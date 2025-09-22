¡Ú9/28(Æü)¡ÛÆü¹â¼«Æ°¼ÖÆ» Æü¹â¸ü²ì£É£Ã～¿·´§£É£Ã´Ö ³«ÄÌÁ°µÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥¸¥ç¥®¥ó¥°¡õ¥¦¥©ー¥¥ó¥°¡õ¿·´§¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡×³«ºÅ
¡¡ËÌ³¤Æ»Æü¹â¿¶¶½¶É¤Ï¡¢ÎáÏÂ£·Ç¯ÅÙ¤Ë³«ÄÌÍ½Äê¤ÎÆü¹â¼«Æ°¼ÖÆ»Æü¹â¸ü²ì£É£Ã～¿·´§£É£Ã´Ö¤Î£Ð£Ò»ö¶È¤È¤·¤Æ¿·´§Ä®¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²²Ã¤·¤Þ¤¹¡£¡¡¢¨¿·´§¡á¤Ë¤¤¤«¤Ã¤×
¡¡¥á¥¤¥ó²ñ¾ì¤Î»²²Ã¿½¹þ¤Ï´û¤Ë½ªÎ»¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥µ¥Ö²ñ¾ì¡ÊÆ»¤Î±Ø¡Ö¥µ¥é¥Ö¥ì¥Ã¥É¥íー¥É¿·´§¡×Ãó¼Ö¾ì¡Ë¤Ï¤É¤Ê¤¿¤Ç¤â¤´Íè¾ì¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¥¥Ã¥Á¥ó¥«ー¤Î½ÐÅ¹¤ä¡¢¾®³ØÀ¸¸þ¤±ÂÎ¸³¥Öー¥¹¡¢¿·¤Ò¤À¤«Ä®½Ð¿È¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤è¤ë¥ß¥Ë¥é¥¤¥Ö¤Ê¤É¡¢Âç¿Í¤«¤é»Ò¶¡¤Þ¤Ç³Ú¤·¤á¤ëÍ×ÁÇ¤¬ÌÜÇò²¡¤·¡ª£¹·î28Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ï¡¢¿·´§Ä®¤Þ¤ÇÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¥µ¥Ö²ñ¾ì¥Á¥é¥·
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó
¡¡¢¨¥á¥¤¥ó²ñ¾ì¤Î»²²Ã¿½¹þ¤Ï´û¤Ë½ªÎ»¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¥µ¥Ö²ñ¾ì¤Î¾ðÊó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡Æü¡¡¡¡»þ¡¡ÎáÏÂ£·Ç¯¡Ê2025Ç¯¡Ë£¹·î28Æü¡ÊÆü¡Ë10:00～14:00
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ê¥á¥¤¥ó²ñ¾ì¡§10»þ00Ê¬¤«¤é12»þ00Ê¬¤Þ¤Ç¡Ë
¡¡¡¡¾ì¡¡¡¡½ê¡¡Æ»¤Î±Ø¡Ö¥µ¥é¥Ö¥ì¥Ã¥É¥íー¥É¿·´§¡×Ãó¼Ö¾ì
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ê¥á¥¤¥ó²ñ¾ì¡§Æü¹â¼«Æ°¼ÖÆ» ¿·´§£É£Ã～¡ÖÂçÀáÉØÀî¶¶¡×¤Þ¤Ç¤ÎËÜÀþ¾å¡Ë
¡¡¡¡Æâ¡¡¡¡ÍÆ¡¡¥¥Ã¥Á¥ó¥«ー½ÐÅ¹¡¢Æü¹â´ÉÆâ´Ñ¸÷£Ð£Ò¡¢¾®³ØÀ¸¸þ¤±ÂÎ¸³¥Öー¥¹½ÐÅ¸
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥·¥ó¥¬ー¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿ー °¤Éô ÂîÇÏ »á¤Ë¤è¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥ß¥Ë¥é¥¤¥Ö¡Ê12:30～¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ê¥á¥¤¥ó²ñ¾ì¡§¥¸¥ç¥®¥ó¥°¡õ¥¦¥©ー¥¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢µÇ°»£±Æ¡¢¶¶Ì¾ÈÄ¼èÉÕ¡õ¤ªÈäÏªÌÜ¡¢Æ»Ï©¤ª³¨ÉÁ¤¡Ë
¡¡¡¡¼ç¡¡¡¡ºÅ¡¡¿·´§Ä®
¡¡¡¡¶¨¡¡¡¡ÎÏ¡¡ËÌ³¤Æ»Æü¹â¿¶¶½¶É¡¢¹ñÅÚ¸òÄÌ¾ÊËÌ³¤Æ»³«È¯¶É¼¼Íö³«È¯·úÀßÉô¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Í¥½ÙÆü¹âÆ»¡ª¡ª¥ªー¥ë¤Ò¤À¤«Ì¥ÎÏÈ¯¿®¶¨µÄ²ñ