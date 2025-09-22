【JAF神奈川】「魅力が集中！相模に夢中！さがみを旅するスタンプラリー2025」開催に協力

一般社団法人 日本自動車連盟「魅力が集中！相模に夢中！さがみを旅するスタンプラリー2025」

JAFは、地域社会と連携して、安全で快適なドライブ環境を提供することを目指しています。その一環として、「ドライブスタンプラリー」の仕組みを活用し、自治体や観光関係者からの委託を受けて地域振興に関わる取り組みを実施しています。今回の「魅力が集中！相模に夢中！さがみを旅するスタンプラリー2025」は、相模エリアの多様な魅力を再発見し、地域の豊かさを感じていただくことを目的とした企画です。

昨年初めて実施した本企画は、多くの方にご参加いただき大変ご好評をいただきました。その反響を受けて2年連続での開催となる本年は、一部スポットを継続しつつも新たな施設を加え、公園やキャンプ場、アウトドアを満喫できる複合施設のほか、文化を感じられる寺や情報発信施設、地域の名産品が買える直売店や飲食店など、魅力あふれる全15カ所のスタンプスポットを厳選して設定しています。昨年参加された方にも、初めての方にも楽しんでいただける内容です。

本イベントはお客さまご自身のスマートフォンを使用して特設サイトから無料で参加でき、対象の施設でGPS位置情報を利用してスタンプを集めていきます。一定数のスタンプを集めて応募された方を対象に、抽選で最大22名様に素敵な賞品が当たります。

詳細は以下のページよりご覧ください。

https://area.jaf.or.jp/drive/stamp-rally/kanto/kanagawa_stamp-rally_no1461?utm_campaign=14prtimes&utm_source=2025-010&utm_medium=referral(https://area.jaf.or.jp/drive/stamp-rally/kanto/kanagawa_stamp-rally_no1461?utm_campaign=14prtimes&utm_source=2025-010&utm_medium=referral)

【スタンプラリー開催期間】

2025年9月1日（月）から11月28日（金）

【対象エリア】

相模原市・厚木市・大和市・海老名市・座間市・綾瀬市・愛川町・清川村

対象自治体

【参加方法】

以下の二次元コードより参加 ※JAFに入会していない方もご参加いただけます

スマートフォンでご参加ください

【スタンプスポット】

全15スポット

・望地弁天キャンプ場

・飯山観音 長谷寺

・Ｆ・マリノス 成城石井パーク（大和ゆとりの森）

・WEINS PARK海老名

・米ディハウスざま

・イタリアンレストランCasa・Mille

・丹沢農場（直売店）

・みやがせミーヤ館

・寳泉寺、城山自然の家

・あぐりんずつくい

・小原の郷

・藤野倶楽部 百笑の台所

・青空と大地 七沢温泉 食の市

・EXPASA海老名（上り）（下り）

・道の駅「清川」

【お問い合わせ先】

1.JAF総合案内サービスセンター

電話：0570-00-2811（9時から17時30分）

ナビダイヤルは、固定電話は3分/9.35円、携帯電話は20秒/11円です。

（携帯電話の無料通信分対象外）

2.JAF神奈川支部

電話：045-482-1244（平日10時から17時）

※土日祝日、年末年始を除く