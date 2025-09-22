女神のオーラをまとった美しい肌へ。MALIA.完全プロデュースのスキンケアブランド〈ANELA BEAUTY(アネラビューティー)〉からハイカバーと軽やかさを兼ね備えた高密着スキンケアクッションが登場

株式会社ダイヤコーポレーション

株式会社ダイヤコーポレーション（所在地：東京都新宿区 代表取締役：太田 大哉）は、モデルで実業家のMALIA.が商品企画から完全プロデュースしたスキンケアブランド〈ANELA BEAUTY(アネラビューティー)〉より、ハイカバー機能とスキンケア機能を両立した「ヴィーナスエッセンスカバークッションファンデーション」を公式オンラインストアにて、2025年9月29日（月）より発売いたします。

2025年9月29日(金)発売

ヴィーナスエッセンスカバークッションファンデーション全3色 各13g \3,080（税込）ひと塗りでカバー、浮かない密着力。【SPF50 PA++++】

なめらかな女神肌*¹をつくる*²スキンケアクッション。

年齢、性別、ライフスタイルを問わず、すべての人へ美しい肌づくり*²を提案する、スキンケア発想のクッションファンデーション。ふたつの技術を搭載し、薄づきでありながら隙のないカバー力と、表情の動きに沿う密着力を追求。多様な肌トーンに対応するカラーバリエーションを実現しました。なめらかで気品のある肌を簡単につくる*²ことができます。毎日をサバイブする肌のトラブル対策*³に、ドクダミエキス*⁴とマリンコンプレックス*⁵を配合。うるおいに満ちた肌が続きます。

*¹なめらかで気品のある肌印象 ²*メーキャップ効果による *³乾燥による肌荒れを予防すること *⁴整肌成分 *⁵マコンブエキス、ヒジキエキス、ヒバマタエキス、ラミナリアクロウストニエキス、オオウキモエキス、ゲリジウムカーチラギネウムエキス、ウルバラクツカエキス、ミルエキス、クロレラエキス(すべて整肌成分)

COLOR VARIATION

#Cream（クリーム）＝ピンクベースのハイトーンスキンカラー

#Mocha（モカ）＝イエローベースのヘルシースキンカラー

#Espresso（エスプレッソ）＝ゴージャスなブロンズスキンカラー

POINT01：高いカバー力&密着力で、端正な女神肌*¹に

トリプルローラー製法で粉体を微細にし、さらに特殊なエマルジョンミキシング製法で均一に分散させています。このふたつの技術により、薄膜でもしっかりカバーできるなめらかなテクスチャーに。また、表情の動きにフィットする密着力で、美しい仕上がりが続きます。

POINT02：忙しい日々を過ごす肌に、いたわりのスキンケア機能

ブランドを代表するスキンケア成分のドクダミエキス*²と、乾燥といった外的環境から肌を守るマリンコンプレックス*³を配合。メイクアップしながら肌にうるおいを送り届け、かさつきや肌荒れを防ぎながら、しっとりとすこやかな肌へと導きます。

POINT03：年齢、性別、ライフスタイルを問わない使いやすさ

メイクアップベース不要で、スキンケア後そのまま肌になじませるだけ。クッション特有のグロウなツヤは控えめで、まるでリキッドファンデのように密着し、端正な肌に仕上がるので、リキッド派の方や男性、年齢を重ねた肌にもフィット。SPF50 PA++++でUV対策も兼ねることができます。重ねるほどにハイカバーへ導くビルダブル設計と、明るい肌からヘルシースキンまで網羅した3色で、思いのままの肌づくり*⁴を叶えます。

*¹なめらかで気品のある肌印象 *²整肌成分 *³マコンブエキス、ヒジキエキス、ヒバマタエキス、ラミナリアクロウストニエキス、オオウキモエキス、ゲリジウムカーチラギネウムエキス、ウルバラクツカエキス、ミルエキス、クロレラエキス(すべて整肌成分) *⁴メーキャップ効果による

特徴成分

ドクダミエキス*：繊細な肌にもなじみ、肌荒れを防ぐドクダミのエキス。肌をすこやかに整えます。

マリンコンプレックス*（マコンブエキス、ヒジキエキス、ヒバマタエキス、ラミナリアクロウストニエキス、オオウキモエキス、ゲリジウムカーチラギネウムエキス、ウルバラクツカエキス、ミルエキス、クロレラエキス）：9種の天然由来成分を配合。海の恵みをたっぷりと含み、うるおいを持続させながら、肌をすこやかに整えます。

*整肌成分

BRAND CONCEPT

True beauty begins with self-confidence.

And love - is always the answer.



真の美は、自信から始まる。

そして愛は、いつだってその答え。

BRAND DIRECTOR

MALIA. (マリア）

1983年生まれ。経営者・モデル・タレント。4児の母。孫が2人。

MALIA. (マリア) として15歳でデビュー。以来、多くの女性誌専属モデルを務め、ファッションイベント等にも出演。その後、テレビ番組にも多数出演するなど人気を博す。2019年12月号より始まった女性誌『Domani』（小学館）の連載では、「経営者」「母」「一人の女性」という多角的な視点を通して自身の経験を赤裸々に語るなど、その言動は反響が大きく、多くの女性から支持を得ている。

経営者としては、2009年に「Anela Inc.」を立ち上げ、ブラジリアンワックスサロン“Moalani(モアラニ)”他、多数のアパレルブランドディレクターを務め、ビューティーブランド“Anela Beauty”を手がけるなど、ANELAONLINEとしてEC事業を幅広く展開。

2022年に三男の進学を考えてアラブ首長国連邦の都市Dubaiへ移住。2023年には「Anela Holdings」へと会社をホールディングス化し、Dubaiにも会社を設立。

2024年3月、新保 真里有として『こどもも自分も一緒に幸せになる 育児育自論』（1760円／A-Works）を発売。躍進し続けている。

▶公式Instagram：https://www.instagram.com/official.malia/

