをお届けします。・掲出期間：2025年9月22日（月）～ 2025年10月6日（月）・掲出場所：原宿駅周辺エリア裏原宿エリア（渋谷）丸の内線新宿駅構内 など＜「スキットルズ(R)」製品＞製品特長・50年以上の歴史のあるチューイングキャンディブランド・「スキットルズ(R) オリジナル」、「スキットルズ(R) ワイルドベリー(*1)」「スキットルズ(R) フルーティ ティ」の3つバラエティで、1袋で5種類のフルーツフレーバー・キャンディシェル（カリカリ食感の糖衣）で覆われたカラフルな一口サイズのチューイングキャンディ製品概要スキットルズ(R)についてスキットルズ(R)は、1974年に英国で誕生したチューイングキャンディ。キャンディシェル（カリカリ食感の糖衣）で覆われたカラフルな一口サイズのフルーツフレーバーが味わえるのが特長で現在、180カ国以上で愛されるブランドとして展開。スキットルズ(R)は多様性と楽しい味覚体験を提供するキャンディとして、世代を超えて親しまれ続けています。マース ジャパン リミテッドについてマース ジャパン リミテッドは1975年に設立し、ペットフード事業とスナック菓子事業（スニッカーズ(R)やM&M’S(R)、BE-KIND(R)（ビーカインド(TM)など））を展開しています。ペットフード事業では、「ペットのためのより良い世界（A BETTER WORLD FOR PETS）」の実現を目指し、カルカン/ウィスカス(R)、シーザー(R)、シーバ(R)、プロマネージ(TM)、アイムス(TM)、ペディグリー(R)等のトップブランドや、ニュートロ(TM)、グリニーズ(TM)などの主にペット専門店で扱われているブランドを展開しています。ホームページは、http://www.marsjapan.co.jp親会社のマース インコーポレイテッドは、世界70以上の国と地域で事業を展開。世界における年間総売上高は 約500億米ドルで、その製品は世界中で販売されています。総従業員数は約15万名。ホームページは、http://www.mars.com本件に関するお問合わせ先【お客様お問い合わせ先】マース ジャパン お客様相談室TEL：0800-800-5874（土日祝日を除く9:30～16:00）