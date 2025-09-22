【山翠楼 SANSUIROU by SANATIO SPA】　～2025年9月1日オープン～

株式会社クレドインターナショナル

ウェルネスやエンタメなど総合ホスピタリティサービスを手掛ける株式会社クレドインターナショナル（本社：東京都新宿区、代表取締役社長 白井 浩一）は、神奈川県足柄下郡湯河原町にある野口リゾートマネジメント株式会社が運営する「山翠楼 SANSUIROU」にSANATIO SPA を2025年9月1日にオープンします。

（画像：山翠楼 展望露天風呂「大空」）

当社は、ヨーロピアン、アジアン、ジャパニーズ、モロッカン、ハワイアンというテーマ別のホテルスパを国内外で運営しており、今回オープンするブランドは、アジアンスパ「SANATIO SPA（サナティオスパ）」です。

2025年9月1日（月）、神奈川県・湯河原に、新たなスパ施設がグランドオープンいたします。自然豊かな温泉地・湯河原の魅力を活かした、癒しとリラクゼーションを提供する空間が誕生します。

当スパでは、日々の疲れをリセットし、五感を解き放つ贅沢な時間をお届けいたします。上質なトリートメントメニューと、心地よい空間演出で、心身ともに深くリラックスできる体験をご用意しています。

豊かな自然と歴史ある温泉文化が息づく湯河原で、日常を忘れる贅沢なひとときをお過ごしください。

皆さまのお越しを、心よりお待ちしております。

（画像左：山翠楼 特別和洋室/内風呂付/130平米【桃山第】、画像右：温泉露天風呂付和洋室/50～64平米【聚楽第】）

施設概要

店舗名：山翠楼 SANSUIROU SANATIO SPA

オープン日：2025年9月1日

場所：山翠楼 SANSUIROU 神奈川県足柄下郡湯河原町宮上673

営業時間：14:00 ～ 22:00（L.o21:30）

メニュー表

※サービス料・税込

【アロマボディートリートメント (Aromatherapy body）】

アーユルヴェーダの本場スリランカで開発された高級SPAブランド「SPA CEYLON」オイルを使用。新陳代謝を高め、お身体に溜まっている毒素を排出します。

45min............\8,400

60min............\11,200

90min............\16,800

120min.........\22,400

【HARNNフェイシャル（Facial treatment）】

高級リゾートで展開するナチュラルスキンケアブランド「HARNN」のラインナップを使用したフェイシャルコース。クレイパック、オイルトリートメントが毛穴の汚れを取り除き、キメを整え、明るく透明感のある肌に導いていきます。

60min............\13,600

【ボディケアDry massage （オイルなし）】

身体の表面を手指で押圧することで活性化させ、本来備わっている自然治癒力の働きを促進させます。その作用は肩こり、腰痛、疲労の改善、ストレス解消など広い範囲に渡ります。

45min...........\ 6,000

60min...........\ 8,000

90min...........\12,000

【リフレクソロジー（Reflexology）】

オイルを使用した足裏～ふくらはぎのオイルトリートメント。

45min...........\ 8,400

60min...........\11,200

【オプション・ドライヘッドスパ（Dry HEADSPA）】

眼精疲労や⾸肩の⾟さを和らげ、深いリラクゼーションと質の高い

眠りへと導きます。

15min...........\2,500

【延長】

10min...........\2,000

SANATIO SPAについて

『SANATIO SPA』はスリランカ発祥ブランド、コロンボ大学でアーユルヴェーダ上級講師を務めるDr.R.S.Jayawardaneが監修の本格的な施術を受けられるアジアンスパです。

タイの高級ナチュラルスキンケアブランド「HARNN」、スリランカの伝統医療アーユルヴェーダと自然の力を調和させた「SPA CEYLON」などアジアを発祥とする数々の世界的ブランドと提携しています。

半個室でアジアンテイストの落ち着いた雰囲気の中、卓越した施術をリーズナブルにお楽しみいただけることが特長です。

日頃の習慣からの解放、新しい習慣の再構築というプロセスを組み立て、トータルで「より美しく、より健康」な理想のコンディションへと導いてゆきます。

【国内】

・名古屋：栄

・那覇：沖縄ナハナホテル＆スパ

・箱根：箱根ホテル小涌園

・愛知：セントレア 中部国際空港セントレア

・新宿：ホテルサンルートプラザ新宿

【会社概要】

社名 株式会社クレドインターナショナル

代表 白井浩一

本社 東京都新宿区西新宿1-13-12 西新宿昭和ビル10F

サイト https://www.cred-in.com/

設立 2004年11月

社員数 200名

アルバイト等 1,500名

事業内容 ホテルスパ事業、セラピストアプリ事業、産後ケア事業

国内営業地 函館、旭川、札幌、秋田、仙台、新潟、金沢、富山、東京、横浜、箱根、千葉、さいたま、宇都宮、軽井沢、長野、静岡、浜松、名古屋、京都、大阪、神戸、岡山、広島、松山、高松、北九州、福岡、長崎、熊本、鹿児島那覇、石垣島

海外拠点 アメリカ、中国、台湾、タイ、ベトナム、カナダ