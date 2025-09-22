アバンギャルディが100円ショップ店員に!?「ワッツ」店内を舞台に100円玉ダンス!!

株式会社ワッツ

「ワッツって、どこのお店？」そう思われる方もいらっしゃるかも知れません。しかし実は、全国1,800店舗以上を展開し、海外にも出店中の100円ショップ。大阪で生まれ、おかげさまで今年30周年を迎えました。もっと多くの方に「ワッツ」を知っていただきたく、同じく大阪から世界へと羽ばたいた、謎の制服おかっぱ集団「アバンギャルディ」とコラボ！ワッツ30周年記念ムービーを公開します。

ワッツ30周年記念ムービーはコチラ！

https://youtu.be/P5ny4KzkODU

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=P5ny4KzkODU ]

何かちょっと困ったときに、スーパーやホームセンターに行けばもちろん解決！、、、でも、まずはいったんワッツに来てほしい。最大44,000点以上の商品を取り扱うワッツなら、それが100円で解決するかもですし。

「100円で解決したらラッキー」くらいの気持ちで気軽にどうぞ。そんな思いを今回の動画のテーマに掲げました。

「こまればいったんワッツらゴー！」「まぁ、100円で解決したらラッキーやし♪」

というメッセージで、ワッツ初のオリジナルソングを制作。この楽曲に乗せてダンスを披露するのが、TikTokやInstagramなどSNSを中心に話題沸騰中、世界中から人気を集めるダンスチーム「アバンギャルディ」。実際のワッツの店内を舞台に、店員に扮したメンバーのみなさんが100円玉をリレーしながら踊る、キレキレなオリジナルダンスに注目です。

公開期間：2025/9/22～

メイキングムービーはコチラ！

https://youtu.be/3BptrSckOlw

プレゼントキャンペーンも実施！

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=3BptrSckOlw ]

ワッツオンラインショップの公式X（旧Twitter）にて、その場でワッツオリジナルグッズが当たる、”ラッキーな”キャンペーンも実施。フォロー＆リポストしてから投稿の画像をタップするとアバンギャルディのアタリorハズレ動画で結果が確認できます。

【キャンペーンの詳細はコチラ！】

https://watts-online.jp/blogs/news/watts-avantgardey-collaboration

アバンギャルディ

バブリーダンスの振付師、akaneプロデュースによる17名で結成されたダンスチーム。

2022年に発足し、「謎の制服おかっぱ集団」としてTikTokやInstagramで世界中から人気を集めている。

TikTok：約186万フォロワー

https://www.tiktok.com/@avantgardey_

Instagram：約175万フォロワー

https://www.instagram.com/avantgardey_/

株式会社ワッツについて

株式会社ワッツは、大阪府大阪市中央区に本社を置き、100円ショップ「ワッツ」「meets.」「シルク」「フレッツ」やディスカウントショップを全国展開する企業です。コーポレート・スローガンは「いつもに笑顔を、ワッツ」。

- 公式YouTubeチャンネルhttps://www.youtube.com/@WattsTube- Instagram（ワッツ公式）https://www.instagram.com/watts_100/- Instagram（オンラインショップ）https://www.instagram.com/watts_onlineshop/- X（ワッツ公式）https://x.com/watts_100- X（オンラインショップ）https://x.com/watts_online- TikTok（ワッツ公式）https://www.tiktok.com/@watts_100- TikTok（オンラインショップ）https://www.tiktok.com/@watts_onlineshop

会社概要

会社名：株式会社ワッツ

代表者取締役：平岡 史生

所在地：〒540-0001 大阪市中央区城見1丁目4番70号 住友生命OBPプラザビル5階

設立：1995年2月22日

資本金：4億4,029万円

URL：https://www.watts-jp.com/

事業内容：日用品・雑貨の卸小売業（主に100円ショップの運営）

問い合わせ：https://www.watts-jp.com/media-contact/

関連リンク

ワッツホームページ https://www.watts-jp.com/

ワッツオンラインショプ https://watts-online.jp/

ワッツまとめ買いサイト https://watts-online-biz.jp/

ワッツコラム https://www.watts-jp.com/column/