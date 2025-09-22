リポビタンDチャレンジカップ2025　日本代表vsオーストラリア戦　特別企画「飲んで当たる！ラグビー日本代表応援キャンペーン」実施







大正製薬株式会社［本社：東京都豊島区 社長：上原 茂］（以下、当社）は、当社が展開するリポビタンファンのための会員サイト“リポビタンポイントチャージステーション”にて、「飲んで当たる！ラグビー日本代表応援キャンペーン」を2025年9月22日（月）～ 10月27日（月）の期間で実施します。「飲んで当たる！ラグビー日本代表応援キャンペーン」は、当社がトップパートナーとして協賛する、リポビタンDチャレンジカップ2025の開催を記念して実施いたします。「リポビタンＤ」（指定医薬部外品）をはじめとした対象となる製品で貯めたポイント数を使って応募していただくと、第一弾（20ポイント応募）：リポビタンDチャレンジカップ2025観戦ペアチケット（10月25日オーストラリア戦）や第二弾（10ポイント応募）：ラグビー日本代表ジャージーが抽選で当たります。当社は、ラグビー日本代表を支援して今年で25年目の節目の年となります。ラグビー日本代表トップパートナー並びに、ニュージーランドラグビー協会プレミアムグローバルパートナーとして、長年にわたり日本ラグビー界の発展に貢献してまいりました。2002年からは「リポビタンDチャレンジカップ」に特別協賛し、ラグビー日本代表の活動を支援しています。全国のラグビーファンの皆様と共に、スポーツ文化としてラグビーがより一層定着することを目指し、ラグビー日本代表への応援を続けてまいります。【キャンペーン概要】■応募要項「飲んで当たる！ラグビー日本代表応援キャンペーン」ご応募いただいた方の中から抽選でラグビー観戦ペアチケット、ラグビー日本代表ジャージーが当たります。詳細はキャンペーン応募サイトにてご確認ください。リポビタンポイントチャージステーション キャンペーン応募サイト：第一弾（20ポイント応募）リポビタンDチャレンジカップ2025 日本代表vsオーストラリア代表 観戦ペアチケット（電子チケット） 15組30名様第二弾（10ポイント応募）ラグビー日本代表ジャージー 30名様■応募期間第一弾 2025年9月22日（月）10:00～2025年10月7日（火）9:59第二弾 2025年10月7日（火）10:00～2025年10月27日（月）16:59■応募方法リポビタンポイントチャージステーションの会員登録をしていただき、対象商品のシール裏面等に記載されたシリアルナンバーを登録画面より入力の上、ご応募ください。※リポビタンポイントチャージステーションの利用には、大正製薬IDへの会員登録が必要です。※会員登録の後にポイント登録をすることができます。■応募資格日本国内ご在住の15歳以上の方に限らせていただきます。■抽選・当選発表応募締め切り後、厳正な抽選のうえ、当選者を決定いたします。当選者の発表は賞品の発送、または当選連絡メールの送付をもってかえさせていただきます。■お問い合わせ先リポビタンキャンペーン事務局03-5610-0671開設期間： 2025年9月22日（月） ～ 2025年12月26日（金）受付時間： 9：30～17：30 〈土・日・祝日を除く〉