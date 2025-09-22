ワイズマート、PeopleXの対話型AI面接サービス「PeopleX AI面接」を導入

株式会社PeopleX

採用から活躍支援まで、AIで人事課題を解決する株式会社PeopleX（本社：東京都新宿区、代表取締役CEO：橘 大地、以下：当社）は、株式会社ワイズマート（本社：千葉県浦安市、代表取締役社長：吉野 秀行）に、当社が提供する対話型AI面接サービス「PeopleX AI面接」を導入いただいたことをお知らせいたします。

導入の背景・ねらい

2025年3月に創業50周年を迎えたワイズマートは、千葉・東京・神奈川に42店舗の地域密着型スーパーを展開しています。「お客様の身近な冷蔵庫代わりでありたい」を企業理念として、地域に根差した店舗運営を行い、地域のお客様と真摯に向き合っています。

同社は、1店舗ごとに6～8人の部門責任者が広い裁量と責任を持って自発的な部門経営を行う「店主集団経営」を掲げ、お客様に選ばれる競争に強いお店の実現を目指しています。新卒・中途の正社員募集においても、地域で愛されるお店づくりを担う意欲的な人材を求めており、すべての応募者の人柄に接することができるよう、「PeopleX AI面接」を導入いただくこととなりました。今後は、書類のみでの「お見送り」をなくし、応募者全員にAI面接を受けてもらい、人柄を見極めた上で選考を進めていくこととしています。

株式会社ワイズマート ご担当者様からのコメント

株式会社ワイズマート 管理本部総務部 小町 修 様

AI面接導入の背景には、採用チームの人員不足により選考フローが長期化し、応募者離脱の懸念があったことがあります。従来の書類審査では把握できなかった応募者の魅力を確認でき、選考の幅が広がりました。さらに事前に特徴を把握した上で対面面接を行える安心感が得られ、導入後は応募者の返信率が大幅に向上。初月は案内後の実施・返信率が100％を達成しました。さらに分析評価レポートも活用でき、進化を続ける「PeopleX AI面接」に今後も期待しています。

株式会社ワイズマート 会社概要

法人名：株式会社ワイズマート

代表：代表取締役社長 吉野 秀行

資本金：5,000万円（令和7年8月31日現在）

所在地： 千葉県浦安市当代島1丁目2番25号

事業概要：食料品スーパーマーケットの経営（42店舗）

WEBサイト：https://www.ysmart.co.jp/

「PeopleX AI面接」について

「PeopleX AI面接」は、「候補者に寄り添う、対話型AI面接官」が特長のAI面接サービスで、公平・客観的な面接機会の提供、公正な採用選考の実現に寄与します。応募者は24時間いつでもどこからでも面接を受けることができ、企業は、より多くの面接の実施と面接対応の工数削減を同時に実現することができます。また、新卒採用・中途採用、パート・アルバイト採用と、幅広い採用目的に対応することが可能です。

詳しくは、下記のデモ動画をご覧ください。

https://www.youtube.com/watch?v=n6oP9dzPuSw

「PeopleX AI面接」は、主な機能として以下のものを備えております。

候補者体験を重視した選考設計：

まるで人と話しているかのような自然な対話体験を実現しています。さらに、適切な会話の間やアイスブレイク機能により、候補者が緊張せず安心して話せるような設計としています。

生成AIによる深掘り質問：

生成AI技術を用いた対話型の面接サービスです。事前に設定した質問だけでなく、応募者の回答内容に応じて深掘り質問を行うことが可能なため、レベルの高い面接が実現できます。

募集職種ごとの質問設定：

募集企業は、面接時に必要な質問を、募集職種ごとに設定することができます。質問は、150種類の中から選択して設定できるほか、募集企業において自由に内容を設計することも可能です。

面接結果・評価の表示：

面接が行われた後、募集企業は、録画データと文字起こしで、個々の面接内容を確認することができます。さらに、評価レポートにより、選考判断をする際の指標を得ることが可能です。

募集職種ごとの管理・応募状況の可視化：

募集企業は、募集職種ごとに応募URLを発行でき、応募の受付中／停止中を管理することができます。また、氏名／応募職種／アドレス／生年月日などの検索、表示により、応募状況を可視化することができます。

■PeopleX 会社概要

法人名：株式会社PeopleX

代表：橘 大地

資本金：116百万円（資本準備金含む）

所在地： 東京都新宿区西新宿2丁目6-1 新宿住友ビル24階

事業概要：対話型AI面接サービス「PeopleX AI面接」の開発

エンプロイーサクセスHRプラットフォーム「PeopleWork」の開発

WEBサイト：https://corp.peoplex.jp/

製品サイト（PeopleX AI面接）：https://peoplex.jp/

製品サイト（PeopleWork）：https://peoplework.jp/

