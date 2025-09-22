FP１級芸人・サバンナ八木の「笑えて学べる」マネー本『お金のガチを教えます』５刷重版出来！JR大阪駅構内のデジタルサイネージ広告も開始！

株式会社KADOKAWA

2025年3月27日にKADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛）より発売した『FP１級取得！サバンナ八木流 お金のガチを教えます』（著：サバンナ八木真澄、著：ほんださん［本多遼太朗］）が売れ行き好評につき、5刷目となる重版出来となりました。今回の5刷目より馬渕磨理子さん（経済アナリスト）、くわばたりえさん（芸人・クワバタオハラ）のお二人からいただいた推薦コメントを掲載した新オビにて出荷いたします。

「ブラジルの人聞こえますか～！」のギャグでおなじみ、FP1級にも合格したサバンナ八木真澄さんが 登録者数30万人超のYouTube「ほんださん/東大式FPチャンネル」のほんださんと忖度なしのガチ金融知識についてお届けする本書。八木さんが導き出した「お金のガチ情報」についてほんださんが解説するスタイルで全100項目にてまとめています。

「お金の本なのに読んでいて面白い！」

「八木さんとほんださん、2人の専門家の意見が異なるところが興味深い」

発売直後から、芸人かつお金の専門家の本ならではという感想が読者の方から寄せられ、発売から半年が経過した現在も好調な販売状況が続いています。また、馬渕磨理子さん、くわばたりえさんから以下のコメントをお寄せいただき、5刷重版出来分の新オビに掲載しております。

時代に即した有意義なお金との向き合い方――馬渕磨理子さん（経済アナリスト）

10円でも安いもの探すよりこの1冊がお買い得！――くわばたりえさん（芸人・クワバタオハラ）

9/22（月）～9/28（日） JR大阪駅南口、桜橋口でのデジタルサイネージ広告を実施

9月22日（月）より1週間、JR大阪駅構内の南口、桜橋口にて本書のデジタルサイネージ広告を実施します（約15秒の動画広告）。

9/21（日）には読売新聞に本書の広告掲載

9月21日（日）の読売新聞朝刊に本書の広告を掲載しました

書誌情報

書名：『FP１級取得！サバンナ八木流 お金のガチを教えます』

著者名：サバンナ八木真澄、ほんださん（本多遼太朗）

定価： 1,760円 （本体1,600円＋税）

発売日：2025年03月27日 ※電子書籍同日配信

判型：四六判

ページ数：272

ISBN：9784041157312

【目次】

はじめに サバンナ八木真澄

第1章 賢く使う

第2章 お金を増やす

第3章 賢く受け取る

第4章 将来に備える

第5章 お金を守る

おわりに ほんださん（本多遼太朗）

著者プロフィール

●サバンナ八木真澄

1974年生まれ。京都府出身。立命館大学産業社会学部卒業。94年に学生時代の後輩・高橋茂雄とお笑いコンビ・サバンナを結成。「ブラジルの人聞こえますか~!」など1000個以上のギャグを持ち、柔道2段・極真カラテ初段の筋肉芸人としても活躍中。著書に『未確認生物図鑑』( ヨシモトブックス)『年収300万円で心の大富豪』(KADOKAWA)などがある。2024年に1級ファイナンシャル・プランニング技能士の資格を取得した。

●ほんださん（本多遼太朗）

1994年生まれ。東京大学工学部都市工学科卒業。株式会社スクエアワークス代表取締役。「本質を理解する楽しい学習」をモットーに、YouTubeチャンネル『ほんださん/東大式FPチャンネル』を開設し、チャンネル登録者数は業界トップの30万人超。また、自身が運営するオンライン学習スクール「FPキャンプ」では、2万人以上のFP受験生を合格に導く。著者に『FPキャンプ式 FP1級 学科試験一問一答 TEPPEN』(東京リーガルマインド)など。1級ファイナンシャル・プランニング技能士。

サバンナ八木さんの既刊（重版4刷出来）

書名：『年収300万円で心の大富豪』

著者：サバンナ八木真澄

定価：1,760円（本体1,600円＋税）

発売日：2024年06月20日 ※電子書籍同日配信

判型：四六判

ページ数：224

ISBN：9784041149331

※重版4刷出来

【目次】

第１章 心の持ちよう

第２章 視点を変える

第３章 八木流節約術

第４章 ＦＰとしてのアドバイス

第５章 心の大富豪