AsiaNet 201075 （0206）

【浜州（中国）2025年9月22日新華社＝共同通信JBN】 2025 年World Robot Contest Youth Robot Design Competition MatataWorld（世界ロボットコンテスト青少年ロボットデザイン競技会「マタタワールド」）の山東省選考会が9月13日、Binzhou Advanced Technical School（浜州高等技術学校）で開幕しました。浜州やイ坊、それに近隣の県や地区から300人近くの若いロボットコンテスト参加者が集結し、同じ舞台で激しく競い合いました。参加者らは進歩を目指す一方で、技術の素晴らしさを体験し、新しいアイデアを刺激し合いました。

Chinese Institute of Electronics（中国電子学会）が主催する省レベルの選考会では、人気のある宝探しや挑戦をベースにしたフューチャープランなど、5つのコンテストカテゴリーが設定されました。コンテストでは参加者のプログラミングロジック、チームワーク、現場での問題解決能力に力点が置かれました。

浜州は近年、技術革新と教育の統合された発展を一貫して促進し、人工知能、ロボット工学、情報技術を青少年育成プログラムに組み込んできました。同市は若い学生らが知識を交換し、技能を紹介し、能力を高めるための実践的なプラットフォームを構築し、科学への情熱を刺激し、実践的な革新を発展させてきました。

このイベントの成功により、全国規模の決勝選考会に向けた優秀な人材が選考されただけでなく、市を挙げてロボット技術への熱狂の波も沸き起こりました。これからも浜州は引き続き、科学技術教育の革新を深め、若い科学人材の育成を一段と促進し、国の技術発展に新たな活力を注いでいきます。

ソース： Information Office of Binzhou Municipal People's Government