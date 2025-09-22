こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【キル フェ ボン】フルーツの煌めきが聖夜を彩る、4種類のクリスマスケーキ登場！「Christmas Cake 2025」
2025年10月1日(水)より全12店舗にて予約受付開始
キルフェボン株式会社（本社：静岡県静岡市、代表取締役：石川智哉）は、タルト専門店「キル フェ ボン」全12店舗にて、「Christmas Cake 2025」の予約受付を10月1日(水)より開始いたします。
今年のケーキは、ツリー、リース、星などのクリスマスモチーフを取り入れた全4種類をご用意いたしました。
新作は、まろやかなブルターニュ産“ル ガール”クリームチーズとフレッシュなイチゴを組み合わせたもの、カカオ香るチョコレートと甘酸っぱいイチゴの絶妙なコンビネーションの2種類です。そのほかにも、毎年ご好評いただいている、色とりどりのフルーツが主役のツリーやリース型のタルトも登場いたします。キルフェボンが贈るクリスマスケーキで、一年に一度の特別なひとときをお楽しみください。
～概要～
【予約受付開始日】
2025年10月1日 (水)～※各店限定数に達し次第終了
Web受付： 10:00～
店頭受付： 各店の開店時間より開始 ※名古屋栄店のご予約はWeb受付のみ
【 商品お渡し期間 】
2025年12月20日(土)～12月25日(木)
【予約方法】
店頭受付、Web受付 (電話予約不可)
【販売店舗 】
キル フェ ボン全12店舗
【特設サイト】
https://www.quil-fait-bon.com/mtr/2025_christmas.php
→予約専用フォームはこちらのページ内にて10/1(水)10:00公開
【公 式 H P】
https://www.quil-fait-bon.com/
～商品情報～
～タルトプレミエ～ クリスマスツリーのタルト
W19cm×D19cm / 5～6名様用 \11,998
W26cm×D25.5cm / 8～10名様用 \19,990
イチゴとシャインマスカットを飾った華やかなクリスマスツリーのタルトです。
ビターチョコ入りのメイプル風味のアーモンドクリームをじっくりと焼き上げ、相性のいいバニラムースを重ねました。フルーツたっぷりのクリスマスツリーに飾られたオリジナルオーナメントと金粉が、特別なクリスマスを演出します。
※写真はW26.0cm×D25.5 cmサイズです
色とりどりのフルーツリースタルト
Whole(17cm) / 3～4名様用 \8,996
Whole(21cm) / 7～8名様用 \10,994
永遠を意味する“輪”をかたどったクリスマスリースのフルーツタルトです。口どけなめらかなホワイトチョコ風味のカスタードに、色とりどりのフルーツとシャインマスカットをたっぷりと飾りました。フルーツリースタルトと雪の結晶のオーナメントが、聖なる夜を演出します。
※写真は21 cmサイズです
新作 星型 赤いフルーツとチョコレートクリームのタルト
Whole(19cm) / 5～6名様用 \9,990
かわいらしいミニサイズの星型のタルトに、チョコレートカスタードと自家製の甘酸っぱいジャムを重ね、なめらかなミルクチョコレートクリームと赤いフルーツをたっぷりと飾りました。聖夜に瞬く星のようにきらびやかなタルトに仕立てました。
※写真は19 cmサイズです
新作 ブルターニュ産 “ル ガール”クリームチーズと赤いフルーツのタルト
Whole (17cm) / 3～4名様用 \8,996
Whole (21cm) / 7～8名様用 \10,994
ふわりと舞う白い雪が積もり一面の銀世界に。真っ白なクリームと銀箔で表現した雪景色に、真っ赤なイチゴと結晶のオーナメントを飾りました。なめらかな“ルガール”クリームチーズムースとも好相性、華やかなクリスマスにぴったりのタルトです。
※写真は21 cmサイズです
～キル フェ ボンについて～
「キル フェ ボン」は、1991年にオープンしたタルト専門店です。オープン以来、四季折々の旬のフルーツや厳選した食材をふんだんに使用したタルトを中心に展開。
店内中央に設置した大きなショーケースには、彩り豊かなタルトが常時20種類ほど並びます。店名の「キル フェ ボン」は、フランス語で“なんていい陽気なんだろう”という意味です。
本件に関するお問合わせ先
キルフェボン株式会社 広報担当 伊東・春山・川端
TEL：03-5875-0165 (平日9：00～18：00) FAX：03-6447-2071 E-mail：pr1@quil-fait-bon.com
