「のりプロ」の大人気“男の娘 VTuber”犬山たまきが、ユニコーン衣装 地雷風 バージョンで1/7スケールフィギュア化！ 2025年9月22 日（10：00）より予約開始！予約締切は12月12日！
株式会社A・DIMENSION（Aディメンション）（本社：東京都台東区、代表取締役社長：上村篤）は、「のりプロ」の大人気“男の娘VTuber” 犬山たまきさんが、2024年の「犬山たまき生誕祭」で披露した「ユニコーン衣装 地雷風」を1/7スケールフィギュア化した『のりプロ 犬山たまき ユニコーン衣装 地雷風ver. 1/7スケールフィギュア』の発売を決定し、予約受付を2025年9月22日（月）10:00より開始いたします。
予約締切は、2025年12月12日（金）23:59となります。
本商品は、A・DIMENSIONが同日に公開する公式ECサイト『A・DIMENSION』（https://a-dim.com/）の他、各ホビー系ショップ、ホビー系ECショップにてご予約が可能となります。
また、予約開始を記念して、X（旧Twitter）のフォロー＆リポストキャンペーンを実施いたします。
A・DIMENSIONの公式Xアカウント（https://x.com/adimension_toy）のフォローと、指定の投稿をリポストすることで、抽選で1名様に、同アイテムをプレゼントいたします。
【商品紹介】
のりプロの大人気“男の娘VTuber”犬山たまきが、犬山たまき生誕祭でお披露目した「ユニコーン衣装 地雷風」バージョンで、1/7スケールフィギュアなりました！
クリームたっぷりのドリンクを手に、口元に付いたホイップクリームと、ペロッと舌を出し微笑む表情は飛び切りの可愛さです。
可愛らしい衣装は､フリルやリボンなど細部まで丁寧に再現！
尻尾も可愛く仕上げました。
バーチェアをイメージしたオリジナルの台座も付属します。
＜商品概要＞
[商品名] のりプロ 犬山たまき ユニコーン衣装 地雷風ver. 1/7スケールフィギュア
[予約場所] ECサイト『A・DIMENSION』 https://a-dim.com/
ほか、ホビーショップ、ホビー系 EC ショップ
[予約期間] 2025年9月22日（月）10:00 ～2025年12月12日（金）23:59
[発売日] 2026年11月（予定）
[価格] 19,800円（税別）／21,780円（税込）
[サイズ] 全高：約205mm
[発売元・販売元] 株式会社A・DIMENSION
[コピーライト表記] (C)のりプロ
＜X（旧 Twitter）フォロー＆リポストキャンペーンについて＞
商品化を記念して、抽選で1名様に、同アイテムをプレゼントする、X（旧Twitter）フォロー＆リポストキャンペーンを実施いたします。
・応募方法
１. A・DIMENSIONの公式X（https://x.com/adimension_toy）をフォロー
２. 指定の投稿をリポストして応募完了！
※ 当選者へのご連絡をもって当選連絡とさせていただきます。
※ 商品のお届けは、2026年11月末頃を予定しております。
＜株式会社 A・DIMENSION について＞
2024 年に生まれた新鋭のホビーメーカーです。 数多くの話題になったフィギュアを手掛けた企画開発メンバーと、数多くの高品質フィギュアやホビー商品を生産してきた工場がタッグを組み、設立されました。
ブランド「A・DIMENSION」に込められた思いは“異次元”。
皆様が驚くような異次元の企画と、異次元の品質で、キャラクターのファンの皆様に良質なアイテ ムをお届けいたします。
＜公式 EC サイト『A・DIMENSION』 概要＞
A・DIMENSION の自社ホビー商品を受注生産で販売する EC サイトです。
良質な企画と、高品質 な生産を両立させたアイテムを企画開発し、皆様へお届けいたします。
[URL] https://a-dim.com/
[公式 X（Twitter）] https://x.com/adimension_toy
◆注意事項
※写真と実際の EC サイト・商品とは多少異なる場合がございますのでご了承ください。
報道関係者の方からのお問い合わせ
株式会社A・DIMENSION 上村（かみむら）
TEL：03-5835-5581／FAX：03-5835-5582／E-mail：kamimura@a-dim.co.jp