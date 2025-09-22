株式会社circleがGoogle Partnersプログラムの公式認定バッジを取得

株式会社circle

デジタルマーケティング支援を行う株式会社circleは、2025年7月の設立からわずか2ヶ月で、Googleが提供するGoogle Partnersプログラムにおいて、「Google Partner」の認定バッジを取得したことをお知らせします。

Google Partnerとは

Google Partner 認定バッジ

Google Partnerは、Googleが公式に設けているパートナープログラムです。高い専門知識と運用実績を持ち、クライアントのビジネス成長に貢献していると認められた代理店にのみ付与されます。

この認定を受けるためには、以下の3つの要件をすべて満たす必要があります。

パフォーマンス：クライアントの成長を促進し、パフォーマンスを最大化していること

ご利用金額：管理している広告アカウントの広告費が一定額以上であること

認定資格：Google 広告の認定資格を保有する社員が一定数以上在籍していること

今回の認定は、設立間もない企業でありながら、当社がGoogle広告においてお客様の広告運用の成功に貢献し、高い専門性と実績を有していることの証明となります。

取得済みの認定資格

当社が取得しているGoogle広告の認定資格は以下のとおりです。

株式会社circleの認定資格画面のキャプチャ- 検索広告- ディスプレイ広告- 動画広告- ショッピング キャンペーン- アプリ広告

株式会社circle Google Partnerのページ

https://partnersdirectory.withgoogle.com/intl/ja/partners/3870595376

当社はGoogle広告（リスティング、ディスプレイなど）をはじめ、Meta広告やYahoo!広告など、様々な媒体に対応しております。集客にお悩みの企業様は、お気軽にご相談ください。

広告のご相談はこちらから

https://circle-digital.com/contact(https://circle-digital.com/contact/)

株式会社circleについて

株式会社circleは、デジタルマーケティング支援、広告運用、CRM構築、Web分析など、お客様のビジネス課題解決に向けたトータルサポートを提供しています。お客様の事業内容や目標に合わせた戦略を策定し、データに基づいた最適な施策を実行することで、事業成長に貢献します。

【会社概要】

会社名：株式会社circle

所在地：神奈川県横浜市

代表者：沖間 守博

事業内容：デジタルマーケティング支援、広告運用、CRM構築、Web分析、Notionコンサルティング・業務効率化支援

URL：https://circle-digital.com/