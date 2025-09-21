【レポート】川村壱馬さん（THE RAMPAGE）のInstagramライブにて、自宅用ハーブピーリング「ハーブラピール」をご紹介いただきました。

さくらフォレスト株式会社

高機能スキンケアブランド INSiTU（インシトゥ）は、THE RAMPAGEの川村壱馬さんが運営する公式Instagramのライブ配信にて、当ブランドのスキンケア製品「ハーブラピール」をご紹介いただいたことを発表いたします。

川村壱馬さんのおすすめスキンケア製品として紹介。Instagramライブ動画から引用

※本件は、当ブランドによるPR企画として、製品をご提供しております。

*洗浄による効果

「ハーブラピール」は、ホームケアで本格的なハーブピーリングを取り入れてほしいという思いから、人気美容サロン「WHITE AQUA（ホワイトアクア）」完全監修の元に誕生した画期的なスキンケア製品です。

このたび、川村壱馬さんが選ぶ「イチ押しスキンケア」としてご紹介いただき、「ハーブラピール」を実際に体験した魅力ポイントを発信する、スペシャルライブ動画がInstagramにて公開されました。

川村壱馬さんは、アーティストとして活躍されるのみならず、今年8月からは美容月刊誌「VOCE」にてメンズ初の専属ビューティアンバサダーに就任するなど、美容の知識が豊富なことで、幅広い層からの支持を集めています。

川村壱馬さん × ハーブラピール スペシャルキャンペーンセット

Instagramライブ実施を記念して、川村壱馬さんとのスペシャルキャンペーンセットを、2025年9月20日（土）13時30分から9月24日（水）23時59分まで、限定販売いたします。

◆スペシャルキャンペーンセット内容◆

・ハーブラピール【自宅用ハーブピーリング】

（8g × 8個入り） 通常価格5,390円

・モイストロックマスク【フェイスマスク】

2枚セット（初回のみセット） 通常価格1,100円

＜61％OFF＞定期初回価格2,480円

（通常価格6,490円相当）

>>特設キャンペーン購入ページはこちら(https://ac-sf.catsys.jp/cl/8b8Bc32be11297b5/?bid=3764i9dci8eH88dc&cats_report1=)

販売期間：2025年9月20日（土）～9月24日（水）23時59分まで

■動画の概要

川村壱馬さんは「ハーブラピール」を使用した感想として、ライブ動画内にて下記のようにコメントしています。

『感動したのが、これをやった後、スキンケアの手の滑りが全然違う。これまで毛穴ケアもだいぶやってきたんですけど、それでもザラつきが違う。*¹』

- 川村壱馬さん（動画内より）

「ハーブラピール」本品を手に取る 川村壱馬さん個包装の使い切りタイプ。8包入りで約1ヶ月分

「ハーブラピール」は、全国64店舗を展開する美容サロン「WHITE AQUA（ホワイトアクア）」が全面監修しており、自宅で本格的なハーブピーリングが手軽にできる、画期的なスキンケア製品です。

週に2回のスペシャルケアとして、毛穴詰まり・角質ピーリング*¹効果を発揮します。

続いて、ご自身の肌質についても触れ、

『敏感肌というか、こすったりすると赤くなるので気にしている。ピーリングって刺激が強いと思う人が多いと思うんですけど、これは低刺激*²。」

- 川村壱馬さん（動画内より）

「敏感な自分にも合っていた」というコメントをいただきました。

ポーションの中身を手に取ってみせながら、テクスチャについてもコメント。

『手にとってみると、生ハーブ感がすごい。粒子が柔らかくて優しい。香りもハーブそのものって感じ。原材料が自然由来のものでできているので、安心して使っている。』

- 川村壱馬さん（動画内より）

「ハーブラピール」は、ドクダミ、ヨモギ、ティーツリーなど、美容効果の高いハーブを23種配合。まるでハーブを生詰めしたような、香り高く濃厚なテクスチャです。

ハーブゴマージュで、角質を優しく落とすことができます。*¹

『ハーブピーリングが自宅でできるって革新的。実際にやってみて良かったし、僕も続けていくので、みんなもやってみてください。』

- 川村壱馬さん（動画内より）

▼Instagramライブのアーカイブ動画は下記から▼

https://www.instagram.com/reel/DOz-D-zkwtO/?igsh=eTdtNDR3b3p3dG1y

※個人の感想です。効果効能を保証するものではございません。

1:洗浄による効果 2:パッチテスト実施済み

川村壱馬さんプロフィール

1997年1月7日生まれ、大阪府出身。

2017年、THE RAMPAGEのボーカルとして1stシングル「Lightning」でメジャーデビュー。俳優としては、2018年に「PRINCE OF LEGEND」シリーズでデビュー。その後「HiGH&LOW THE WORST」のドラマおよび映画で、中心人物である花岡楓士雄役を演じ、続く話題作にも次々と出演。

2025年1月には、アーティスト名「零（レイ）」としてソロデビューも果たす。

更に4月には、川村壱馬みずからが執筆した2ndフォトエッセイ「PROMISE」を発売するなど、多彩な才能を武器に、活動の幅をさらに広げている。

■「ハーブラピール」について

自宅用ハーブピーリング「ハーブラピール」

自宅で手軽に使える、サロン発想のハーブピーリング。

23種の天然ハーブゴマージュと、韓国最先端ピーリング「LHA」配合で、使うたびに透明感あふれる素肌へ。

これ１つで＜角質オフ*¹＞＜肌柔化＞＜透明感*²アップ＞をすべて叶える黄金処方を実現。

低刺激で敏感肌でも使える*³本格ピーリング施術です。

話題のサロンメニュー「ハーブピーリング」は、植物や海藻から精製した天然の棘状成分を擦りこむことで肌のターンオーバーを促す施術です。

毛穴・ニキビ・くすみケアを目的とし、大手サロン予約サイトでは、たびたび月間検索ランキング（エステ部門）第1位となるほど、注目を集めています。

人気美容サロン「WHITE AQUA（ホワイトアクア）」完全監修の元、自宅で本格的なハーブピーリングを簡単にできる新製品「ハーブラピール」が誕生いたしました。

2025年5月の発売以来、SNSを中心に話題となり、3度完売するほどの人気を集めています。

商品名：インシトゥ ハーブラピール［自宅用ハーブピーリング］

容 量：8g × 8包

通常価格：5,390円（税込)

◆スペシャルキャンペーンセット◆

＜61％OFF＞定期初回価格2,480円

（通常価格6,490円相当）

>>購入ページはこちら(https://ac-sf.catsys.jp/cl/8b8Bc32be11297b5/?bid=3764i9dci8eH88dc&cats_report1=)

1:洗浄による効果 2:うるおいによってキメの整った肌印象 3:パッチテスト実施済み

高機能スキンケアブランド「INSiTU インシトゥ」

美容医療発想、0.8歩先の高機能スキンケア。

製品ごとに、皮膚研究の第一人者の協力を得て"キーとなる美容成分"を高濃度配合。

［どんな肌質でも理想を目指す］スキンケアブランドです。

ブランドサイト：https://insitu-labo.com

Instagram：@insitu_labo(https://www.instagram.com/insitu_labo/)

会社名：さくらフォレスト株式会社 https://sakuraforest.co.jp

設 立：平成26年4月1日

代表者：代表取締役社長 高島 励央

所在地：〒810-0023 福岡県福岡市中央区警固 2-12-23 cocosysビル