『今日は、 おうちで週末レストラン。』2025年9月22日発売

株式会社ワニブックス（東京都渋谷区、代表取締役：高橋明男）は、『今日は、 おうちで週末レストラン。』（著：深沢あや）を2025年9月22日（月）に発売しました。

今日のごはんが“ちょっと特別なひと皿”になる

SNSフォロワー45万人超のフレンチ料理家・あやシェフが贈る、

“おうちレストラン”を叶えるレシピ、待望の一冊！

難しそう？ いえ、むしろシンプル。

パテ・ド・カンパーニュは混ぜて焼くだけ。10分で仕上がるキッシュ。炊飯器でほったらかしローストポークから、プロの焼き方がわかるステーキの極意まで。

特別な道具も、特別な食材もいりません。

材料も工程も最小限なのに、仕上がりはレストランの味。



Instagramで話題の人気レシピをさらにブラッシュアップし、この本だけの新作も含めた全58品を掲載。

さらに、盛り付けのコツや、レストランのような仕込み術、テーブルを整えるアイデアまで、いつもの食卓を“おうちレストラン”に変えるヒントが満載です。

家族の記念日も、なんでもない日も、「おいしかった」の笑顔がきっと増える一冊。

【Contents】

Part1 おさえておきたい 定番料理

バターシュリンプカレー／即席デミ風煮込みハンバーグ／鯖とじゃがいものキッシュ etc.

Part 2 味も見た目もこだわって 前菜・サラダ

レストランのキャロットラペ／冬野菜のテリーヌ～にんにくアンチョビマヨネーズ～／ガーリックアボカドシュリンプ etc.

Part 3 主役にも副菜にもなれる スープ

材料２つの冷製ビシソワーズ／大根とりんごのポタージュ／ビスク風スープ etc.

Part 4 コツをつかんで絶品に 魚・肉料理

牛サーロインステーキ～苺バルサミコソース～／巻かない出汁ロールキャベツ／サーモンの丸いステーキ～オレンジバターソース～ etc.

Part 5 これ一品で大満足 パスタ・ごはん・ピッツァ

ホタテとネギベーゼの香味パスタ／レストラン級炊飯器パエリア／ベーコンとマッシュルームの洋風チャーハンetc.

Part 6 おやつの時間を贅沢気分に デザート

ごぼうショコラ／いちごミルフィーユ春巻き etc.

column

お店感アップする盛り付け術、おうちレストランの演出術、料理が映える器のお話 etc.

【著者プロフィール】

深沢あや

フレンチ料理家。料理オンラインスクール「Plaisir（プレジール）」主宰。

国内外でのレストランや出張シェフとしての経験を積み、現在は“フレンチで暮らしに彩りを”をテーマに、家庭でも再現できるレストラン風レシピをSNSや書籍で発信している。調理技術だけでなく、盛り付けや仕込み、テーブルコーディネートなど、日常をちょっと特別にする工夫を伝えるスタイルが支持されている。出産・子育てを経て、自身の暮らしと向き合う中で「料理は、自分と大切な人を整える時間」だと気づき、オンラインスクールでは“料理を通じて人生を豊かにする”体験を届けている。著書に『スーパーに売っている食材でプロの味 出張料理人あやシェフのおうちレストラン』（誠文堂新光社）がある。

Instagram @aya_bistro

【書籍情報】

『今日は、 おうちで週末レストラン。』

著者：深沢あや

ワニブックス刊

発売日：2025年9月22日

価格：1,760円（税込）

ISBN：978-4-8470-7591-9

■Amazon

https://www.amazon.co.jp/dp/4847075919