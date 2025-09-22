【山翠楼 SANSUIROU by SANATIO SPA】 ～2025年9月1日オープン～
ウェルネスやエンタメなど総合ホスピタリティサービスを手掛ける株式会社クレドインターナショナル（本社：東京都新宿区、代表取締役社長 白井 浩一）は、神奈川県足柄下郡湯河原町にある野口リゾートマネジメント株式会社が運営する「山翠楼 SANSUIROU」にSANATIO SPA を2025年9月1日にオープンします。
（画像：山翠楼 展望露天風呂「大空」）
当社は、ヨーロピアン、アジアン、ジャパニーズ、モロッカン、ハワイアンというテーマ別のホテルスパを国内外で運営しており、今回オープンするブランドは、アジアンスパ「SANATIO SPA（サナティオスパ）」です。
2025年9月1日（月）、神奈川県・湯河原に、新たなスパ施設がグランドオープンいたします。自然豊かな温泉地・湯河原の魅力を活かした、癒しとリラクゼーションを提供する空間が誕生します。
当スパでは、日々の疲れをリセットし、五感を解き放つ贅沢な時間をお届けいたします。上質なトリートメントメニューと、心地よい空間演出で、心身ともに深くリラックスできる体験をご用意しています。
豊かな自然と歴史ある温泉文化が息づく湯河原で、日常を忘れる贅沢なひとときをお過ごしください。
皆さまのお越しを、心よりお待ちしております。
（画像左：山翠楼 特別和洋室/内風呂付/130平米【桃山第】、画像右：温泉露天風呂付和洋室/50～64平米【聚楽第】）
施設概要
店舗名：山翠楼 SANSUIROU SANATIO SPA
オープン日：2025年9月1日
場所：山翠楼 SANSUIROU 神奈川県足柄下郡湯河原町宮上673
営業時間：14:00 ～ 22:00（L.o21:30）
メニュー表
※サービス料・税込
【アロマボディートリートメント (Aromatherapy body）】
アーユルヴェーダの本場スリランカで開発された高級SPAブランド「SPA CEYLON」オイルを使用。新陳代謝を高め、お身体に溜まっている毒素を排出します。
45min............\8,400
60min............\11,200
90min............\16,800
120min.........\22,400
【HARNNフェイシャル（Facial treatment）】
高級リゾートで展開するナチュラルスキンケアブランド「HARNN」のラインナップを使用したフェイシャルコース。クレイパック、オイルトリートメントが毛穴の汚れを取り除き、キメを整え、明るく透明感のある肌に導いていきます。
60min............\13,600
【ボディケアDry massage （オイルなし）】
身体の表面を手指で押圧することで活性化させ、本来備わっている自然治癒力の働きを促進させます。その作用は肩こり、腰痛、疲労の改善、ストレス解消など広い範囲に渡ります。
45min...........\ 6,000
60min...........\ 8,000
90min...........\12,000
【リフレクソロジー（Reflexology）】
オイルを使用した足裏～ふくらはぎのオイルトリートメント。
45min...........\ 8,400
60min...........\11,200
【オプション・ドライヘッドスパ（Dry HEADSPA）】
眼精疲労や⾸肩の⾟さを和らげ、深いリラクゼーションと質の高い
眠りへと導きます。
15min...........\2,500
【延長】
10min...........\2,000
SANATIO SPAについて
『SANATIO SPA』はスリランカ発祥ブランド、コロンボ大学でアーユルヴェーダ上級講師を務めるDr.R.S.Jayawardaneが監修の本格的な施術を受けられるアジアンスパです。
タイの高級ナチュラルスキンケアブランド「HARNN」、スリランカの伝統医療アーユルヴェーダと自然の力を調和させた「SPA CEYLON」などアジアを発祥とする数々の世界的ブランドと提携しています。
半個室でアジアンテイストの落ち着いた雰囲気の中、卓越した施術をリーズナブルにお楽しみいただけることが特長です。
日頃の習慣からの解放、新しい習慣の再構築というプロセスを組み立て、トータルで「より美しく、より健康」な理想のコンディションへと導いてゆきます。
【国内】
・名古屋：栄
・那覇：沖縄ナハナホテル＆スパ
・箱根：箱根ホテル小涌園
・愛知：セントレア 中部国際空港セントレア
・新宿：ホテルサンルートプラザ新宿
【会社概要】
社名 株式会社クレドインターナショナル
代表 白井浩一
本社 東京都新宿区西新宿1-13-12 西新宿昭和ビル10F
サイト https://www.cred-in.com/
設立 2004年11月
社員数 200名
アルバイト等 1,500名
事業内容 ホテルスパ事業、セラピストアプリ事業、産後ケア事業
国内営業地 函館、旭川、札幌、秋田、仙台、新潟、金沢、富山、東京、横浜、箱根、千葉、さいたま、宇都宮、軽井沢、長野、静岡、浜松、名古屋、京都、大阪、神戸、岡山、広島、松山、高松、北九州、福岡、長崎、熊本、鹿児島那覇、石垣島
海外拠点 アメリカ、中国、台湾、タイ、ベトナム、カナダ