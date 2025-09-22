【銀座コージーコーナー】マドレーヌがモンドセレクション5年連続金賞受賞！世界が認めた「しっとり、ふんわり食感、奥深く豊かな味わい」

株式会社銀座コージーコーナー

株式会社銀座コージーコーナー＜代表取締役社長 庄野和彦 東京都中央区＞は、2025年度モンドセレクションにおいて5年連続金賞を受賞したマドレーヌを、装いも新たに2025年9月22日（月）から順次、全国の店舗（※）で販売します。

※福井県・京都府・鳥取県に、取扱店はありません。

「食べた人を笑顔にしたい」、作り続けて約40年

2025年度の『モンドセレクション』において、マドレーヌ全品（バター、ショコラ、いちご、オレンジ、抹茶）が5年連続金賞を受賞しました。

発売開始は1983年。「食べた人を笑顔にする、おいしいマドレーヌを作りたい」という想いのもと、素材、配合、生地作り、焼き加減など、代々引き継ぐレシピに改良を重ねておいしさを磨き続けてきました。ボックスデザインも適宜見直し、今回は落ち着いた色合いに刷新。

世界が認める安心・安全なおいしさを、大切な方への贈り物や、ご自宅でのティータイムに、ぜひご利用ください。

「モンドセレクション」とは

1961年にベルギー政府の主導によりブリュッセルに設立された国際的な品質評価機関。審査会では配合成分と科学的根拠、安全性、製品内容と表示の適合性が審査され、品質評価基準に対する達成度順に「最高金賞」、「金賞」の授与、「ノミニーラベル」の認定が行われます。

オンラインショップについて

マドレーヌはオンラインショップでもお買い求めいただけます。また、ご自宅のポストで手軽に受け取れる「マドレーヌ（8個入）メール便」や大容量の「マドレーヌ（75個入）」など、オンライン限定品も取りそろえております。

［銀座コージーコーナー オンラインショップ］ https://lotte-shop.jp/shop/brand/cozy(https://lotte-shop.jp/shop/brand/cozy)

【商品概要】

商品について詳しくは公式サイトをご覧ください。

https://www.cozycorner.co.jp/campaign/newcampaign/73577.html(https://www.cozycorner.co.jp/campaign/newcampaign/73577.html)

マドレーヌ 6個入／12個入／18個入／25個入

▲マドレーヌ（12個入）▲マドレーヌ（25個入）

厳選した素材の味を引き立て、香り高く風味豊かに焼き上げた、貝殻をかたどったマドレーヌ。国産バターとたっぷり卵の濃厚な味わいが魅力の「バター」、芳醇なベルギー産チョコレートを使用した贅沢な味わいの「ショコラ」、あまおうの甘ずっぱさと華やかな香りの「いちご」、バレンシアオレンジの爽やかな風味の「オレンジ」、京都府産宇治抹茶を使用した深みのある香りとほんのり苦みの「抹茶」、5つの味わいをアソートしました。

※原材料の一部にはちみつを使用していますので、一歳未満の乳児には食べさせないでください。

価格・内容：

●6個入 540円（税込583円）／マドレーヌ（バター、ショコラ）各3個

●12個入 1,080円（税込1,166円）／マドレーヌ（バター、いちご、ショコラ、オレンジ）各3個

●18個入 1,620円（税込1,749円）／マドレーヌ（バター、オレンジ）各5個、（いちご、ショコラ）各4個

●25個入 2,250円（税込2,430円）／マドレーヌ（バター、いちご、ショコラ、オレンジ、抹茶）各5個

販売：9月22日（月）頃から順次 ～通年

※店頭およびオンラインショップでは順次、商品のリニューアルを行っております。切り替え期間中、新旧商品が混在する場合がございますのでご了承ください。

◆万一、品切れの場合はご容赦ください。また、店舗により発売日が異なる場合や、お取り扱いしていない場合がございます。

◆表示の税込価格は消費税8%を含む価格です。

◆税込価格は1円未満を切り下げて表示しております。一部店舗では実際のお買い上げ価格と差額が生じる場合がございます。