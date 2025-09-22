こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
エディオンとニトリの家電開発者が考えた！“快適なテレビ視聴”を追求したTVスタンドが新登場！キャスターつきで高さ調節も簡単！
株式会社エディオンは、株式会社ニトリ（本社：札幌市北区、代表取締役会長兼社長：似鳥昭雄 以下：ニトリ）との共同開発商品である「セッティングフリーTVスタンド」を発売いたします。
まず、2025年9月26日（金）よりインターネット通販サイト（ エディオンネットショップ ）にて先行販売を開始し、2025年10月中旬（予定）からは、一部のエディオン店舗※にて販売を開始いたします。
※ 取り扱いの有無につきましては、お近くの店舗へお問い合わせください。
なお、お取り扱いのない店舗でもお取り寄せは可能です。
近年、テレビの大型化やライフスタイルの多様化に伴い、TVスタンドの需要が高まっています。部屋を広く使いたい、空間をすっきり見せたいという方から「壁掛けよりも手軽で、デザイン性に優れた選択肢」として注目を集めています。
また、リビングだけでなくダイニングや寝室、キッチンなど、家族それぞれが「見たい場所」でテレビを楽しむなど、テレビの視聴スタイル自体も大きく変化しています。こうした新しい暮らし方に応えるため、エディオンとニトリは“快適なテレビ視聴”を追求した新しいTVスタンドを開発しました。
32～65型のテレビに対応※し、キャスター付き＆無段階高さ調整機能搭載で、リビング・ダイニング・寝室など、どこでもお好きな場所で最適な高さでテレビ視聴が可能です。壁寄せ設置にも対応し、組立も簡単です。
※耐荷重28kg
【商品特長】
① キャスター付きで移動ラクラク。好きな場所で楽しめる。
低床キャスター6個付きベースで、見たい場所までスムーズに移動。掃除や背面配線の際もストレスフリーです。
② テレビをつけたまま高さ調節が可能！軽い力で手回し可能な「くるくるハンドル」
昇降最大ストローク350mmの無段階高さ調整機構を搭載。軽い力で回せる“くるくるハンドル”で、視聴スタイルに合わせてテレビを取り付けたまま簡単に高さを調整できます。
③ 自立・壁寄せ両対応で設置の自由度が広がる
転倒リスク低減ストッパー付きで、壁が無い場所にも設置が可能。もちろん壁寄せにも対応しており、壁～テレビ背面まで約16cmの省スペース設置。お部屋のレイアウトに合わせてお好きな場所に設置いただけます。（転倒リスク低減ストッパーは壁寄せ設置時は本体に収納されます。）
背面はケーブルガイドつきで配線もすっきりです。
④ 簡単組立・耐震設計で安心して使える
パーツごとのユニット構造で組立の手間を大幅に低減。また、震度7相当の耐震試験もクリアしています。
※3軸地震実験車による評価。最大加速度（合成）：1,189gal、計測震度：6.6、判定震度：7
すべての設置環境や地震の揺れに対して、転倒しないことを保証するものではありません。
製品は平らな場所に設置してご使用ください。
セッティングフリーTVスタンドでテレビ視聴をもっと快適に楽しみませんか？
商品詳細は特設サイトをご覧ください。
URL：https://www.edion.com/special.html?identificationid=edionnitori
商品概要
【商品名】セッティングフリーTVスタンド
【型番】セツテインク゛フリーTVスタント゛OD01MBR
【価格】29,900円(税込)
【カラー】ミドルブラウン
【外形寸法（約）】幅600mm×奥行460mm（突起部除く）×高さ885～1235mm
（テレビ取付金具上端部高さ）
【質量（約）】16kg
【適用テレビ】32～65V※耐荷重28kg
【昇降ストローク】最大350mm 無段階
【キャスター】有（低床キャスター6輪）
【エディオンとニトリの共同開発】
エディオンのプライベートブランド【e angle Select】のコンセプトである「くらしを、新しい角度から」と、ニトリのプライベートブランド【DAY Value】のコンセプトである「低価格で気軽に楽しく揃えられる商品」をもとに、「これからの暮らしに、自分らしさをプラスする商品＝Simple＋ONE」をテーマとして、両社で家電製品の共同開発に取り組んでいます。
関連リンク
エディオン×ニトリ共同開発商品 特設サイト
https://www.edion.com/special.html?identificationid=edionnitori
エディオングループ店舗
https://www.edion.co.jp/store
エディオンネットショップ
https://www.edion.com/
まず、2025年9月26日（金）よりインターネット通販サイト（ エディオンネットショップ ）にて先行販売を開始し、2025年10月中旬（予定）からは、一部のエディオン店舗※にて販売を開始いたします。
※ 取り扱いの有無につきましては、お近くの店舗へお問い合わせください。
なお、お取り扱いのない店舗でもお取り寄せは可能です。
近年、テレビの大型化やライフスタイルの多様化に伴い、TVスタンドの需要が高まっています。部屋を広く使いたい、空間をすっきり見せたいという方から「壁掛けよりも手軽で、デザイン性に優れた選択肢」として注目を集めています。
また、リビングだけでなくダイニングや寝室、キッチンなど、家族それぞれが「見たい場所」でテレビを楽しむなど、テレビの視聴スタイル自体も大きく変化しています。こうした新しい暮らし方に応えるため、エディオンとニトリは“快適なテレビ視聴”を追求した新しいTVスタンドを開発しました。
32～65型のテレビに対応※し、キャスター付き＆無段階高さ調整機能搭載で、リビング・ダイニング・寝室など、どこでもお好きな場所で最適な高さでテレビ視聴が可能です。壁寄せ設置にも対応し、組立も簡単です。
※耐荷重28kg
【商品特長】
① キャスター付きで移動ラクラク。好きな場所で楽しめる。
低床キャスター6個付きベースで、見たい場所までスムーズに移動。掃除や背面配線の際もストレスフリーです。
② テレビをつけたまま高さ調節が可能！軽い力で手回し可能な「くるくるハンドル」
昇降最大ストローク350mmの無段階高さ調整機構を搭載。軽い力で回せる“くるくるハンドル”で、視聴スタイルに合わせてテレビを取り付けたまま簡単に高さを調整できます。
③ 自立・壁寄せ両対応で設置の自由度が広がる
転倒リスク低減ストッパー付きで、壁が無い場所にも設置が可能。もちろん壁寄せにも対応しており、壁～テレビ背面まで約16cmの省スペース設置。お部屋のレイアウトに合わせてお好きな場所に設置いただけます。（転倒リスク低減ストッパーは壁寄せ設置時は本体に収納されます。）
背面はケーブルガイドつきで配線もすっきりです。
④ 簡単組立・耐震設計で安心して使える
パーツごとのユニット構造で組立の手間を大幅に低減。また、震度7相当の耐震試験もクリアしています。
※3軸地震実験車による評価。最大加速度（合成）：1,189gal、計測震度：6.6、判定震度：7
すべての設置環境や地震の揺れに対して、転倒しないことを保証するものではありません。
製品は平らな場所に設置してご使用ください。
セッティングフリーTVスタンドでテレビ視聴をもっと快適に楽しみませんか？
商品詳細は特設サイトをご覧ください。
URL：https://www.edion.com/special.html?identificationid=edionnitori
商品概要
【商品名】セッティングフリーTVスタンド
【型番】セツテインク゛フリーTVスタント゛OD01MBR
【価格】29,900円(税込)
【カラー】ミドルブラウン
【外形寸法（約）】幅600mm×奥行460mm（突起部除く）×高さ885～1235mm
（テレビ取付金具上端部高さ）
【質量（約）】16kg
【適用テレビ】32～65V※耐荷重28kg
【昇降ストローク】最大350mm 無段階
【キャスター】有（低床キャスター6輪）
【エディオンとニトリの共同開発】
エディオンのプライベートブランド【e angle Select】のコンセプトである「くらしを、新しい角度から」と、ニトリのプライベートブランド【DAY Value】のコンセプトである「低価格で気軽に楽しく揃えられる商品」をもとに、「これからの暮らしに、自分らしさをプラスする商品＝Simple＋ONE」をテーマとして、両社で家電製品の共同開発に取り組んでいます。
関連リンク
エディオン×ニトリ共同開発商品 特設サイト
https://www.edion.com/special.html?identificationid=edionnitori
エディオングループ店舗
https://www.edion.co.jp/store
エディオンネットショップ
https://www.edion.com/