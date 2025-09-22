2005年から2025年、ダッフィー＆フレンズの20年間をまるごと１冊大特集。すでに予約殺到＆話題の「ダッフィー＆フレンズ 20周年クロニクル」が9月24日発売！　パークチケット＆グッズプレゼントも！

株式会社講談社

2005年、東京ディズニーリゾート(R)にダッフィーが登場してから2025年冬で20年。そんな記念すべきお祝いの周年に、ダッフィー＆フレンズの20年間の全てをつめこんだ初めての公式クロニクル（年代記）本を刊行します。

20年間の彼らの足跡を、年表をはじめ象徴的なグッズやメニューなどでたどります。もちろん今の東京ディズニーシー(R)で楽しめるダッフィー＆フレンズの話題も満載。20年間のぬくもりが詰まった愛蔵版です。

(C) Disney

表紙は20周年の衣装を着たダッフィー、シェリーメイ、ジェラトーニ、ステラ・ルー、クッキー・アン、オル・メル、リーナ・ベルの７人の撮り下ろし。幅広の帯をはずすと文字無しの写真をより堪能できます。

巻頭特別企画は【20周年の特別ビジュアルのポスター】と、撮り下ろし表紙の写真や過去のファンブックからの復刻を含む【オリジナルポストカード】20枚！おうちに飾ったり、パークに持っていったりしてお楽しみください。

20周年を記念した「ダッフィー＆フレンズ20周年：カラフルハピネス」を楽しむパーク情報やキャラクターの性格や東京ディズニーシーに登場した日などがわかる７人のプロフィール、定番のレギュラーグッズ＆メニューのほか、エンターテイメントの魅力もわかる特集も必見です。

さらに1年ごとに印象的な話題を集めた、文字も写真も内容盛りだくさんの年表がたっぷり35ページ。読めば20年の思い出にたっぷり浸れます。

(C) Disney

また、これまでに登場したぬいぐるみコスチューム、ぬいぐるみバッジ、フード関連のスーベニアを振り返る大人気ヒストリー企画も、本書に初めて全てまとまっています。あなたの持っているグッズ、欲しかったグッズも見つかるかも……？

本書掲載のパスワードで応募すると、東京ディズニーリゾート・パークチケットやダッフィー＆フレンズのグッズが抽選で当たるプレゼントキャンペーンも実施しています。読んだら応募をお忘れなく。

どのページを見ても可愛くて癒やされる、まるごと一冊ダッフィー＆フレンズを楽しめる史上初の公式クロニクル本です。全国書店・ネット書店にてチェックしてください！

「ダッフィー＆フレンズ 20周年クロニクル」

・ページ数：148ページ

・ピンナップ・ポストカード20枚付き

・オールカラー・カバー付き

・定価：2980円（税込）

※講談社は東京ディズニーランド(R)、東京ディズニーシー(R)のオフィシャルスポンサーです