【新色＆一般発売開始記念】日本初、シリコーンハイドロゲル素材の回らない水光カラコン『Unrolla（アンローラ）』限定刺繍ポーチがもらえるノベルティキャンペーン開催！！

フロムアイズ株式会社



コンタクトレンズメーカー「フロムアイズ株式会社（本社：東京都千代田区）」は、2025年9月25日（木）1DAYカラーコンタクトレンズブランド『Unrolla (アンローラ)』の一般発売を開始いたします。


日本初（※1）シリコーン素材の回らない水光カラコン『Unrolla（アンローラ）』が、待望の新色3色を加えた全5色展開で、2025年9月25日（木）より一般発売開始いたします。



新色発売＆一般発売開始を記念し、対象店舗にてUnrollaを2箱以上同時購入いただいた方に数量限定で『限定刺繍ポーチ』をプレゼントするキャンペーンを開催いたします！


コンパクトなのにたっぷり入るサイズ（※2）で、Unrollaのレンズはもちろん、コスメや小物の持ち運びにもぴったり。


ぜひこの機会をお見逃しなく！



※1 シリコーンハイドロゲル素材による日本国内承認品で軸固定の原理を用いた製品として［2025年7月現在　自社調べ］


※2 ポーチサイズ：13.5cm×9.5cm



■キャンペーン内容




▼ 実施期間


2025年9月25日（木）以降順次開始



▼ 対象商品


1-DAY refrear Unrolla（ワンデーリフレア　アンローラ）10枚入（全5色）



▼ プレゼント内容


対象店舗にてUnrollaを2箱以上同時購入で限定刺繡ポーチを1つプレゼント！



▼ 注意事項


・ノベルティは数量限定のため、なくなり次第終了となります。


・全5色対象。お好きなカラー、度数をお選びいただけます。


・1会計につき、最大1個のお渡しとなります。


・ノベルティの内容・デザインは予告なく変更となる場合がございます。


・キャンペーンは予告なく変更・中止となる場合がございます。



▼ 実施店舗


2025年9月25日 10:00～


【refrear公式オンラインショップ】


https://shopping.refrear.jp/1day-unrolla/(https://shopping.refrear.jp/1day-unrolla/?ad_code=prtimes)


【refrear公式オンラインショップ Qoo10店】


https://www.qoo10.jp/g/1161746084


【クイーンアイズ】


https://www.queen-eyes.com/


【ホテラバ（HOTEL LOVERS）】


https://hotellovers.jp/


【モアコンタクト】


https://i.morecon.jp/bst0


【その他販売店】


※ノベルティキャンペーンは一部対象店舗にて実施しております。実施状況や在庫状況については、各販売店の案内をご確認ください。



2025年10月1日以降順次展開


【全国のドン・キホーテ】


※在庫状況については、カラコン売り場の担当者まで直接お問い合わせください。



■『Unrolla（アンローラ）』について

Unrollaは、「ハイライトが回らない設計」と「瞳にとけこむ新機能素材」を組み合わせた、“かわいさと快適さ”どちらも叶えるカラーコンタクトレンズブランドです。


従来のカラコンユーザーが抱えていた「ハイライトが回ってしまう」という悩みや、「可愛さだけじゃなくつけごこちにもこだわりたい」という想いに応えるために誕生しました。



カラーラインナップ&カラーチャート





【Unrolla公式インスタグラム】


https://www.instagram.com/unrolla_official/


■商品概要

販売名　　　　　：ワンデーリフレア　シリコーン


入数　　　　　　：1箱10枚入り
価格　　　　　　：1,815円（税込）
カラー　　　　　：全5色
レンズ　　　　　：DIA14.5mm　BC 8.7mm　含水率47％
使用期間　　　　：終日装用、1日交換
度数　　　　　　：±0.00、 -0.75D ～ -6.00D（0.25step） -6.50D ～ -8.00D（0.50step）　


承認番号　　　　：30200BZX00117000


生産国　　　　　：マレーシア


製造販売元　　　：フロムアイズ株式会社


販売ルート　　　：WEBおよび取扱い店舗にて販売



※コンタクトレンズは高度管理医療機器です。


眼科医の指示に従い装用期間・時間を厳守し正しくお使い下さい。



■会社情報

会社名：フロムアイズ株式会社
所在地：〒101-0054 東京都千代田区神田錦町2-2-1　KANDA SQUARE 11階
代表取締役　杉浦 武司



【ブランドサイト】https://refrear.jp/
【公式オンラインショップ】https://shopping.refrear.jp/
【refrear公式インスタグラム】https://www.instagram.com/refrear_official


【Unrolla公式インスタグラム】https://www.instagram.com/unrolla_official/