株式会社エグゼクティブマーケティングジャパンが顧客問い合わせ対応専用AIサポえもんをリリース
株式会社エグゼクティブマーケティングジャパン（本社：北海道札幌市中央区、代表取締役：深作浩一郎、以下「当社」）は、企業の顧客対応業務を抜本的に効率化する顧客問い合わせ対応専用AIサポえもんを正式リリースいたしました。
サポえもんは、従来人手で行ってきた顧客からの問い合わせ対応を自動化し、担当者の工数削減・顧客満足度向上・経営判断の迅速化を同時に実現する、次世代型のAIソリューションです。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330015&id=bodyimage1】
【株式会社エグゼクティブマーケティングジャパン「サポえもん」開発の背景】
近年、顧客から企業への問い合わせ内容は多様化・複雑化の一途をたどっており、FAQやマニュアルでは対応しきれない高度な質問が増えています。特に経営陣や役員レベルでなければ判断が難しい内容については、担当部署が確認・承認を重ねるため、回答までに数日かかるケースも散見されます。このような状況は、顧客満足度の低下、業務効率の悪化、ひいては企業の信頼低下につながりかねません。
こうした課題を解決するため、当社はマーケティング支援事業で培ったノウハウとAI技術を融合させ、経営層レベルの判断が必要な質問にも対応可能なサポえもんを開発しました。
【サポえもんの主な特長】
・人件費・教育時間・クレームの大幅削減：導入するだけで問い合わせ対応の自動化が進み、人件費や教育コストが抑えられ、クレーム件数の減少が期待できます。
・ChatGPT有料版（GPT-4／GPT-5どちらでも稼働可能）上で作動：最新のChatGPT環境を活用することで、常に高性能・高精度の応答を提供します。
・ビジネス情報や商品仕様を学習済みのカスタムGPTを提供：御社固有の業務・製品情報を学習させたカスタムAIが、御社仕様に沿った適切な回答を生成します。
・新人でも1分でプロレベルの対応文を作成可能：経験が浅いスタッフでも、即戦力レベルの対応が可能になります。
・複雑な商品比較・スペック・規約まで99.99％の高精度で対応：多様かつ詳細な問い合わせにも精度の高い回答を提供します。
・365日24時間稼働する休まないスタッフ：夜間・休日を問わず常に稼働し、顧客の期待に応え続けます。
【サポえもん導入効果】
サポえもんを導入することで、顧客対応にかかる時間とコストを大幅に削減できるだけでなく、顧客からの信頼獲得や満足度向上にも寄与します。担当者はルーチンワークから解放され、より戦略的な業務に集中できるようになります。さらに、経営層にしか判断できないような質問に対しても迅速に回答できるため、企業全体の意思決定スピードの向上が期待できます。
【料金体系（リリース記念“永久割引”価格）】
・月額プラン
通常月額：19,000円（税別） → 月額9,900円（税別）
・買い切りプラン
通常価格：190,000円（税別） → 99,000円（税別）
※今後、割引価格での提供は予告なく終了する場合があります。今だけの特別価格です。
顧客問い合わせ対応専用AIサポえもんの詳細はこちら：
https://executive-marketing-japan.co.jp/support-emon/
【会社概要】
会社名：株式会社エグゼクティブマーケティングジャパン
代表者：代表取締役 深作浩一郎
事業内容：
Webコンサルティング業
e-ラーニング事業
Webコンテンツの企画、制作及び販売
ホームページの企画、制作及び運営並びに保守
マーケティングコンサルティング事業
スマートフォンマーケティング事業
広告代理業
前各号に付帯関連する一切の事業
主要取引先銀行：
三菱東京UFJ銀行
みずほ銀行
楽天銀行
北洋銀行
URL：
https://executive-marketing-japan.co.jp/
代表ブログ：
https://fukaichi.jp/
運営コワーキングスペース：
https://hcsjp.net/
地方創生メディア：
http://ohtk.net/
運営メディア：
https://senior-entre.jp
請求書見積書発行自動化プラグインミツモス公式：
https://executive-marketing-japan.co.jp/free-mitsumos-dl/
