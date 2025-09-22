セレクトショップUNIが、KIDS LOVE GAITE × SEVESKIG × UNIの限定シューズをリリース＆ポップアップストアを開催

株式会社LIBERATE

2025年5月、東京・浅草橋を拠点に〈株式会社LIBERATE（リベレイト、代表：岡本勇樹）〉とスタイリスト（SHIKI）がタッグを組み、国内ブランドを中心にセレクトをする〈UNI（ウニ）〉をオープンしました。

この度、山本真太郎氏が手がけるシューズブランド〈KIDS LOVE GAITE（キッズラブゲイト）〉と、アニメ・ヒップホップ・スケート・バイク等の多様なカルチャーをルーツに持つ日本発のブランド〈SEVESKIG（セヴシグ）〉の2025-26AWコレクションの合同ポップアップを、2025年9月26日（金）から10月5日（日）まで開催いたします。

UNIのコンセプトである「尖って、丸くなれ」は、個性を通せば叩かれてしまう世の中で、「尖り続ければウニのように丸く見え、誰からも認められる人間になる」という思いを、セレクトと空間を通して伝えています。

今回のポップアップでは、SEVESKIGのコレクションテーマ「TO BE TWISTED」とUNIのコンセプトが共鳴する特別な空間を演出します。未完成の良さを表現した内装と、ミニマルな完成度を追求した空間で、両ブランドの哲学が交差する場所をぜひご体感ください。

ローンチパーティー開催概要

初日となる9月26日（金）には、コラボ商品のローンチを記念したパーティーを開催いたします。

ブランドの創り手や本コラボの企画者と直接交流できる貴重な機会です。心地よい音楽とドリンクをご用意し、ブランドとカルチャーが交差する熱気溢れる夜を演出します。

また当日はDJやビートメイカーによるライブも行います、どなたでもお越しいただけますのでぜひ当日お待ちしております。



開催日：2025年9月26日（金） 19:00～21:00

開催場所：UNI（東京都台東区浅草橋1丁目25番2号NS-ANNEX1階、2階）

限定アイテム：KIDS LOVE GAITE × SEVESKIG × UNI Exclusive

UNIのブランドカラーである鮮烈なブルーのクラックインクを、ウエスタンブーツに施しました。履き込むほどに塗膜がひび割れ、下地があらわれる“生きたプロダクト”は、経年変化によって表情を変えることで、SEVESKIGの今季のテーマ「儚さ」「移ろい」を体現しています。

＜アイテム情報＞

商品名：Luck Short Western Boots

価格：198,000円（税込）

カラー：BLUE（UNI限定）

サイズ展開：23cm / 25cm / 26cm / 28cm

ポップアップ開催概要

場所: UNI

住所: 〒111-0053 東京都台東区浅草橋1丁目25－2 NS-ANNEX 1F / 2F

会期: 9月26日（金）～28日（日）

10月3日（金）～5日（日）

営業時間：14:00～20:00



※ポップアップ期間の特別営業となります。通常は土曜日のみ営業しております。

※9月29日（月）～10月2日（木）は、アポイント制とさせていただきます。



公式HP：https://uni.liberate-group.com

Instagram：https://www.instagram.com/uni_asakusabashi

予約：APPOINTMENTS(https://book.squareup.com/appointments/nfpu5rx7wnb164/location/LX0WJNR6KK7EK/services/H5IF7JT55BX5Z5ZVQOWJITRA)

セレクトショップ〈UNI / ウニ〉について

本年5月、デザイン会社であるLIBERATE Inc.と、ファッションスタイリストSHIKIで、東京・浅草橋にセレクトショップ『UNI』をオープンしました。「FUN IS COOL」をテーマに、ドメスティックブランドを中心としたファッションアイテムを取り扱っております。

当ショップは、現在オンライン販売を行っておらず、来店者との「リアルな接点」を重視しており、商品の価値やストーリーを五感で感じていただくことを大切にしております。

通常土曜日のみの営業で、平日・日・祝はアポイント制となっております。

Brand List

・SEVESKIG

・71MICHAEL

・BODYSONG.

・NaNo Art

・tokio

・GEN IZAWA

・jisetsu

・RETROSUPERFUTURE

・PHOTOCOPIEU

・BELPER

・TENDER PERSON

・HELS

・NEW ROSE

〈SEVESKIG/ セブシグ〉 2025-26 A/W「TO BE TWISTED」

2025-26年秋冬コレクション 「TO BE TWISTED」 は、日本独自の美意識をインスピレーションに構築されています。特に「無常」の思想に焦点をあて、儚さや経年変化に美を見いだす視点を現代的に再解釈しました。半手織りのウールツイードや、無数のダメージ加工の下にもう一枚のデニムを重ねた異素材グランジジャケット、袴をイメージしたパンツ、ヴィンテージチェックをベースに異素材パネルをパズルのように組み合わせたコートなど、伝統技法とストリートの文脈をねじり合わせたプロダクトを展開。さらに、日本を代表するイラストレーター 江口寿史とのコラボレーションでは、アニメ映画『老人Z』のグラフィックを採用し、特別なコラボレーションも発表。

全LOOKはこちら:AW2025-26 LOOK BOOK - SEVESKIG(https://seveskig.com/pages/seveskig-aw2025-26-look-book)

〈KIDS LOVE GAITE / キッズラブゲイト〉について

山本真太郎氏が2008年秋冬コレクションよりスタート。デザイナーである山本氏の長年のイギリス生活によりファッション、カルチャー、音楽、アーティスト（人）を肌で感じた当時のロンドンカルチャーと今の東京をミックスする。グッドイヤーウェルテッド製法を主軸に、クラシックな型に遊び心をプラスし、計算されたボリューム感を生み出すオリジナリティ溢れるデザインが特徴のシューズブランド。