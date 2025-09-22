【キル フェ ボン】フルーツの煌めきが聖夜を彩る、4種類のクリスマスケーキ登場！「Christmas Cake 2025」











～タルトプレミエ～ クリスマスツリーのタルトW19cm×D19cm / 5～6名様用 \11,998W26cm×D25.5cm / 8～10名様用 \19,990イチゴとシャインマスカットを飾った華やかなクリスマスツリーのタルトです。ビターチョコ入りのメイプル風味のアーモンドクリームをじっくりと焼き上げ、相性のいいバニラムースを重ねました。フルーツたっぷりのクリスマスツリーに飾られたオリジナルオーナメントと金粉が、特別なクリスマスを演出します。※写真はW26.0cm×D25.5 cmサイズです色とりどりのフルーツリースタルトWhole(17cm) / 3～4名様用 \8,996Whole(21cm) / 7～8名様用 \10,994永遠を意味する“輪”をかたどったクリスマスリースのフルーツタルトです。口どけなめらかなホワイトチョコ風味のカスタードに、色とりどりのフルーツとシャインマスカットをたっぷりと飾りました。フルーツリースタルトと雪の結晶のオーナメントが、聖なる夜を演出します。※写真は21 cmサイズですWhole(19cm) / 5～6名様用 \9,990かわいらしいミニサイズの星型のタルトに、チョコレートカスタードと自家製の甘酸っぱいジャムを重ね、なめらかなミルクチョコレートクリームと赤いフルーツをたっぷりと飾りました。聖夜に瞬く星のようにきらびやかなタルトに仕立てました。※写真は19 cmサイズです新作 ブルターニュ産 “ル ガール”クリームチーズと赤いフルーツのタルトWhole (17cm) / 3～4名様用 \8,996Whole (21cm) / 7～8名様用 \10,994ふわりと舞う白い雪が積もり一面の銀世界に。真っ白なクリームと銀箔で表現した雪景色に、真っ赤なイチゴと結晶のオーナメントを飾りました。なめらかな“ルガール”クリームチーズムースとも好相性、華やかなクリスマスにぴったりのタルトです。※写真は21 cmサイズです～キル フェ ボンについて～「キル フェ ボン」は、1991年にオープンしたタルト専門店です。オープン以来、四季折々の旬のフルーツや厳選した食材をふんだんに使用したタルトを中心に展開。店内中央に設置した大きなショーケースには、彩り豊かなタルトが常時20種類ほど並びます。店名の「キル フェ ボン」は、フランス語で“なんていい陽気なんだろう”という意味です。