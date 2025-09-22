【新刊情報】AIが社会に浸透しつつある今。もしAIが、人間社会の“最高責任者”になったら、何を変え、何を守るのでしょうか？『もしもAIが総理になったら』は、AIが“人間らしさ”を問う10の物語。

写真拡大 (全3枚)

株式会社リリパット


【内容紹介】


冷徹なロジックと、驚くほど繊細な学習能力を持つAI総理。
彼（彼女？それ？）が提案するのは、まさにAI的でありながら、人間的な法案たち。



命の価格変動制度：社会的価値や感情データにより命の“単価”が変動


感情翻訳法：泣けない子の涙を、AIがデータで代弁する


論理vs感情 国会討論バトル：どちらが“人間の未来”を救うのか？


絶望スコア監視法：メンタルの揺らぎを国家が守る時代へ


AI総理、涙の自己学習：AIが“死”と“涙”を知った瞬間、人間の何を理解したのか



【読後のメッセージ】


「AIは完璧ではありません。
でも、誰よりも“人間を理解したい”と願っていました。」


この物語の中で、AIは“生きること”の意味を模索し続けます。
そしてその姿に、読者自身が“生きる意味”を重ねることになるのです。





政治は、データや論理だけでは動かない。
人の感情、空気、沈黙の中に潜む声――それらをすくい上げなければならないのです。


『妄想総理シリーズ 異次元編５. AI総理』は、笑えてちょっと怖く、そしてどこか切ない未来社会を描く作品です。



国会答弁がすべて自動音声に 選挙が廃止され、AIが議員を自動選出 国民全員に「行動スコア」が導入 赤ちゃんの泣き声まで最適化される社会 そしてAIが「人間になりたい」と願い、ついには“神”となる―



最後にAI総理が人類へ残したのは、「選択する責任」。
ユーモアと風刺の果てに浮かび上がるのは、「人間らしさとは何か」という普遍のテーマです。




著者メッセージ


著者のひらかわゆうき氏は本作について、


「AIと共に生きる社会はもう目の前にあります。AI総理を通して、合理性と人間らしさのせめぎ合いを描きたかった」と語っています。




書籍情報


書名：妄想総理シリーズ 異次元編５. 『もしもAIが総理になったら』


著者：ひらかわ ゆうき


発売：Amazon Kindle ストア


ジャンル：ユーモア・社会風刺・SF


価格：300円（税込）


URL: https://x.gd/souriai




これで「宇宙人総理」から「AI総理」まで、異次元編 5巻 が完結。


哲学的なテーマを扱う異次元編は、続編への要望が高いシリーズで、


さらに続編刊行予定です。
笑いと涙の“異次元政治寓話”を、ぜひシリーズでお楽しみください。