【リーテックス】「GenAI/SUM2025(生成AIサミット)」にプラチナスポンサーとして協賛するとともに、シンポジウムを開催

リーテックス株式会社

リーテックス株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：小倉隆志）は、2025年10月6日～8日に開催される「GenAI/SUM2025（生成AIサミット）」にプラチナスポンサーとして協賛することをお知らせします。また、シンポジウムに参加・登壇する予定です。本サミットは、「AI共創時代の未来図 ～経済、社会、教育」をコンセプトに、AIと人間が共存する未来の社会像を描き出すことを目的としており、当社のビジョンと深く共鳴するものです。

■シンポジウムについて

本サミットでは、以下のシンポジウムを企画・開催します。

・シンポジウム１.

日時：2025年10月6日（月）13:30～14:20

テーマ：AIと産業データスペース ～生成AIの健全な発展に不可欠な、信頼されるデータ基盤の未来とは～

概要：AI時代のデータ活用に不可欠な「産業データスペース」をテーマに、データ主権と信頼性確保の制度・技術に焦点を当てたパネルディスカッションを行います。官民の連携による制度設計、国際的な枠組み、具体的ユースケース、信頼のための基盤構築について、国内外の動向も踏まえながら議論し、安心してデータを共有・活用できる未来像を探ります。

登壇者

根本拓氏 - 衆議院議員 自由民主党

守谷学氏 - 経済産業省 商務情報政策局 情報経済課長

岡嵜禎氏 - 日本マイクロソフト 執行役員常務 クラウド&AIソリューション事業本部長

入江直彦氏 - 日立製作所 インフラ制御システム事業部 シニアストラテジスト

日本経済団体連合産業データスペース検討委員会 委員

モデレーター

小倉隆志 - リーテックス株式会社 代表取締役社長

・シンポジウム２.

日時：2025年10月7日（火）13:30～14:50

テーマ：生成AI時代のコンテンツの未来

概要：急速に進化・普及する生成AIによって、文章、画像、映像などのコンテンツのあり方が曲がり角を迎えています。技術の発展や様々なルール作りの議論によって、その登場に期待とともに強いアレルギー反応を見せていたクリエイターの受け止め方は変わってきただろうか。日本の貴重な知的財産と言えるコンテンツをただ保護するだけでなく、生成AIとの共存共栄を通じてその価値を最大化していくためのビジネススキームと共創のあり方について議論いたします。

登壇者

中原裕彦氏 - 内閣府 知的財産戦略室 事務局長

岩本義弘氏 - TSUBASA代表取締役社長

和歌伸介氏 - 三井物産コーポレートディベロップメント本部参与 デジタル金融チームリーダー

津田啓夢氏 - bouncy編集部 編集長

小泉 格 - リーテックス株式会社 執行役員

モデレーター

瀬川 奈都子氏 - 日本経済新聞社編集 総合解説センター編集委員

■GenAI/SUM2025（生成AIサミット）について

「AI共創時代の未来図 ～経済、社会、教育」をコンセプトに、AIの進化がもたらす変革の波を捉え、人間とAIの「共創社会」の設計図を描くことを目指すイベントです。経済、社会、教育の3つの視点から、単なるテクノロジーの紹介や事例共有にとどまらず、倫理、制度、リテラシー、人材育成といった根本的な問いにも踏み込み、未来の社会像を議論します。

公式サイト（https://www.xsum.jp/gai/）

■リーテックス株式会社について

リーテックス株式会社は、LegalTech × FinTechのMulti Techベンチャー企業です。

社会のIT化に遅れがちな法制度を、Legal Techによる革新的なソリューションで支えることを目指しています。真実の証明手段「トラスト」で金融の範囲を拡大・資金繰りを改善します。

会社名 ： リーテックス株式会社

設立 ： 2019年1月16日

代表者 ： 代表取締役社長 小倉 隆志

所在地 ： 東京都新宿区愛住町22 第3山田ビル5階

ホームページ ： https://le-techs.com/