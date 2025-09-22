¡Ú ¥¢¥Ã¥×¥ë¥Ñ¥¤¤È¥Ð¥¦¥à¥¯ー¥Ø¥ó¤¬´ñÀ×¤Î¹çÂÎ¡ª¡Û
²Û»Ò¤Î¾¢¡Ö¤»¤ó¤Í¤ó¤ÎÌÚ¡×¡ßÀÄ²Ì¤Î¾¢¡ÖAdam¡Çs awesome PIE¡×¤¬¤ª¤¯¤ë¡¢Á°ÂåÌ¤Ê¹¤Î¡È¥¢¥Ã¥×¥ë¥Ñ¥¤¥Ð¥¦¥à¡É
2025Ç¯10·î1Æü¡Ê¿å¡Ë¤è¤ê¡¢·î½é¤Î7Æü´Ö¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä³«»Ï¡ª
¥Ð¥¦¥à¥¯ー¥Ø¥ó¤È¤ê¤ó¤´´ñÀ×¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó
Îä¤ä¤·¤Æ¿©¤Ù¤ë¿·´¶³Ð¡Ö¤È¤í¤Ê¤Þ¥Ð¥¦¥à¡×¤ÇÆüËÜ°ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¥Ð¥¦¥à¥¯ー¥Ø¥óÀìÌçÅ¹¡Ö¤»¤ó¤Í¤ó¤ÎÌÚ¡×¡ÊËÜ¼Ò¡§ÀéÍÕ¸©ÉÙÄÅ»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Á¾º¬¹¸¡Ë¤¬¡¢Ï·ÊÞÀÄ²Ì²·¤Ç¤¢¤ê¥Ñ¥¤ÀìÌçÅ¹¤ò±Ä¤à¡ÖAdam¡Çs awesome PIE¡Ê¥¢¥À¥à¥¹¥ªー¥µ¥à¥Ñ¥¤¡Ë¡×¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÎ©Àî»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§º¬ÄÅÀ¹¹Ô¡Ë¤È¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¡£
½Ü¤Î¤ê¤ó¤´¤ò¥Ð¥¦¥à¤ËÀ÷¤ß¹þ¤Þ¤»¡¢¥Ñ¥¤¤ÇÊñ¤à¤È¤¤¤¦Á°ÂåÌ¤Ê¹¤Î¥¹¥¤ー¥Ä¡Ö¥¢¥Ã¥×¥ë¥Ñ¥¤¥Ð¥¦¥à¡×¤ò³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÈÎÇä¤Ï¡¢¤»¤ó¤Í¤ó¤ÎÌÚ µÀ±àÅ¹¡¢Adam's awesome PIEÎ©ÀîËÜÅ¹¤Ë¤Æ¡¢Ëè·î1Æü～7Æü¤Î¡È·î½é7±Ä¶ÈÆü¸ÂÄê¡É¤ÇÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Âç¤¤¤¥µ¥¤¥º¤âº£¸åÈÎÇäÍ½Äê
🍏 »°½ÅÁÕ¤ÎìÔÂô¿©´¶
¥µ¥¯¥µ¥¯¤Î¥Ñ¥¤¡¢¤·¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤¿¥Ð¥¦¥à¥¯ー¥Ø¥ó¡¢¥¸¥åー¥·ー¤Ê¤ê¤ó¤´¡£
¾Æ¤¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ç¤ê¤ó¤´¤ÎÌª¤¬Ç¯ÎØ¤Î´Ö¤Ë¤¸¤ó¤ï¤ê¤ÈÀ÷¤ß¹þ¤ß¡¢¥Ð¥¦¥à¤È¥Ñ¥¤À¸ÃÏ¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤¿ÀäÌ¯¤Ê¥Ïー¥â¥Ëー¤òÁÕ¤Ç¤Þ¤¹¡£
🍎 µ¨Àá¤´¤È¤ËÊÑ¤ï¤ë¡¢¤ê¤ó¤´¤ÎÌ¥ÎÏ
¡ÖAdam¡Çs awesome PIE¡×¤¬¸Ø¤ëÀÄ²ÌÌÜÍø¤¤Îµ»½Ñ¤Ç¡¢¤½¤Î»þ´ü¤ËºÇ¤âÈþÌ£¤·¤¤¤ê¤ó¤´¤ò¸·Áª¡£
9·î¤ÏÄ¹Ìî¸©°ÂÆÞÌî»º¡ÖÎø¶õ¡×¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¤·¡¢½©°Ê¹ß¤Ï¡Ö¹È¶Ì¡×¡Ö¤Õ¤¸¡×¤Ê¤É½Ü¤ÎÉÊ¼ï¤´¤È¤ËÌ£¤ï¤¤¤¬ÊÑ²½¡£
Ëè·î°Û¤Ê¤ëÌ£¤ï¤¤¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤âËÜ¾¦ÉÊ¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
Ï·ÊÞÀÄ²Ì²·¡Öº¬ÄÅÀÄ²ÌÅ¹¡×¤¬¸·Áª¤·¤¿½Ü¤Î¤ê¤ó¤´
🌳 ¡ÈÌÚ¡É¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿ÁÛ¤¤¤¬À¸¤ó¤À¥¹¥¤ー¥Ä
Å¹Æâ¤Ë¤ÏÌÚ¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿¥ª¥Ö¥¸¥§¤â¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ê¼Ì¿¿¤ÏAdam's awesome PIEÎ©ÀîËÜÅ¹¡Ë
¡Ö¤»¤ó¤Í¤ó¤ÎÌÚ¡×¤È¡ÖAdam¡Çs awesome PIE¡×¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸¶ÅÀ¤Ë¡ÈÌÚ¡É¤ÎÊª¸ì¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¤»¤ó¤Í¤ó¤ÎÌÚ
¡¡¢ª ÂçÌÚ¤¬°é¤Ä¤Þ¤Ç¤Ë´ö½Å¤Ë¤âÇ¯ÎØ¤ò½Å¤Í¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤ªµÒÍÍ¤È¤Î¤´±ï¤ò1000Ç¯Àè¤Þ¤ÇËÂ¤®Â³¤±¡¢ÃÏ°è¤Ë°¦¤µ¤ì¡¢º¬ÉÕ¤¯¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦´ê¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦Adam¡Çs awesome PIE
¡¡¢ª ÀèÂå¤¬±Ä¤ó¤Ç¤¤¤¿¤ê¤ó¤´ÇÀ±à¤ÎÌÚ¡¹¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¡¢ËÜÅ¹¤Ë¤Ï¤ê¤ó¤´¤ÎÌÚÈ¢¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤¿¥·¥ó¥Ü¥ë¥Ä¥êー¤¬¾þ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê¡ÈÌÚ¡É¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿ÁÛ¤¤¤ò½Å¤Í¹ç¤ï¤»¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢¤³¤Î¡Ö¥¢¥Ã¥×¥ë¥Ñ¥¤¥Ð¥¦¥à¡×¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤¼¡ÖËè·î1Æü～7Æü¸ÂÄê¡×¤Ê¤Î¤«¡©
¤³¤Î¥¹¥¤ー¥Ä¤¬¡È´ñÀ×¤Î»°½ÅÁÕ¡É¤Ç¤¢¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢
¿¦¿Í¤ÎÃúÇ«¤Ê»Å»ö¤È¡¢Ëè·î¤Î¤ª³Ú¤·¤ß¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¤´Ë«Èþ¤À¤«¤é¡£
¥Ð¥¦¥à¤ÎÇ¯ÎØ¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢1ÁØ¤º¤Ä¡¢1¿Í¤º¤Ä¡¢¥Õ¥¡¥ó¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¤½¤ó¤ÊÁÛ¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¤³¤Î¡Ö¥¢¥Ã¥×¥ë¥Ñ¥¤¥Ð¥¦¥à¡×¤ò
¡È·î½é¤Î7Æü´Ö¸ÂÄê¡É¤Ç¡¢Ëè·îÃúÇ«¤Ë°é¤Æ¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤ë¤Ç¡È·î¤Î»Ï¤Þ¤ê¤ò½Ë¤¦¤´Ë«Èþ¡É¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢
Ëè·î¡¢½Ü¤Î¤ê¤ó¤´¤È¤È¤â¤ËÌ£¤ï¤¨¤ëÆÃÊÌ¤Ê¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥¹¥¤ー¥Ä¤Ç¤¹¡£
🛍 ¾¦ÉÊ¾ðÊó
¾¦ÉÊÌ¾¡§¥¢¥Ã¥×¥ë¥Ñ¥¤¥Ð¥¦¥à
²Á³Ê¡§590±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯10·î1Æü¡Ê¿å¡Ë～10·î8Æü¡Ê¿å¡Ë
¢¨°Ê¹ß¤â¡¢Ëè·î1Æü～7Æü¤Î7±Ä¶ÈÆü¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä
🏠 ÈÎÇäÅ¹ÊÞ
£±. ¤»¤ó¤Í¤ó¤ÎÌÚ factory & cafe¡ÊµÀ±àÅ¹¡Ë
¢©292-0055 ÀéÍÕ¸©ÌÚ¹¹ÄÅ»ÔµÀ±à1ÃúÌÜ1-6
±Ä¶È»þ´Ö¡§10:00～18:00¡Ê²ÐÍË¡¦¿åÍËÄêµÙ¡Ë
TEL¡§0438-38-6030
Å¹ÊÞHP¡§https://www.sennennoki.com/
£². Adam¡Çs awesome PIE¡ÊÎ©ÀîËÜÅ¹¡Ë
¢©190-0014 ÅìµþÅÔÎ©Àî»ÔÎÐÄ®4-5 Ôè²°¥Ó¥ë2F
±Ä¶È»þ´Ö¡§11:30-20:00¡ÊÊ¿Æü¡Ë¡¿11:00-21:00¡ÊÅÚÆü½Ë¡Ë
TEL¡§042-522-4252
Å¹ÊÞHP¡§³ô¼°²ñ¼Ò º¬ÄÅ¡Ã¥¢¥À¥à¥¹ ¥ªー¥µ¥à ¥Ñ¥¤¤òÅ¸³«