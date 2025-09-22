今年のハロウィンは家族みんなでドキドキわくわく体験！「HALLOWEEN LOGOS LAND・LOGOS PARK」開催決定！
株式会社ロゴスコーポレーション(本社：大阪市住之江区、代表取締役社長：柴田茂樹)が展開するアウトドアブランドの「LOGOS」は、同社が運営する総合アウトドアレジャー施設『ロゴスランド』（京都府城陽市）とキャンプ場『ロゴスパークシーサイド高知須崎』（高知県須崎市）にて、「HALLOWEEN LOGOS LAND・LOGOS PARK」を2025年9月27日(土)～11月3日(月)の期間中、開催いたします。
本イベントは、ロゴスランドとロゴスパークシーサイド高知須崎にて2025年9月27日(土)～11月3日(月)の期間中に開催する、家族で楽しめるハロウィンイベントです。
園内では、おばけをライトで照らして探してまわる『おばけのわくわくラリー』や、好きなデザインのマスクで変身できる『マスクペイントで「トリックオアトリート」』、『ハロウィンver. キャンプビンゴ』など、ご家族やお友達と一緒に楽しめるコンテンツをご用意しております。
また、カフェやレストランの売店では「LOGOWEENソフト」や「巨峰とパインのモクテル」などの期間限定スイーツをお楽しみいただけます。
ロゴスランドとロゴスパークの「HALLOWEEN LOGOS LAND・LOGOS PARK」へ、ぜひご家族そろってご参加ください。
HALLOWEEN LOGOS LAND・LOGOS PARK
■開催期間：2025年9月27日(土)～11月3日(月)
■開催場所：
・ロゴスランド
・ロゴスパークシーサイド高知須崎
おばけのわくわくラリー
※画像はイメージです
園内にかくれたおばけ達をライトで照らして見つけにいこう！
こたえが分かると素敵なプレゼントがもらえるよ♪
＊参加費：500円
マスクペイントで「トリックオアトリート」
※画像はイメージです
昨年も好評だったマスクペイント！
自分でお絵描きしたマスクを付けてかぼちゃを持ったスタッフに「トリックオアトリート！」と話しかけてお菓子をゲットしよう♪
＊参加費：200円
たき火利用で「かぼちゃマシュマロ」プレゼント！
※画像はイメージです
＊プレゼント条件
・ロゴスランド：たき火ラウンジご利用
・ロゴスパーク：たき火台レンタル or 薪購入
ハロウィンver. キャンプビンゴ
※画像はイメージです
ハロウィン特別バージョンのビンゴ！
ビンゴシートに書かれたモノや生き物を見つけてビンゴを目指そう！
3列ビンゴできると景品をプレゼント♪
＊参加費：300円
ハロウィン期間限定ソフトクリーム「LOGOWEENソフト」
※画像はイメージです
大人気・メイプルソフトのハロウィン限定バージョン「LOGOWEENソフト」。
おばけのマシュマロや紫いもパウダーがトッピングされたとっても可愛いソフトクリームを、ぜひご賞味あれ！
＊販売場所：
・ロゴスカフェロゴスランド店
・ロゴスファミリーレストラン売店
・ロゴスカフェロゴスパーク高知須崎店
季節のモクテル「巨峰とパインのモクテル」
※画像はイメージです
この時期にぴったりの季節のモクテル！
巨峰の芳醇な甘みとパインの甘酸っぱさが相性抜群♪
＊販売場所：
・ロゴスカフェロゴスランド店
・ロゴスファミリーレストラン売店
・ロゴスカフェロゴスパーク高知須崎店
※内容は予告なく変更または終了する場合があります。
※最新情報は各施設のHPお知らせをご確認ください。
ロゴスランドについて
「外で、食べて、遊んで、泊まる。」をコンセプトに、京都府城陽市とLOGOSのコラボによりはじまったロゴスランド。天候に関係なくホテルでテント泊体験が楽しめるほか、最大約200名が利用できるロゴスBBQスタジアム、駄菓子屋が併設されたレストラン、日帰り入浴OKの入浴場、京都初の直営店ロゴスショップ＆カフェも見どころです。アウトドア好きな方はもちろん、これから小さなお子様と一緒にアウトドアをはじめてみたいという方も、気軽に楽しめるテーマパークです。
【 公式HP 】https://logosland.jp
【 住所 】〒610-0121 京都府城陽市寺田大川原24-4
【 MAP 】https://maps.app.goo.gl/qX2YoDQZJSRKnQJQ7?g_st=ic
【 電車・バスでのアクセス 】
JR奈良線・城陽駅前、または近鉄京都線・寺田駅前から路線バスに乗車し、プラムイン城陽停留所で下車。
【 車でのアクセス 】
国道24号線バイパスを京奈和自動道車方面へ進み、京奈和自動車道入口より、国道24号線にて運動公園線を東へ。
【 公式SNS 】
・Instagram アカウント：@logos_land
・X アカウント：@logos_land
・Facebook アカウント：Logos Land
ロゴスパークシーサイド高知須崎について
高知県須崎市とのコラボにより誕生した『ロゴスパークシーサイド高知須崎』は、絶景のオーシャンビューに恵まれたロケーションで「外で、食べて、遊んで、泊まる。」がコンセプトの総合アウトドアレジャー施設。手ぶらBBQや、子供から大人まで楽しめる大型遊具、開放感がある19区画のキャンプサイト、非日常感を演出する4棟のコンテナハウスなどが利用でき、さまざまなアウトドアアクティビティが楽しめます。
【 公式HP 】https://kochisusaki.logospark.jp
【 住所 】〒785-0162 高知県須崎市浦ノ内東分2251番地
【 MAP 】https://goo.gl/maps/GAbcJScWAcLaAkNJA
【 電車でのアクセス 】
・JR土讃線大間駅からタクシーで10分
【 車でのアクセス 】
・高知自動車道須崎東ICから10分
・高知市内より約35分
・高知龍馬空港より約1時間
【 公式SNS 】
・Instagram アカウント：@logosparksusaki
・X アカウント：@logosparksusaki
・Facebook アカウント：ロゴスパーク
【 LOGOS PARK 紹介VTR 】https://youtu.be/RjJgfL7l_zU
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=RjJgfL7l_zU ]
