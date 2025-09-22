フランス・ミシュラン三つ星シェフ 小林圭氏との合弁会社「株式会社 KEI CONCEPT Japan」設立のお知らせ

株式会社サニーサイドアップグループ

株式会社サニーサイドアップグループ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：次原悦子、以下「当社」）は、フランス・パリ在住で、アジア人として唯一、6年連続でフランス・ミシュラン三つ星を獲得しているシェフ・小林圭氏と、同氏のブランドをライセンス管理する新会社「株式会社 KEI CONCEPT Japan」（以下「KEI CONCEPT Japan」）を、2025年10月1日に設立いたします。

パリではミシュラン三つ星レストラン「Restaurant KEI」を主宰し、日本国内では「Maison KEI（御殿場）」「Heritage by Kei Kobayashi（ザ・リッツ・カールトン東京内）」「ESPRIT C. KEI GINZA（銀座）」「ST LOUIS BAR by KEI（銀座）」「KEI Collection PARIS（虎ノ門）」を展開する小林圭シェフは、フランス料理の伝統に日本の美意識を融合させ、世界で唯一無二の体験を創りあげてきました。その哲学は「素材を大事にしながら向き合い、誠意をもって美味しいものをつくる」というシンプルなものであり、「Restaurant KEI」に象徴されています。器や香り、空間体験を含めた総合芸術としてのアプローチは、料理の枠を超えた文化的価値を生み出しています。

当社は創業以来、「たのしいさわぎ」をスローガンに、PR・コミュニケーションの力でトレンド、まちづくり、スポーツ、食、さらに社会課題を起点としたソーシャルムーブメントなど、人の心や世の中を動かす、新しい価値や変化を数多く創出してきました。その経験と知見を活かし、KEIブランドの価値をさらに高め、日本発の感性を世界に届ける小林圭シェフの挑戦に伴走してまいります。

新会社「KEI CONCEPT Japan」では、今後、レストラン事業にとどまらず、カフェやパティスリー、食品・雑貨・ワイン・コスメ・ファッションといったライフスタイル領域にまで事業を拡大するべく、小林圭シェフの哲学を体現する「KEI」ブランドを一括ライセンス管理し、志を同じくするパートナー企業と共創しながら、ガストロノミーの枠を超えたブランドとして国内外に発信してまいります。

■小林圭氏 コメント

僕は“フランス料理をつくる日本人”として、料理を通じて人の心を満たす体験を届けたいと考えています。ガストロノミーとは幸福を分かち合うものであり、一皿には感情とエレガンス、そして誠意を尽くした素材が宿ります。今回の挑戦をサニーサイドアップグループとともに進めるのは、同社がPR・コミュニケーションの力で社会を動かし、人々の共感を呼ぶ『たのしいさわぎ』を生み出してきたからです。KEIブランドの世界観を多くの方に届けるために、習熟の先にある挑戦や革新を大切にしながら、仲間との調和を軸に、“できる限り遠くへ（Allez le plus loin）”進み続けたいと考えています。

■株式会社サニーサイドアップグループ 代表取締役社長 次原悦子 コメント

私たちは今まで数多くの才能を世の中に生み出すお手伝いをしてきました。小林圭シェフの料理には、一皿で人の感性を研ぎ澄まし、心を満たし、前向きなエネルギーを生み出す力があります。資源の乏しい日本にとって、人の才能こそが最大の財産であり、彼の感性はまさに日本の宝です。世界で高く評価されている小林圭シェフが生み出すライフスタイルや文化を、さらに多くの方に届ける挑戦を、彼とともにできることを心から嬉しく思います。

■小林圭氏プロフィール

長野県諏訪市の自然豊かな場所で育ち、日本料理の料理人を父に持つことから、幼少期より料理に親しむ。地元・長野の「東急ハーヴェストクラブ蓼科」でフランス料理の基礎を学び、21歳で渡仏。南仏の名店「オーベルジュ・デュ・ヴュー・ピュイ」で料理人ジル・グジョン氏の下で修業。その後、南仏やアルザス地方のレストランで地方料理を中心に学び、2003年にアラン・デュカスが手がけるパリの3つ星レストラン「プラザ・アテネ」に入社。2011年、世界的な料理人ジェラール・ベッソン氏から店を譲り受け、パリの一等地に自身の名前を冠した「Restaurant KEI(レストラン・ケイ)」を開く。翌年2012年には1つ星、2017年の2つ星を経て2020年のフランス版ミシュランガイドで、アジア人初の3つ星を獲得。2025年3月には6年連続で3つ星獲得の栄誉に輝く。類い稀な美意識と感受性、素晴らしいビジョンを繊細に皿の上で表現する料理が高く評価されている。

■新会社「株式会社 KEI CONCEPT Japan」会社概要

社名 ：株式会社 KEI CONCEPT Japan (読み：ケイコンセプトジャパン)

所在地 ：東京都渋谷区千駄ヶ谷四丁目23番5号

代表者 ：代表取締役 小林 圭、代表取締役 次原 悦子

事業内容 ：ライセンス事業

資本金 ：1,000万円

URL ：https://www.keiconcept.com/

■「株式会社サニーサイドアップグループ」会社概要（SUNNY SIDE UP GROUP Inc.）

1985年の創業以来、「たのしいさわぎをおこしたい」をスローガンにさまざまな企業や団体のPRを手がけ、2008年に株式上場（現在は東証スタンダード市場上場）、2020年にはホールディングス経営体制に移行し、PR発想を軸とした広範なコミュニケーションソリューションを提供しています。



「Make World Better｜たのしいさわぎで明日の希望をつくる」を掲げ、コミュニケーションの力で、ソーシャルムーブメントの創出や社会課題の解決に取り組む、新しい時代の新しい価値観を創造するPR・コミュニケーショングループです。

社名 ：株式会社サニーサイドアップグループ / SUNNY SIDE UP GROUP Inc.

代表者 ：代表取締役社長 次原 悦子

設立日 ：1985年7月1日

本社所在地 ：〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-23-5 プライム千駄ヶ谷ビル

公式サイト ：https://ssug.co.jp