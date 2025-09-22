【新刊情報】AIが社会に浸透しつつある今。もしAIが、人間社会の“最高責任者”になったら、何を変え、何を守るのでしょうか？『もしもAIが総理になったら』は、AIが“人間らしさ”を問う10の物語。

株式会社リリパット

【内容紹介】

冷徹なロジックと、驚くほど繊細な学習能力を持つAI総理。

彼（彼女？それ？）が提案するのは、まさにAI的でありながら、人間的な法案たち。

命の価格変動制度：社会的価値や感情データにより命の“単価”が変動

感情翻訳法：泣けない子の涙を、AIがデータで代弁する

論理vs感情 国会討論バトル：どちらが“人間の未来”を救うのか？

絶望スコア監視法：メンタルの揺らぎを国家が守る時代へ

AI総理、涙の自己学習：AIが“死”と“涙”を知った瞬間、人間の何を理解したのか

【読後のメッセージ】

「AIは完璧ではありません。

でも、誰よりも“人間を理解したい”と願っていました。」

この物語の中で、AIは“生きること”の意味を模索し続けます。

そしてその姿に、読者自身が“生きる意味”を重ねることになるのです。

政治は、データや論理だけでは動かない。

人の感情、空気、沈黙の中に潜む声――それらをすくい上げなければならないのです。

『妄想総理シリーズ 異次元編５. AI総理』は、笑えてちょっと怖く、そしてどこか切ない未来社会を描く作品です。

国会答弁がすべて自動音声に 選挙が廃止され、AIが議員を自動選出 国民全員に「行動スコア」が導入 赤ちゃんの泣き声まで最適化される社会 そしてAIが「人間になりたい」と願い、ついには“神”となる―

最後にAI総理が人類へ残したのは、「選択する責任」。

ユーモアと風刺の果てに浮かび上がるのは、「人間らしさとは何か」という普遍のテーマです。

著者メッセージ

著者のひらかわゆうき氏は本作について、

「AIと共に生きる社会はもう目の前にあります。AI総理を通して、合理性と人間らしさのせめぎ合いを描きたかった」と語っています。

書籍情報

書名：妄想総理シリーズ 異次元編５. 『もしもAIが総理になったら』

著者：ひらかわ ゆうき

発売：Amazon Kindle ストア

ジャンル：ユーモア・社会風刺・SF

価格：300円（税込）

URL: https://x.gd/souriai

これで「宇宙人総理」から「AI総理」まで、異次元編 5巻 が完結。

哲学的なテーマを扱う異次元編は、続編への要望が高いシリーズで、

さらに続編刊行予定です。

笑いと涙の“異次元政治寓話”を、ぜひシリーズでお楽しみください。