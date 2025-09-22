レポートオーシャン株式会社プレスリリース :日本ランドリーケア市場は、洗剤、繊維ケア、環境に優しいソリューションにおける革新を背景に2033年までに397億9100万米ドルに急成長すると予測されている
日本ランドリーケア市場は2024年に99億4,930万米ドルの規模に達し、2025年から2033年までの予測期間中に年平均成長率（CAGR）6.4％で拡大し、2033年までに397億9,100万米ドルに達すると予測されている。洗濯ケア製品（洗剤、石鹸、柔軟剤、漂白剤、その他の繊維用洗浄剤を含む）は、衣類や家庭用テキスタイルの清潔さと耐久性を維持するために不可欠である。この市場は、手洗い、洗濯機洗い、デリケートな生地向けの専門的な処理など、現代的な洗浄方法の普及拡大に牽引されている。これにより衣類は常に清潔で衛生的な状態を保ち、良好な状態を維持できる。
市場のドライバー
日本ランドリーケア市場の成長を推進する重要な要因は、可処分所得と家計支出の増加です。 消費者は、清潔で衛生的な生活環境を維持することに対する意識が高まり、家庭用洗浄製品、特に洗濯洗剤に対する支出が増加しています。 洗浄製品における香りと感覚の魅力に重点が置かれていることは、メーカーが製品を革新し、差別化することを強制しています。 さらに、住宅インフラや不動産開発の拡大により、効率的な洗濯ソリューションの需要が高まり、市場の成長をさらに支えています。
市場の制約
強い需要にもかかわらず、特定の環境と健康への配慮は、市場拡大のための課題を提起します。 合成洗剤には、アルキルフェノールエトキシレートなどの界面活性剤が含まれていることが多く、徐々に生分解しますが、魚の内分泌系を破壊することによ さらに、人工着色剤や化学系洗浄剤の使用は、消費者の間で環境意識を高め、より多くの人々が環境に優しい代替品を求めるにつれて市場の成長を制限
市場機会
有機および植物ベースの洗剤のための上昇の好みは日本の洗濯の心配のセクターのための重要な機会を示す。 有機性洗剤は生地の残余を最小にし、皮膚刺激の危険を減らすより穏やかなクリーニングの解決を提供し、それらを健康意識した、環境に配慮した消費者のために特に懇願するようにする。 これらの製品は、多くの場合、洗浄ごとに少量を必要とし、化学ベースの洗剤の過酷な影響なしに効果的な布のケアを提供し、持続可能で自然な製剤に焦点を当てた製造業者にとって好ましい成長軌道を作成します。
主要企業のリスト：
● Procter & Gamble Japan
● Lion Corporation
● Kao Corporation
● Unilever Japan
● Henkel Japan
● P&G Japan
● Saraya Co., Ltd.
市場セグメンテーションの洞察
製品タイプ別:
洗濯サニタイザー事業は、様々な生地や汚れを処理することができる汎用性と効果的な洗浄液のための一貫した消費者の需要のために市場を支配する 従来の洗濯洗剤は引き続きリードしていますが、サニタイザーセグメントは、家庭の清掃ルーチンにおける衛生と利便性の意識の高まりから利益を得ています。
アプリケーション別:
住宅部門は、低刺激性洗剤や環境に優しい包装などの特殊な製剤を求める消費者によって推進され、市場の牙城を維持すると予測されています。 生分解性および詰め替え式の選択と共に洗浄ルーチンを、簡単にする前測定され、集中された解決はこの適用区分内の要求を補強する環境に配慮した世帯と強く共鳴する。
