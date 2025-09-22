【新製品リリース】OTTOCAST最新カーボックス「Ottocast OttoAibox E2」日本発売開始
車中泊でも、待ち時間でも、クルマの中をエンタメ空間に
日本のカーナビ・CarPlay市場で数々のヒット製品を展開するOTTOCAST（オットキャスト）より、Android 13搭載スマートカー端末「OttoAibox E2（オットアイボックス イーツー）」がついに登場。
有線CarPlay／Android Autoを活かしながら、動画視聴・ナビ・音楽・SNSなど、あらゆる車内エンタメをこれ一台で楽しむことができます。
今だけ限定！E2発売記念キャンペーン実施中
Amazonでご購入の際、上記のクーポンコードを入力すると、通常価格39,999円（税込）から40％OFFでお得にお求めいただけます。クーポンコード：2JXYHYOZ
商品ページ：https://www.amazon.co.jp/dp/B0FP96GHPJ
キャンペーン期間：2025年10月31日まで
「もっとスマートに、もっと自由に。」
高精度ナビゲーション、グローバル通信対応、シンプル操作を実現したOTTOCAST E2。あなたのドライブ体験を新しい次元へと引き上げます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330093&id=bodyimage1】
E2 - OTTOCAST 最新スマートカー端末
OttoAibox E2は、お使いの有線CarPlayやAndroid Auto対応カーナビをAndroid 13搭載のスマートデバイスへと進化させます。Google Playストアに対応しており、LINE、Yahoo!カーナビ、YouTube、Netflix、U-NEXT、AbemaTV、TikTok Japanなど、日本でよく利用されるアプリを自由にインストール可能。駐車中の映画鑑賞、待ち時間の動画視聴、ドライブ中のレストラン検索など、車内をエンタメ空間として楽しめます。
1、 全シーン対応アプリで、車内がスマートデバイスに
「OttoAibox E2」は、Android 13システムを搭載し、Google Playストアと専用アプリHubに対応。日本で利用率の高いアプリをほぼ全てカバーし、日常的な利用シーンを幅広くサポートします。
コミュニケーション：LINE / X （Twitter） / Instagram / TikTok
動画ストリーミング：YouTube / Netflix / Prime Video / U-NEXT / ABEMA
音楽ストリーミング：Spotify / LINE MUSIC / AWA / Apple Music
スポーツ配信：DAZN / スポナビ
ニュース・情報：SmartNews / Yahoo!ニュース / Gunosy
趣味・エンタメ：torne mobile / JOYN / niconico
ゲーム：モンスト / パズドラ / ウマ娘 / 荒野行動 / 原神
ナビゲーション・交通：Googleマップ / Yahoo!カーナビ / NAVITIME / Suica
駐車中の映画鑑賞、待ち時間の動画チェック、ドライブ中のレストラン検索など、あらゆる車内シーンを快適に演出します。
※走行中の視聴は大変危険です。動画をご覧になる際は、安全な場所に停車するか、助手席などでご利用ください。
2、 日本専用チューニングのナビ & グローバル通信
E2はQZSS対応の高精度GPSを搭載。高層ビルが立ち並ぶ都市部でも正確な位置情報を提供し、日本特有の複雑な道路環境にも対応します。
さらに、日本・北米・欧州に対応するグローバル4G通信をサポート。クラウドSIM 3.0を内蔵しており、SIMカードや面倒な契約なしで国内外どこでもスムーズに通信可能です。
3、CarPlay & Android Auto、ワンタッチ切替
E2は有線CarPlay／Android Auto両方に対応。車種を問わず幅広く利用でき、背面の「CP/AA切替ボタン」により、ワンタッチでモードを切り替えられます。複雑な設定は一切不要です。
