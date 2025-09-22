こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
ＤＩＣグラフィックス社、「ＤＩＣカラーガイド フランスの伝統色®」第７版を発売
ＤＩＣ株式会社（本社：東京都中央区、社長執行役員：池田尚志）の子会社であるＤＩＣグラフィックス株式会社（本社：東京都中央区、社長執行役員：甲斐敏幸）は、色見本帳「DICカラーガイド®」の伝統色シリーズ「フランスの伝統色®」の最新版となる「第７版」を2025年10月１日（水）より発売します。
DICカラーガイドは、印刷・出版、服飾・アパレル、建設業界、デザイン教育機関など、幅広い分野で活用されており、国内では色見本帳のスタンダードとして親しまれています。世界各国の文化や美意識を反映した伝統色シリーズには、フランスの伝統色のほかに「日本の伝統色®」「中国の伝統色®」があり、色彩を通じてそれぞれの文化を感じられるツールとして、国内外のクリエイターから支持を集めています。
「フランスの伝統色」は、1984年に初版が発行されて以来、フランスの豊かな文化と歴史に根ざした321色の色彩を収録したシリーズです。本商品は、「誰もが日常生活を彩るアーティスト」というコンセプトから、ライフスタイルに根ざした色彩を多数収録しており、ワインや食べ物に由来する独特で鮮やかなトーンが特徴です。
【商品概要】
商品名 ：DICカラーガイド 「フランスの伝統色®」 第７版
発売日 ：2025年10月1日（水）
販売価格 ：18,000円（税抜）
収録色番号：DIC-F1～DIC-F322（※一部欠番あり）
収録色数 ：321色
仕様 ：200mm×60mm／カラーチップ9枚構成
特徴 ：伝統色名とその由来解説文をフランス語、日本語、英語で掲載
【購入先】
・全国の大手画材店や一部書店
・DIC COLOR STORE オンラインショップ：https://shop.dic-graphics.co.jp/
また、当社は色見本帳のデジタル版アプリ「DICデジタルカラーガイド®」のサービスも提供しています。本サービスは、フランスの伝統色を含む「DICカラーガイド」シリーズに収録された全3,207色の色情報を閲覧できるだけでなく、撮影した写真から色の検索ができる機能などアプリならではの多彩な機能も兼ね揃えています。
ＤＩＣグループは、「彩りと快適を提供し、人と地球の未来をより良いものに - Color & Comfort -」という経営ビジョンのもと、今後も社会やお客様のニーズに対応した製品やソリューションを提供し、広く社会に貢献していきます。
【参考情報】
■DICカラーガイド（色見本帳）
https://www.dic-global.com/ja/products/cguide/
■DICデジタルカラーガイド（スマホひとつで簡単色検索）
https://www.dic-graphics.co.jp/products/dcguide/
■インクジェット色見本（1色から購入可能なカラーチップ）
https://www.dic-graphics.co.jp/products/color/originalcguide/index.html
-ＤＩＣグラフィックス株式会社について
事業内容 ：印刷インキ等の製造・販売
代表者 ：代表取締役 社長執行役員 甲斐 敏幸
本社所在地：〒103-8233 東京都中央区日本橋三丁目7番20号 ディーアイシービル
設 立 ：2009年10月1日
Webサイト：https://www.dic-graphics.co.jp/index.html
-ＤＩＣ株式会社について
DICは日本で有数のファインケミカルメーカーです。DICを中心に世界全体でSun Chemical Corporationを含む約170の子会社によってグループが構成され、60を超える国と地域で事業を展開しています。グループ全体として、人々の生活に欠かせない包装材料、テレビやPC等のディスプレイに代表される表示材料、スマートフォンなどのデジタル機器や自動車に使用される高機能材料を提供するグローバルリーディングカンパニーと認知されています。これらの製品を通じて、社会に安全・安心、彩り、快適を提供しています。DICグループは持続可能な社会を実現するため、社会変革に対応した製品や社会課題の解決に貢献する製品の開発にグループ一丸で取り組んでいます。連結売上高は1兆円を超え、世界全体で21,000名以上の従業員を有するなか、DICグループはグローバルで様々なお客様に寄り添っていきます。
詳しくは、https://www.dic-global.com/ をご覧下さい。
本件に関するお問合わせ先
【お客様からのお問い合わせ】
ＤＩＣグラフィックス株式会社 カラーソリューション開発グループ
E-MAIL：diccolorstore@ma.dic.co.jp
【報道機関からのお問い合わせ】
ＤＩＣ株式会社コーポレートコミュニケーション部
TEL： 03-6733-3033 E-MAIL：dic-press@ma.dic.co.jp
関連リンク
DIC COLOR STORE オンラインショップ：
https://shop.dic-graphics.co.jp/
DICカラーガイド「フランスの伝統色」
https://www.dic-graphics.co.jp/products/cguide/france_6.html
