ファーウェイと業界を代表する各企業が、データ通信のデジタル・AI化に関して30以上の世界的成功事例を発表

上海、2025年9月21日 /PRNewswire/ -- ファーウェイは、「HUAWEI CONNECT 2025」で、業界を代表する各企業と共に、データ通信分野のデジタル・AI化に関する30以上の世界的な成功事例を発表しました。これらは、AI時代の最新技術と実装成果を上げている取組みを紹介するもので、対象分野は政府、教育、医療、金融、電力などに渡ります。

AI活用が広がる中、ネットワークは単なる情報伝達手段から、産業をスマートに進化させる基盤へと変わっています。今回の発表は、各業界のデジタル・AI化を支えるファーウェイの先進的取り組みと、革新的な実装成功事例を示すものです。

例えば、教育分野では、深センのウェルキン学校のスマート教育プロジェクトが、「1+N」という連携モデルで高品質かつ公平な新しい教育を実現しています。金融分野では、中国太平洋保険のAIコンピューティングセンターが大規模AIモデルの開発と活用を先導し、金融業のデジタル・AI化を加速しています。また、シンガポールのリゾート地であるResorts World Sentosaのスマートキャンパスネットワークは、訪問者のデジタル体験を大きく向上させ、デジタル変革の新基準となっています。



Announcing global benchmark showcases to set new standards for industry excellence



発表イベントには、ファーウェイ幹部や、Resorts World SentosaのIT部門社長アルビン・タン氏、ウェルキン学校の校長ゴン・ウェイドン氏、中国太平洋保険の専門家ワン・フイ氏などのゲストが出席しました。

今回発表された30以上の事例は、ファーウェイと顧客が共に作り上げたもので、デジタル・AI化への挑戦と実績に基づく経験を反映しています。これらは他企業にとっても参考になる成功モデルであり、ファーウェイが実際のビジネスにおけるさらに洗練されたソリューションと、より幅広い業界に貢献する新提案を生み出していく基盤となります。

世界の顧客は、これらの成功事例を現地で直接見学でき、AIとネットワークの融合がどのように効率とユーザー体験を向上させるかを体感できます。

今後、ファーウェイはさらに多くの顧客や企業と協力し、これらの世界における事例から得た知見を活かしてイノベーションを進め、成功事例を積み上げていきます。

（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





PR Newswire

1954年に設立された世界初の米国広報通信社です。配信ネットワークで全世界をカバーしています。Cision Ltd.の子会社として、Cisionクラウドベースコミュニケーション製品、世界最大のマルチチャネル、多文化コンテンツ普及ネットワークと包括的なワークフローツールおよびプラットフォームを組み合わせることで、様々な組織のストーリーを支えています。www.prnasia.com